magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Finos Film: Το αφιέρωμα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά
Fizz 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:45

Finos Film: Το αφιέρωμα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά

«Ο Eντιμότατος κύριος Βουτσάς», έγραψε η Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Spotlight

Ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 88 χρόνων. Η Finos Film, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα τίμησε τη μνήμη του και επανέφερε στις μνήμες μερικές από τις πιο διαχρονικές του ατάκες.

Κώστας Βούτσας: «Ο Εντιμότατος κύριος Βουτσάς, δια χειρός Φίνος Φιλμ»

Η ανάρτηση της Φινος Φιλμ για τον αγαπημένο ηθοποιό.

View this post on Instagram

A post shared by Finos Film (@finosfilm_official)

Κώστας Βουτσάς: Στο σανίδι μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Ο Κώστας Βουτσάς γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1931 στον Βύρωνα Αττικής, τέκνο προσφυγικής οικογένειας με καταγωγή από τους Επιβάτες Θράκης.

Το οικογενειακό επίθετο ήταν «Σαββόπουλος», αλλά το «Βουτσάς» επικράτησε από τον παππού του που έφτιαχνε βαρέλια και τα βαρέλια παλαιότερα λέγονταν και «βουτσιά». Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, τού είχε προτείνει θιασάρχης να το αλλάξει σε «Βέσελης», αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου, απ’ όπου αποφοίτησε το 1953 και αρχικά έλαβε μέρος σε παραστάσεις περιπλανώμενων θιάσων (μπουλούκια).

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδρομής του συνεργάστηκε σε πολλές ταινίες, θεατρικές παραγωγές, βιντεοταινίες και σειρές στην ελληνική τηλεόραση.

Οι γάμοι και τα 4 παιδιά

Υπήρξε σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας Έρρικας Μπρόγιερ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Σάντρα (1966). Είχε άλλες δύο κόρες από τον δεύτερο γάμο του, με τη Θεανώ Παπασπύρου, τη Θεοδώρα (1977) και τη Νικολέτα (1979), με την πρώτη να ακολουθεί τα δικά του βήματα στο χώρο της υποκριτικής.

Το 2016, ο Κώστας Βουτσάς παντρεύτηκε την Αλίκη Κατσαβού και στις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους απέκτησαν ένα γιο, το Φοίβο.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020 εισήχθη εσπευσμένα στη ΜΕΘ με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και λοίμωξη του αναπνευστικού. Πέθανε τα ξημερώματα της 26ης Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από 19 ημέρες νοσηλείας και σε ηλικία 88 ετών.

Λίγες μέρες πριν εισέλθει στο νοσοκομείο συμμετείχε σε θεατρική παράσταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Business
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26

«Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» - Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της Λόρας

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο