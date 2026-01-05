Γιάννης Βογιατζής: Έγινε 100 χρόνων, το αφιέρωμα της Finos Film

Ο Γιάννης Βογιατζής συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και συνεχίζει να παραμένει ακμαίος και καλλιτεχνικά ενεργός.

Η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά του ηθοποιού στην έβδομη τέχνη.

Ένα αφιέρωμα για τη μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του ηθοποιού στο ελληνικό σινεμά και την ανεξίτηλη παρουσία του στις πιο αγαπημένες κωμωδίες του παλιού κινηματογράφου.

Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής!! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!!» έγραψε αρχικά η Φίνος Φιλμς.

«Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία» κατέληξε στην ανάρτησή της η Φίνος.

Μια πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή

Ο Γιάννης Βογιατζής σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του στο θέατρο Διονύσια το 1955, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας».

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο».

Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες.