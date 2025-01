Πολ ΜακKάρτνεϊ: Μην αφήσετε την Τεχνητή Νοημοσύνη να «ξεριζώσει» τους καλλιτέχνες

Ο Πολ ΜακKάρτνεϊ στέκεται απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο μουσικός δήλωσε στο BBC ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην τεχνολογία «κλοπής» να αποστερήσει από τους μουσικούς τα προς το ζην.

Η κυβέρνηση εξετάζει μια αναθεώρηση του νόμου που θα επιτρέπει στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των δημιουργών στο διαδίκτυο για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μοντέλων τους, εκτός αν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων το απορρίψουν.

Ήταν μια δουλειά που πλήρωνε τους λογαριασμούς

Σε μια σπάνια συνέντευξη για την Κυριακή στη Λάουρα Κούνσμπεργκ, ο Πολ ΜακKάρτνεϊ δήλωσε ότι «όταν ήμασταν παιδιά στο Λίβερπουλ, βρήκαμε μια δουλειά που αγαπούσαμε, αλλά επίσης πλήρωνε τους λογαριασμούς», προειδοποιώντας ότι αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να αφαιρέσει το κίνητρο για τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες και να οδηγήσουν σε «απώλεια της δημιουργικότητας».

Η «Άγρια Δύση» είναι εδώ

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι στοχεύει στην παροχή ασφάλειας δικαίου μέσω ενός καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχει στους δημιουργούς «πραγματικό έλεγχο» και διαφάνεια.

Ο Πολ ΜακKάρτνεϊ, ένα από τα δύο επιζώντα μέλη των Beatles, δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος η ΤΝ να δημιουργήσει μια «Άγρια Δύση» στην οποία τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών δεν θα προστατεύονται σωστά.

«Έρχονται νέα παιδιά, κορίτσια, και γράφουν ένα όμορφο τραγούδι και δεν τους ανήκει», είπε.

«Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πάνε κάπου. Κάποιος πληρώνεται, οπότε γιατί να μην είναι αυτός που κάθισε και έγραψε το Yesterday;».

Η έκκληση στην κυβέρνηση

Έκανε έκκληση στην κυβέρνηση να ξανασκεφτεί τα σχέδιά της, λέγοντας: «Εμείς είμαστε ο λαός, εσείς είστε η κυβέρνηση! Υποτίθεται ότι πρέπει να μας προστατεύετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Οπότε, ξέρετε, αν περάσετε ένα νομοσχέδιο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τους δημιουργικούς στοχαστές, τους δημιουργικούς καλλιτέχνες, αλλιώς δεν θα τους έχετε».

Now and Then

Το 2023, ο Πολ ΜακKάρτνεϊ και ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να εξάγουν τα φωνητικά από ένα ημιτελές ντέμο που άφησε ο Τζον Λένον για να δημιουργήσουν ένα νέο τραγούδι, το Now and Then.

Το τραγούδι, που χαρακτηρίστηκε ως η τελευταία κυκλοφορία των Beatles, απέσπασε πολλούς επαίνους και ήταν υποψήφιο για δύο Grammy και ένα βραβείο Brit.

«Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σπουδαία και μπορεί να κάνει πολλά σπουδαία πράγματα», δήλωσε ο ΜακKάρτνεϊ.

«Πήραμε μια παλιά κασέτα του Τζον και καθαρίσαμε τη φωνή του ώστε να ακούγεται σαν να είχε ηχογραφηθεί μόλις χθες. Οπότε έχει τις χρήσεις της, αλλά δεν πρέπει να ξεριζώνει τους δημιουργικούς ανθρώπους. Δεν έχει νόημα αυτό».

Εξορύξεις δημιουργίας

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις σχετικά με προτάσεις που θα επιτρέπουν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν υλικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο χωρίς να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα, εάν το χρησιμοποιούν για εξόρυξη κειμένου ή δεδομένων.

Τα προγράμματα δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης εξορύσσουν, ή μαθαίνουν, από τεράστιες ποσότητες δεδομένων όπως κείμενο, εικόνες ή μουσική στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο που μοιάζει σαν να έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο.

Οι προτάσεις θα έδιναν στους καλλιτέχνες ή τους δημιουργούς μια λεγόμενη «επιφύλαξη δικαιωμάτων» – τη δυνατότητα εξαίρεσης.

Όμως οι επικριτές του σχεδίου πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν ένας μεμονωμένος συγγραφέας ή καλλιτέχνης να ειδοποιήσει χιλιάδες διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό του με αυτόν τον τρόπο ή να παρακολουθεί τι έχει συμβεί στο έργο του σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

*Πηγή: BBC