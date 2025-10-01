Μαρία Φωκά: Σαν σήμερα γεννήθηκε, τo video – αφιέρωση της Finos Film

Σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου του 1917 γεννήθηκε η Μαρία Φωκά, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου 2001.

Η Φίνος Φιλμ, όπως συνηθίζει την συμπεριέλαβε στα αφιερώματα και έκανε μια ανάρτηση για τη σημαντική ηθοποιό.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στο Instagram, φαίνονται σκηνές από τις ταινίες «Ο Μικρός Δραπέτης» και «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα», όπου η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ανάρτηση της Φίνος Φίλμ

Στη λεζάντα, που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται:

«Η Μαρία Φωκά εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός σε κωμωδίες, ερμήνευσε με ψυχή κάθε δραματικό ρόλο που της εμπιστεύτηκε ο Φίνος. Δεν χρειαζόταν μεγάλα λόγια για να συγκινήσει.

Έφτανε ένα βλέμμα της, μια παύση στη φωνή, για να μετατραπεί σε τραγική φιγούρα και να σ ’αγκαλιάσει χωρίς λέξη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917».

Μαρία Φωκά: Η αγωνίστρια

Η Μαρία Φωκά γεννήθηκε στο Αργοστόλι και παράλληλα με την υποκριτική ήταν αγωνίστρια της Αριστεράς που διακρίθηκε σε ρόλους ενσάρκωσης ισχυρών χαρακτήρων.

Στη δεκαετία του 1950 απείχε από το σανίδι, σχεδόν για 8 χρόνια, εξαιτίας της καταδίκης της ως κατασκόπου, στην δίκη του Νίκου Μπελογιάννη. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια με ψήφους 3-2, αλλά αργότερα μετατράπηκε σε κάθειρξη 10 ετών με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Ήταν Πρόεδρος του ΣΕΗ (1977). Υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Λυκούργο Καλλέργη.

Υπήρξε μία από τις διασημότερες γιαγιάδες της ελληνικής τηλεόρασης, χαρακτηριστικοί ήταν οι ρόλοι της στις σειρές Εκμέκ παγωτό και Ντόλτσε βίτα.

Στο τελευταίο δε, σημείωσε τεράστια επιτυχία ερμηνεύοντας τον ρόλο της Όλγας Μαρκάτου. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά Οι θειοσεβούμενοι το 2000. Πέθανε στο Λονδίνο στις 15 Ιουνίου του 2001, ύστερα από μακροχρόνια καρδιακά προβλήματα και κηδεύτηκε στο Πόρτσμουθ.