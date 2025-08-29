Φίνος Φιλμ: Το συγκινητικό βίντεο για τα 34 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου

H Φίνος Φιλμ, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων της, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, με συγκινητικά λόγια για τον Αλέκο Σακελλάριο.

Ο Αλέκος Σακελλάριος θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής και παραγωγικός. Από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μεταπολεμικής νεοελληνικής κωμωδίας και από τους σπουδαιότερους στιχουργούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Ίσως δεν έχει υπάρξει άλλος σκηνοθέτης από τον Αλέκο Σακελλάριο που να μας έκανε να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε λίγο περισσότερο!

Πολυτάλαντος, πνευματώδης, ακούραστος, ο Αλέκος Σακελλάριος μίλησε για την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι: με τα κουσούρια της, τις αλήθειες της, τις μικρές καθημερινές της ιστορίες.

Με κοφτερό μυαλό και ασύλληπτο ένστικτο, έπιασε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας και τον μετέτρεψε σε θεατρικά έργα, σενάρια και τραγούδια που… δεν λένε να γεράσουν.

Ο Αλέκος Σακελλάριος ήταν ένας αληθινός λαϊκός δημιουργός και όπως συμβαίνει με τους μεγάλους, τα έργα του δεν έμειναν στο χθες — ζουν ακόμη, γελούν ακόμη και συγκινούν ακόμη.

Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 1991 και επιλέξαμε 5 αγαπημένες κωμωδίες του για να τον θυμηθούμε και να του ψιθυρίσουμε ένα «ευχαριστώ» εκεί ψηλά! ❤».

