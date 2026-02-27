Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Λιχουδιές για σκύλους: Γιατί δεν πρέπει να τις θεωρούμε απλά μπισκοτάκια – Κάνουμε τη σωστή επιλογή

Είναι αμέτρητες οι λιχουδιές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά δεν είναι όλες ποιοτικές για τον σκύλο μας. Τι πρέπει να προσέχουμε στις ετικέτες τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όσοι έχουμε σκύλο κοιτάζουμε πάντα να του προσφέρουμε την καλύτερη ποιοτική τροφή, αλλά, ίσως, να μην δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις λιχουδιές.

«Όλοι προβληματιζόμαστε -και πολύ καλά κάνουμε- για το πώς θα διαλέξουμε την καλύτερη τροφή για τον σκύλο μας. Η βάση της διατροφής του καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την ευζωία του.
Ωστόσο, στις περισσότερες συζητήσεις για τη διατροφή, υπάρχει ένα συστατικό που συχνά παραβλέπουμε, αλλά έχει μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητα του σκύλου. Κι αυτές είναι οι λιχουδιές», επισημαίνει ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.
Τις βλέπουμε ως «έπαθλο», «δώρο», «κάτι μικρό για καλό», αλλά οι λιχουδιές δεν είναι «αθώες».

Όταν κοιτάζουμε την ετικέτα μιας λιχουδιάς πρέπει να θυμόμαστε ότι τα πρώτα συστατικά είναι τα πιο σημαντικά

Οι ποιοτικές λιχουδιές έχουν ως πρώτη ύλη το φρέσκο κρέας ή το ψάρι

Μπορεί, λέει ο κ. Δεστούνης, να φαίνονται αμελητέες στο γενικό σύνολο της διατροφής. Όμως, όταν είναι χαμηλής ποιότητας ή περιέχουν συστατικά που δεν υποστηρίζουν πραγματικά την υγεία, επιβαρύνουν τον οργανισμό του. Μπορούν να προκαλέσουν στον σκύλο μας πεπτικές διαταραχές, να αυξήσουν το βάρος του ή να λειτουργούν σαν «κρυφές θερμίδες».

Ποιες είναι οι ποιοτικές λιχουδιές

Όταν μιλάμε για ποιοτικές λιχουδιές, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, δεν εννοούμε απαραίτητα τις πιο ακριβές. Εννοούμε αυτές που:

● έχουν ξεκάθαρη λίστα συστατικών,

● έχουν ως πρώτη ύλη το φρέσκο κρέας ή το ψάρι,

● είναι ήπια μαγειρεμένες ή αποξηραμένες και όχι γεμάτες πρόσθετα,

● δεν περιέχουν άμυλο, τεχνητά αρώματα ή συντηρητικά.

Οι λιχουδιές αυτές, συνεχίζει ο ειδικός, «δουλεύουν» πραγματικά με το σώμα του σκύλου, προσθέτουν γεύση, είναι ευχάριστες στο μάσημα. Και δίνουν ένα κίνητρο χωρίς να επιβαρύνουν άσκοπα το πεπτικό σύστημα.

«Μυρίζοντας» την ετικέτα: Τι πρέπει να προσέχουμε

Όταν κοιτάζουμε την ετικέτα μιας λιχουδιάς, συμβουλεύει ο κ. Δεστούνης, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα πρώτα συστατικά είναι τα πιο σημαντικά.
Αν η λίστα ξεκινά με γενικούς όρους, όπως «παραπροϊόντα», «προϊόν ζωικής προέλευσης» ή δεν αναφέρει καθαρά τι κρέας περιέχει, τότε είναι πιθανό η ποιότητα να είναι ασαφής ή χαμηλή.

Αντίθετα, όταν τα πρώτα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, π.χ. «φρέσκο κοτόπουλο», «αποξηραμένο αρνί», τότε έχουμε περισσότερα στοιχεία για το τι πραγματικά περιέχει αυτή η λιχουδιά.

Επίσης, συνεχίζει ο κ. Δεστούνης, αποφεύγουμε προϊόντα με μεγάλο ποσοστό άμυλων υλών. Για παράδειγμα, δημητριακά ή πατάτα ως πρώτη ύλη, καθώς είναι συστατικά που, μπορεί να επιβαρύνουν το πεπτικό σύστημα. Και να προσθέτουν θερμίδες χωρίς ιδιαίτερο διατροφικό όφελος.

Οι μασώμενες λιχουδιές και τα θέματα στοματικής υγείας

Κάτι που ακούμε συχνά, αναφέρει ο κ. Δεστούνης, είναι ότι κάποιες λιχουδιές «καθαρίζουν τα δόντια».

Το ότι μια λιχουδιά, μπορεί να αντικαταστήσει την καθημερινή φροντίδα των δοντιών, τονίζει ο κ. Δεστούνης, είναι παραπλανητική.

Εξηγεί ότι πολλές από αυτές τις λιχουδιές έχουν σκληρή υφή, και ναι, ενδέχεται να βοηθούν λίγο στο μάσημα. Αλλά, συχνά, περιέχουν συστατικά που, μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές ή να είναι πλούσιες σε άμυλο ή πρόσθετα που τελικά δεν υποστηρίζουν την υγεία.

Η στοματική υγιεινή, αποσαφηνίζει ο κ. Δεστούνης, είναι μια ξεχωριστή διαδικασία της φροντίδας του σκύλου. Και δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε λιχουδιές ως «εργαλείο καθαρισμού». Ο καλός καθαρισμός, η σωστή τροφή και τα ήπια παιχνίδια μάσησης έχουν περισσότερο νόημα σε βάθος χρόνου.

Οι λιχουδιές δίνονται με μέτρο – Η σύσταση για ημερήσια ποσότητα λιχουδιών

Ένα μεγάλο λάθος που γίνεται, συχνά, υπογραμμίζει ο κ. Δεστούνης, είναι να θεωρούμε ότι οι λιχουδιές «δεν μετράνε». Κι όμως, μετρώνται και μάλιστα, συχνά, προσθέτουν αρκετές θερμίδες την ημέρα.

Όπως και με την τροφή βάσης, έτσι και με τις λιχουδιές:

● πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο,

● να υπολογίζονται ως μέρος της συνολικής ενέργειας που λαμβάνει ο σκύλος,

● να μην αποτελούν πάνω από ένα μικρό ποσοστό της ημερήσιας διατροφής (για παράδειγμα 10%).

Δεν υπάρχει ένας αυστηρός, καθολικός αριθμός για όλους τους σκύλους. Ο ιδανικός υπολογισμός λαμβάνει υπόψη βάρος, ηλικία, επίπεδο δραστηριότητας και στόχους σώματος. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε τι δίνουμε και πόσο συχνά.

Οι ωφέλιμες λιχουδιές και εκείνες που δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον σκύλο

Οι λιχουδιές που αξίζουν περισσότερο, σύμφωνα με τον κ. Δεστούνη, είναι:

● αυτές που έχουν πρώτο συστατικό φρέσκο ή αποξηραμένο κρέας,

● περιέχουν απλά συστατικά και η λίστα συστατικών δεν είναι μεγάλη σε χημικά ή πρόσθετα,

● είναι ήπιες στη διαδικασία παρασκευής (π.χ. ήπιο μαγείρεμα, αργή αποξήρανση).

Από την άλλη πλευρά, λιχουδιές με:

● μεγάλο ποσοστό σε άμυλο,

● γενικούς όρους στη λίστα συστατικών,

● τεχνητά αρώματα ή πολλά συντηρητικά,
είναι καλό να αποφεύγονται ή να δίνονται με μέτρο.

Η φιλοσοφία πίσω από την επιλογή λιχουδιών

Η ποιότητα στις λιχουδιές, επισημαίνει ο κ. Δεστούνης, δεν είναι μόνο θέμα θρέψης.
Είναι θέμα σεβασμού στον οργανισμό του σκύλου και κατανόησης ότι ακόμη και τα μικρά κομμάτια που του δίνουμε, επηρεάζουν τη συνολική υγεία του.

Όπως δεν θα αγνοούσαμε την ποιότητα της βασικής τροφής, έτσι δεν πρέπει να παραβλέπουμε τι προσφέρουμε όταν δίνουμε ένα «κέρασμα».
Οι καλές επιλογές λιχουδιών ενισχύουν τη σχέση, δίνουν χαρά και υποστηρίζουν την υγεία, όταν γίνονται με επίγνωση και μέτρο.

Οι λιχουδιές συμβάλουν στην ευζωία του σκύλου

Οι λιχουδιές για σκύλους, κάνει σαφές ο κ. Δεστούνης, δεν είναι απλά «μικρά δώρα».
Έχουν τη δύναμη να στηρίξουν, να ενισχύσουν ή, αν είναι χαμηλής ποιότητας, να επιβαρύνουν την υγεία του μακροπρόθεσμα.

Ανακεφαλαιώνοντας, ο κ. Δεστούνης λέει: «Επιλέγουμε λιχουδιές με ξεκάθαρα συστατικά, βασισμένες σε πραγματικό κρέας, ήπια επεξεργασμένες και τις προσφέρουμε με μέτρο ως μέρος μιας καλά σχεδιασμένης διατροφής. Έτσι κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την ευζωία του αγαπημένου μας σκύλου».

O σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες, με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

Σύνταξη
