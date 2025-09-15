Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

Με αφορμή την συμπλήρωση του ενός χρόνου από τον θάνατο του ηθοποιού Ντίνου Καρύδη, η θρυλική εταιρεία παραγωγής Φίνος Φιλμ, θέλησε να τον τιμήσει με μια ανάρτηση που περιείχε στιγμές από τους εμβήματικούς ρόλους του στην οθόνη.

Ο Ντίνος Καρύδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 85 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, συμμετείχε σε μια σειρά από παραγωγές της εταιρείας: από την «Αλίκη στο ναυτικό», την πρώτη έγχρωμη ταινία της Φίνος Φιλμ, μέχρι τον ασπρόμαυρο «Πανικό» του Σταύρου Τσιώλη και το πολεμικό δράμα «Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο».

Ο ηθοποιός της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου κατάφερε να αφήσει το στίγμα του τόσο στην τηλεόραση, όσο και το θέατρο. Από τη δεκαετία του ’60 έως και το τέλος της ζωής του, συμμετείχε σε μια σειρά από παραστάσεις όπως: «Οδός Ονείρων», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», «Ο κόσμος της Σούζυ Βογκ» και «Γλυκειά μου Μπριζίτ», με τελευταία «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού».

Σε ότι αφορά την τηλεόραση, πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από αγαπημένες σειρές όπως: «Η κραυγή των λύκων», «Ο φιλαράκος μας» και «Το μυστικό του Άρη Μπονσαλέντη».

Η οικογένεια

Στο αφιέρωμα της για τον σπουδαίο ηθοποιό, η Φίνος Φιλμ έγραψε: «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ. »Η οικογένεια δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο πράγμα. Είναι τα πάντα. Σαν την οικογένεια δεν έχει» — Ντίνος Καρύδης».