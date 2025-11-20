Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Μια λιγότερο προβλέψιμη εξέλιξη για τη μουσική βιομηχανία διαμορφώνεται γύρω από την Klay, μια νεοφυή πλατφόρμα που αναπτύσσει υπηρεσία streaming με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει άδειες από τις τρεις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου — Universal Music Group, Sony Music και Warner Music Group — μια συμφωνία που, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συνομιλιών, θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια AI μουσική υπηρεσία συνάπτει ταυτόχρονα συμφωνία και με τις τρεις.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες πλατφόρμες ακρόασης, η Klay δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή τραγουδιών· φιλοδοξεί να προσφέρει εργαλεία με τα οποία οι χρήστες θα μπορούν να μετασχηματίζουν υπάρχοντα κομμάτια σε άλλα, διαφορετικής αισθητικής, αξιοποιώντας AI. Για να εκπαιδεστεί το μοντέλο της, η εταιρεία έχει λάβει άδειες χρήσης για χιλιάδες γνωστές επιτυχίες. Την εταιρεία ηγείται ο παραγωγός Ary Attie, ενώ το οργανόγραμμά της περιλαμβάνει και πρώην στελέχη της Sony Music και της DeepMind.

Η στρατηγική της Klay δεν βασίζεται στην αντιπαράθεση, αλλά στην προσπάθεια να παρουσιαστεί ως θεσμικός εταίρος σε μια περίοδο όπου οι δισκογραφικές βρίσκονται αντιμέτωπες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Το τελευταίο έτος, μουσικοί όμιλοι μήνυσαν τις Suno Inc. και Udio, υποστηρίζοντας πως αξιοποίησαν τραγούδια χωρίς άδεια προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους σε ύφος που μιμείται γνωστούς καταλόγους.

Παρά τις δικαστικές κινήσεις, η βιομηχανία δεν απορρίπτει την τεχνολογία. Οι εταιρείες επιχειρούν να ενσωματώσουν την AI, αναγνωρίζοντας ότι ολοένα περισσότεροι καλλιτέχνες τη χρησιμοποιούν στην παραγωγή νέας μουσικής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διαφυλάξουν τα πνευματικά δικαιώματα — τη βασική πηγή αξίας των καταλόγων τους. Ανάλογη πορεία ακολουθούν και πλατφόρμες όπως Spotify και YouTube, που σχεδιάζουν δικά τους εργαλεία AI.

Η στροφή προς συμφωνίες αδειοδότησης είναι πλέον εμφανής. Universal και Warner διευθέτησαν τις διαφορές τους με την Udio και της παραχώρησαν επίσημη άδεια για νέο προϊόν, ενώ οι δύο εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε συνεργασίες με τη Stability AI. Αντίθετα, καμία από τις μεγάλες δισκογραφικές δεν έχει συνάψει συμφωνία με τη Suno, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο· η αποτίμησή της στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης έφτασε τα 2,4 δισ. δολάρια.

*Με στοιχεία από Βloomberg