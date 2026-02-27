Finos Film: Το αφιέρωμα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά

Ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 88 χρόνων. Η Finos Film, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα τίμησε τη μνήμη του και επανέφερε στις μνήμες μερικές από τις πιο διαχρονικές του ατάκες.

Κώστας Βούτσας: «Ο Εντιμότατος κύριος Βουτσάς, δια χειρός Φίνος Φιλμ»

Η ανάρτηση της Φινος Φιλμ για τον αγαπημένο ηθοποιό.

Κώστας Βουτσάς: Στο σανίδι μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Ο Κώστας Βουτσάς γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1931 στον Βύρωνα Αττικής, τέκνο προσφυγικής οικογένειας με καταγωγή από τους Επιβάτες Θράκης.

Το οικογενειακό επίθετο ήταν «Σαββόπουλος», αλλά το «Βουτσάς» επικράτησε από τον παππού του που έφτιαχνε βαρέλια και τα βαρέλια παλαιότερα λέγονταν και «βουτσιά». Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, τού είχε προτείνει θιασάρχης να το αλλάξει σε «Βέσελης», αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου, απ’ όπου αποφοίτησε το 1953 και αρχικά έλαβε μέρος σε παραστάσεις περιπλανώμενων θιάσων (μπουλούκια).

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδρομής του συνεργάστηκε σε πολλές ταινίες, θεατρικές παραγωγές, βιντεοταινίες και σειρές στην ελληνική τηλεόραση.

Οι γάμοι και τα 4 παιδιά

Υπήρξε σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας Έρρικας Μπρόγιερ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Σάντρα (1966). Είχε άλλες δύο κόρες από τον δεύτερο γάμο του, με τη Θεανώ Παπασπύρου, τη Θεοδώρα (1977) και τη Νικολέτα (1979), με την πρώτη να ακολουθεί τα δικά του βήματα στο χώρο της υποκριτικής.

Το 2016, ο Κώστας Βουτσάς παντρεύτηκε την Αλίκη Κατσαβού και στις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους απέκτησαν ένα γιο, το Φοίβο.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020 εισήχθη εσπευσμένα στη ΜΕΘ με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και λοίμωξη του αναπνευστικού. Πέθανε τα ξημερώματα της 26ης Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από 19 ημέρες νοσηλείας και σε ηλικία 88 ετών.

Λίγες μέρες πριν εισέλθει στο νοσοκομείο συμμετείχε σε θεατρική παράσταση.