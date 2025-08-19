Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

Η εταιρεία παραγωγής Φίνος Φίλμ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Αυγούστου, θέλοντας να αναγνωρίσει τη συμβολή της τέχνης της φωτογραφίας στον κινηματογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, η Φίνος Φίλμ, έχοντας νοσταλγική διάθεση, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο περιελάμβανε αποσπάσματα από θρυλικές ταινίες της, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».

Η ανάρτηση

«Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά ‘κλικ’. Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο ‘κλικ’ να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια. Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».

Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

Παρόλο που αποκαλείται ευρέως Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, είναι επίσης γνωστή ως Ημέρα των Φωτογράφων. Αυτή η γιορτή δεν περιορίζεται απλώς στη λήψη όμορφων λήψεων.

Τιμά την ίδια την τέχνη της φωτογραφίας και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφώσει το πώς αφηγούμαστε ιστορίες, διατηρούμε αναμνήσεις και βλέπουμε τον κόσμο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Luminar Neo, η Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας γιορτάζεται στις 19 Αυγούστου, καθώς την εν λόγω ημερομηνία η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε για πρώτη φορά την πρακτική φωτογραφική διαδικασία στο κοινό το 1839, χαρακτηρίζοντας την εφεύρεση της δαγκεροτυπίας ως δωρεάν δώρο προς τον κόσμο.

Η δαγκεροτυπία δημιουργήθηκε από τον Λουί Νταγκέρ, γνωστός ως «Πατέρας της Φωτογραφίας».