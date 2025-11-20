Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 09:27
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή του σκύλου – Τα οφέλη στην υγεία του
Pet Stories 20 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή του σκύλου – Τα οφέλη στην υγεία του

Προσθέστε στο πιάτο του σκύλου σας φρούτα και λαχανικά γιατί κάνουν καλό στην υγεία του, αλλά σε συγκεκριμένες ποσότητες. Ποια μπορεί να γευτεί.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Είναι κάποια φρούτα και λαχανικά, που συμβάλλουν στην καλή υγεία του σκύλου καθώς μειώνουν τις φλεγμονές, υποστηρίζουν το έντερο, ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, τού χαρίζουν χρόνια ζωής, αλλά και βελτιώνουν την ποιότητά της.

«Οι περισσότεροι κηδεμόνες όταν ακούν τη λέξη διατροφή, σκέφτονται πρωτίστως την κροκέτα και τα τελευταία χρόνια, τη μαγειρευτή τροφή ή τη BARF. Πολύ λιγότεροι όμως, συνδέουν τη διατροφή του σκύλου με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Κάτι που η σύγχρονη κτηνιατρική διατροφολογία θεωρεί όχι απλώς ασφαλή, αλλά, συχνά, εξαιρετικά ωφέλιμη», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς ο οποίος παρακολουθεί ανελλιπώς τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου.

Μελέτη έδειξε ότι σκύλοι που κατανάλωναν πράσινα λαχανικά, μείωσαν έως και 90% τον κίνδυνο να εμφανίσουν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου

Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αποτελούν περίπου το 10–15% της ημερήσιας διατροφής

Η Dr. Karen Becker, μια από τις πιο γνωστές κτηνιάτρους στον τομέα της ολιστικής διατροφής, υπογραμμίζει σταθερά ότι οι φυτικές τροφές μπορούν να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» υγείας, όταν εντάσσονται σωστά στο καθημερινό πλάνο.

Πώς βοηθούν την υγεία του σκύλου τα φρούτα και τα λαχανικά; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Ο σκύλος είναι κατ’ ουσίαν σαρκοφάγο ζώο, υπογραμμίζει ο κ. Λαδάς, όμως, οργανικά έχει την ικανότητα να αξιοποιεί και φυτικές τροφές. Οι ίνες, οι αντιοξειδωτικές ενώσεις και τα φυτοθρεπτικά συστατικά δρουν συμπληρωματικά στην καθημερινή του θρέψη.

Μελέτες του Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition δείχνουν ότι τα φυσικά αντιοξειδωτικά μειώνουν αποτελεσματικά το οξειδωτικό στρες, συμβάλλοντας στη μείωση χρόνιων φλεγμονών.

Φρούτα, όπως τα μύρτιλα, τα βύσσινα και οι φράουλες τα οποία είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, προστατεύουν τα κύτταρα και ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Παράλληλα, λαχανικά -όπως η κολοκύθα και το καρότο- λειτουργούν ως φυσικά πρεβιοτικά. Ενισχύουν δηλαδή, τον πληθυσμό των «καλών» βακτηρίων του εντέρου, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο την πέψη, αλλά και τη συμπεριφορά, μέσω του γνωστού πλέον εντερικού-εγκεφαλικού άξονα.

Τα λαχανικά που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά

Τα λαχανικά, σύμφωνα με τον κ. Λαδά, είναι από τις πιο πολύτιμες προσθήκες στη διατροφή ενός σκύλου.

Η κολοκύθα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Σταθεροποιεί τη λειτουργία του εντέρου, βοηθά εξίσου σε διάρροιες ή δυσκοιλιότητα και παρέχει πρεβιοτικές ίνες, που ενισχύουν τη χλωρίδα του εντέρου.

Το καρότο είναι πλούσιο σε β-καροτίνη, βοηθά στην όραση και στην υγεία του δέρματος ενώ όταν δίνεται ωμό ή ελαφρώς μαλακό, μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικό μασητικό.

Τα πράσινα φασολάκια αποτελούν εξαιρετική επιλογή για σκύλους, που χρειάζονται έλεγχο βάρους καθώς προσφέρουν κορεσμό, αλλά με ελάχιστες θερμίδες.

Το μπρόκολο -πάντα σε μικρές ποσότητες- είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικές ουσίες.

Το αγγούρι είναι ιδανικό για ενυδάτωση, έχει χαμηλές θερμίδες και δεν επιβαρύνει το στομάχι.

Τα περισσότερα λαχανικά, τονίζει ο κ. Λαδάς, χωνεύονται καλύτερα όταν είναι ελαφρώς μαγειρεμένα στον ατμό ή πολτοποιημένα καθώς το πεπτικό σύστημα του σκύλου, δεν διασπά εύκολα τις κυτταρικές ίνες.

Ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων;

Τα φρούτα προσφέρουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενημερώνει ο κ. Λαδάς, αλλά πρέπει να προσφέρονται με μέτρο λόγω των φυσικών σακχάρων.

Τα μύρτιλα, τα βύσσινα και οι φράουλες είναι από τις πιο ωφέλιμες επιλογές και έχουν συσχετιστεί με τη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία και την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.

Η μπανάνα είναι ασφαλής και προσφέρει κάλιο και βιταμίνη C, ιδανική ως μικρό σνακ, όχι όμως, σε μεγάλες ποσότητες.

Το μήλο βοηθά την πέψη και το καρπούζι αποτελεί εξαιρετική πηγή ενυδάτωσης.
Προσοχή, διότι απαιτείται η αφαίρεση της φλούδας και των κουκουτσιών.

Το ροδάκινο και το αχλάδι μπορούν να δοθούν επίσης, με την προϋπόθεση ότι έχουν αφαιρεθεί οι σκληρές εσωτερικές δομές, που περιέχουν επικίνδυνες ενώσεις.

Ακόμη και το πορτοκάλι μπορεί να καταναλωθεί σε μικρή ποσότητα, αλλά λόγω της οξύτητάς του δεν θα πρέπει να το προσφέρουμε στον σκύλο πολύ συχνά.

Τι ισχύει τελικά για το αβοκάντο;

Για χρόνια το αβοκάντο θεωρούνταν απολύτως απαγορευτικό, πληροφορεί ο κ. Λαδάς, λόγω μιας τοξικής ουσίας για τους σκύλους, που ονομάζεται persin.

Σήμερα όμως, γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα περιστατικά τοξικότητας αφορούσαν στα ζώα, που κατανάλωσαν τη φλούδα, το κουκούτσι ή μεγάλες ποσότητες.
Η εσωτερική σάρκα, σε πολύ μικρές ποσότητες, φαίνεται πως είναι καλά ανεκτή από τους σκύλους. Κάτι, που επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες αναλύσεις σε εμπορικές τροφές, που χρησιμοποιούν εκχύλισμα αβοκάντο.

Παρ’ όλα αυτά, η ασφαλής οδηγία είναι «με μέτρο και μόνο το βρώσιμο μέρος» καθώς η επιστημονική κοινότητα παραμένει προσεκτική.

Η εντυπωσιακή μελέτη, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη φυτική τροφή

Το Purdue University δημοσίευσε μια μελέτη, ενημερώνει ο εκπαιδευτής, που έχει συζητηθεί όσο λίγες στον χώρο της διατροφής σκύλων. Σκύλοι που κατανάλωναν πράσινα λαχανικά, μερικές φορές την εβδομάδα, μείωσαν έως και 90% τον κίνδυνο να εμφανίσουν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Αν και η διατροφή δεν αποτελεί ποτέ πανάκεια κατά της ασθένειας, η έρευνα αυτή έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη να προσθέτονται φρέσκες φυτικές τροφές στη ρουτίνα των κατοικιδίων.

Πόση ποσότητα όμως, πρέπει να δίνουμε στον σκύλο, τελικά;

Η κατευθυντήρια οδηγία που προτείνει η Dr. Becker, αναφέρει ο κ. Λαδάς, είναι απλή: τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορούν να αποτελούν περίπου το 10–15% της ημερήσιας διατροφής.

Με αυτήν τη δοσολογία, δίνουμε στον σκύλο τα οφέλη των φυτικών τροφών χωρίς να αλλοιώνουμε τη βασική θρεπτική ισορροπία.

Η εισαγωγή αυτών των τροφών από την άλλη, γίνεται πάντα σταδιακά για να αποφύγουμε γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ενώ η επεξεργασία (ατμός, πολτοποίηση) βοηθά σημαντικά την πέψη.

Συμπέρασμα

«Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι κάποιου είδους νέα μόδα στη διατροφή του σκύλου. Θα έλεγα αντίθετα πώς είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα «εργαλεία» υγείας. Μειώνουν τις φλεγμονές, υποστηρίζουν το έντερο, ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, συμβάλλουν στη μακροζωία και βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα ζωής», υπογραμμίζει ο κ. Λαδάς.

Κλείνοντας, λέει ότι σε μια εποχή, που τα προβλήματα υγείας των κατοικίδιων αυξάνονται, η προσθήκη φρέσκων φυτικών τροφών στο μπολ και στην καθημερινότητα του σκύλου μας, είναι μια αληθινά απλή, φυσική, οικονομική και ιδιαζόντως ωφέλιμη επιλογή. Κάντε την αλλαγή και δείτε σταδιακά τα αποτελέσματα στη διάθεση και την υγεία του αγαπημένου σας φίλου!

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

● Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου –σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωση τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Facebook: Ilias Ladas

Instagram: 9paws_gr

TikTok: 9paws.ilias.ladas

site: 9paws.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο