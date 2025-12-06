«Υπάρχει και φιλότιμο»: Το αφιέρωμα της Finos Film για τα 60 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας

Η Finos Film, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων για τον ελληνικό κινηματογράφο και τους πρωταγωνιστές του έτοιμασε ένα video για την ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία «Υπάρχει και Φιλότιμο», με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, στον αξέχαστο ρόλο του Μαυρογιαλούρου.

Ο Μαυρογιαλούρος, ένας αξέχαστος ήρωας, πάντα επίκαιρος

Στην επίσημη σελίδα η ανάρτηση συνοδεύεται από τα εξής σχόλια:

«Μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές ελληνικές κωμωδίες, που καθρεφτίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις παθογένειες μιας ολόκληρης εποχής — που, εξήντα χρόνια μετά, μοιάζουν… απελπιστικά γνώριμες.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ως Ανδρέας Μαυρογιαλούρος, μας χάρισε μια από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας του, υπό τη σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου και σε σενάριο γραμμένο μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο.

Οι χαρακτήρες του Μαυρογιαλούρου και του Γκρούεζα — που υποδύεται ο μοναδικός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος — έγιναν διαχρονικά σύμβολα, πέρασαν στη λαϊκή μνήμη και στη γλώσσα μας, κι έγιναν τρόπος να περιγράψουμε την ίδια την πολιτική μας πραγματικότητα.

🎂Χρόνια πολλά σε μια ταινία-διαμάντι που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα και επίκαιρα έργα του ελληνικού κινηματογράφου.❤

«Υπάρχει και φιλότιμο»: Ένα κείμενο επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας

Το «Υπάρχει και φιλότιμο» είναι ελληνική κωμική ταινία της Φίνος Φιλμ του 1965 σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Το κινηματογραφικό έργο βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Ανώμαλη προσγείωση».

Ήταν μία σατιρική κωμωδία που πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 1950 από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν στο θέατρο «Μακέδο» της οδού Θεμιστοκλέους, με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο ρόλο του υπουργού Τρακαντάρη και τον Δημήτρη Χατζημάρκο.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, ο Αλέκος Σακελλάριος παρουσίασε μία ανάλαφρη εκδοχή του έργου (ο Χρήστος Γιαννακόπουλος είχε αποβιώσει), άλλαξε το όνομα του βασικού ήρωα από Τρακαντάρη σε Μαυρογιαλούρο και με τον τίτλο «Υπάρχει και φιλότιμο» το ανέβασε τον Οκτώβριο του 1964 στο θέατρο Βεργή της οδού Βουκουρεστίου με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την επόμενη σεζόν στο θέατρο «Άλφα» της οδού Πατησίων.

Ενδιάμεσα γυρίστηκε σε ταινία στα στούντιο της Φίνος Φιλμ (τα εξωτερικά του χωριού Πλατανιά γυρίστηκαν στο οινοποιείο Καμπά στην Παλλήνη) σε σκηνοθεσία και σενάριο Αλέκου Σακελλάριου.

Το όνομα του πρωταγωνιστικού ρόλου «Μαυρογιαλούρος» έχει γίνει μέρος της πολιτικής ορολογίας στην Ελλάδα.

Το στόρι της ταινίας

Ο υπουργός της αγροτοεργατικής οικονομίας είναι και μελλοντικός υποψήφιος στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν.

Σ’ ένα ταξίδι του στην εκλογική του περιφέρεια, το αυτοκίνητό του, στο οποίο επιβαίνουν εκτός από τον ίδιο, ο οδηγός του, η γυναίκα και η κόρη του, παθαίνει ένα ατύχημα.

Τότε μεταφέρονται από τους ντόπιους για τις πρώτες βοήθειες σ’ ένα χωριό ξεχασμένο από… Θεό κι ανθρώπους, στο οποίο υποτίθεται ότι είχε ανεγερθεί πρόσφατα, με τις δήθεν ενέργειές του, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.

Φοβερές αποκαλύψεις για την δράση και τις απάτες των συνεργατών του περιμένουν τον βουλευτή Μαυρογιαλούρο, τον οποίο οι ταλαίπωροι χωριανοί, χωρίς να γνωρίζουν προσωπικά, απειλούν να “μαυρίσουν” στις προσκείμενες εκλογές.

Από δω και πέρα ο φιλότιμος πολιτικός αναλαμβάνει δράση για να βάλει τάξη στην πατρίδα και στο σπίτι του.

Στην ταινία που είχε διάρκεια 89 λεπτά εκτός από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τους άλλους ρόλους κρατούσαν οι Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Μέλπω Ζαρόκωστα, Λινάρδου, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ανδρέας Ντούζος.