# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιάννης Βογιατζής: Έγινε 100 χρόνων, το αφιέρωμα της Finos Film
Fizz 05 Ιανουαρίου 2026 | 08:48

Γιάννης Βογιατζής: Έγινε 100 χρόνων, το αφιέρωμα της Finos Film

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1926 στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Ο Γιάννης Βογιατζής συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και συνεχίζει να παραμένει ακμαίος και καλλιτεχνικά ενεργός.

Η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά του ηθοποιού στην έβδομη τέχνη.

Ένα αφιέρωμα για τη μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του ηθοποιού στο ελληνικό σινεμά και την ανεξίτηλη παρουσία του στις πιο αγαπημένες κωμωδίες του παλιού κινηματογράφου.

Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής!! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!!» έγραψε αρχικά η Φίνος Φιλμς.

«Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία» κατέληξε στην ανάρτησή της η Φίνος.

Μια πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή

Ο Γιάννης Βογιατζής σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του στο θέατρο Διονύσια το 1955, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας».

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο».

Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες.

Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
