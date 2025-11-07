magazin
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σε μια εξέλιξη που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη μουσική βιομηχανία, η Universal Music Group (UMG) ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμβιβασμό με την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Udio, βάζοντας τέλος στη δικαστική διαμάχη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Πέρα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, οι δύο πλευρές υπέγραψαν νέες συμφωνίες αδειοδότησης τόσο για ηχογραφημένη μουσική όσο και για publishing, που —σύμφωνα με την UMG— θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς. Η νέα κοινή πλατφόρμα αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2026 και θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να εξατομικεύουν και να μοιράζονται μουσική σε «προστατευμένο, αδειοδοτημένο περιβάλλον».

Το υπάρχον σύστημα της Udio θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά η πρόσβαση των χρηστών στις δημιουργίες θα γίνεται μέσα σε «walled garden» (Ο πάροχος διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες εντός της πλατφόρμας, από την αγορά και την προβολή διαφημίσεων έως τη μέτρηση και την αναφορά), ενώ θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας με fingerprinting (αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων) και φίλτρα εντοπισμού παραβιάσεων.

YouTube thumbnail

Η ανακοίνωση της UMG

«Η Universal Music Group (UMG), ο παγκόσμιος ηγέτης στην ψυχαγωγία που βασίζεται στη μουσική, και η Udio, μια πλατφόρμα δημιουργίας μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσαν σήμερα μια σειρά από καινοτόμες, στρατηγικές συμφωνίες ― μια παγκόσμια «πρωτιά» για τη μουσική βιομηχανία. Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών, οι δύο εταιρείες διευθετούν τη διαμάχη περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και προχωρούν σε συνεργασία για τη δημιουργία μιας νέας, εμπορικής πλατφόρμας δημιουργίας, κατανάλωσης και streaming μουσικής.

»Πέρα από το διακανονισμό της νομικής υπόθεσης, οι νέες άδειες που αφορούν το ηχογραφημένο υλικό και την εκδοτική εκμετάλλευση (publishing) θα προσφέρουν επιπλέον πηγές εσόδων για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς της UMG.

»Η νέα πλατφόρμα, που αναμένεται να λανσαριστεί το 2026, θα αξιοποιεί αιχμή τεχνολογίας γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη μουσική. Πρόκειται για ένα νέο συνδρομητικό περιβάλλον που θα επιτρέπει τη δημιουργία, το streaming και το μοίρασμα μουσικής με υπεύθυνο και πλήρως κατοχυρωμένο τρόπο μέσα από την πλατφόρμα της Udio», αναφέρεται στην ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει —και δεν αντικαθιστά— τους δημιουργούς»

Ο CEO της Universal Music, Σερ Λούσιαν Γκρέιντζ, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προστατεύει τους καλλιτέχνες της, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα». Από την πλευρά του, ο συνιδρυτής και CEO της Udio, Άντριου Σάντσεζ, έκανε λόγο για «μια νέα εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει —και δεν αντικαθιστά— τους δημιουργούς».

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο εντάσεων και νομικών συγκρούσεων ανάμεσα στις μεγάλες δισκογραφικές και τις AI εταιρείες. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δισκογραφικές είχαν κατηγορήσει την Udio ότι «έκανε scraping» βίντεο από το YouTube για εκπαίδευση των μοντέλων της — κατηγορίες που η εταιρεία αρνείται, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος δεν απαγορεύει τη λήψη δημόσιου περιεχομένου.

Η Universal υποστηρίζει ότι πρόκειται για «στρατηγική πρώτη στον κλάδο», καθώς είναι η πρώτη μεγάλη δισκογραφική που υπογράφει AI συμφωνίες και με άλλες τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως YouTube, TikTok, Meta και BandLab.

*Με πληροφορίες από: Music Business Worldwide, Κεντρική Φωτογραφία: Unsplash @ Possessed Photography

