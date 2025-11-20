Είναι κάποια φρούτα και λαχανικά, που συμβάλλουν στην καλή υγεία του σκύλου καθώς μειώνουν τις φλεγμονές, υποστηρίζουν το έντερο, ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, τού χαρίζουν χρόνια ζωής, αλλά και βελτιώνουν την ποιότητά της.

«Οι περισσότεροι κηδεμόνες όταν ακούν τη λέξη διατροφή, σκέφτονται πρωτίστως την κροκέτα και τα τελευταία χρόνια, τη μαγειρευτή τροφή ή τη BARF. Πολύ λιγότεροι όμως, συνδέουν τη διατροφή του σκύλου με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Κάτι που η σύγχρονη κτηνιατρική διατροφολογία θεωρεί όχι απλώς ασφαλή, αλλά, συχνά, εξαιρετικά ωφέλιμη», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς ο οποίος παρακολουθεί ανελλιπώς τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου.

Μελέτη έδειξε ότι σκύλοι που κατανάλωναν πράσινα λαχανικά, μείωσαν έως και 90% τον κίνδυνο να εμφανίσουν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου

Η Dr. Karen Becker, μια από τις πιο γνωστές κτηνιάτρους στον τομέα της ολιστικής διατροφής, υπογραμμίζει σταθερά ότι οι φυτικές τροφές μπορούν να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» υγείας, όταν εντάσσονται σωστά στο καθημερινό πλάνο.

Πώς βοηθούν την υγεία του σκύλου τα φρούτα και τα λαχανικά; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Ο σκύλος είναι κατ’ ουσίαν σαρκοφάγο ζώο, υπογραμμίζει ο κ. Λαδάς, όμως, οργανικά έχει την ικανότητα να αξιοποιεί και φυτικές τροφές. Οι ίνες, οι αντιοξειδωτικές ενώσεις και τα φυτοθρεπτικά συστατικά δρουν συμπληρωματικά στην καθημερινή του θρέψη.

Μελέτες του Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition δείχνουν ότι τα φυσικά αντιοξειδωτικά μειώνουν αποτελεσματικά το οξειδωτικό στρες, συμβάλλοντας στη μείωση χρόνιων φλεγμονών.

Φρούτα, όπως τα μύρτιλα, τα βύσσινα και οι φράουλες τα οποία είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, προστατεύουν τα κύτταρα και ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Παράλληλα, λαχανικά -όπως η κολοκύθα και το καρότο- λειτουργούν ως φυσικά πρεβιοτικά. Ενισχύουν δηλαδή, τον πληθυσμό των «καλών» βακτηρίων του εντέρου, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο την πέψη, αλλά και τη συμπεριφορά, μέσω του γνωστού πλέον εντερικού-εγκεφαλικού άξονα.

Τα λαχανικά που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά

Τα λαχανικά, σύμφωνα με τον κ. Λαδά, είναι από τις πιο πολύτιμες προσθήκες στη διατροφή ενός σκύλου.

Η κολοκύθα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Σταθεροποιεί τη λειτουργία του εντέρου, βοηθά εξίσου σε διάρροιες ή δυσκοιλιότητα και παρέχει πρεβιοτικές ίνες, που ενισχύουν τη χλωρίδα του εντέρου.

Το καρότο είναι πλούσιο σε β-καροτίνη, βοηθά στην όραση και στην υγεία του δέρματος ενώ όταν δίνεται ωμό ή ελαφρώς μαλακό, μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικό μασητικό.

Τα πράσινα φασολάκια αποτελούν εξαιρετική επιλογή για σκύλους, που χρειάζονται έλεγχο βάρους καθώς προσφέρουν κορεσμό, αλλά με ελάχιστες θερμίδες.

Το μπρόκολο -πάντα σε μικρές ποσότητες- είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικές ουσίες.

Το αγγούρι είναι ιδανικό για ενυδάτωση, έχει χαμηλές θερμίδες και δεν επιβαρύνει το στομάχι.

Τα περισσότερα λαχανικά, τονίζει ο κ. Λαδάς, χωνεύονται καλύτερα όταν είναι ελαφρώς μαγειρεμένα στον ατμό ή πολτοποιημένα καθώς το πεπτικό σύστημα του σκύλου, δεν διασπά εύκολα τις κυτταρικές ίνες.

Ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων;

Τα φρούτα προσφέρουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενημερώνει ο κ. Λαδάς, αλλά πρέπει να προσφέρονται με μέτρο λόγω των φυσικών σακχάρων.

Τα μύρτιλα, τα βύσσινα και οι φράουλες είναι από τις πιο ωφέλιμες επιλογές και έχουν συσχετιστεί με τη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία και την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.

Η μπανάνα είναι ασφαλής και προσφέρει κάλιο και βιταμίνη C, ιδανική ως μικρό σνακ, όχι όμως, σε μεγάλες ποσότητες.

Το μήλο βοηθά την πέψη και το καρπούζι αποτελεί εξαιρετική πηγή ενυδάτωσης.

Προσοχή, διότι απαιτείται η αφαίρεση της φλούδας και των κουκουτσιών.

Το ροδάκινο και το αχλάδι μπορούν να δοθούν επίσης, με την προϋπόθεση ότι έχουν αφαιρεθεί οι σκληρές εσωτερικές δομές, που περιέχουν επικίνδυνες ενώσεις.

Ακόμη και το πορτοκάλι μπορεί να καταναλωθεί σε μικρή ποσότητα, αλλά λόγω της οξύτητάς του δεν θα πρέπει να το προσφέρουμε στον σκύλο πολύ συχνά.

Τι ισχύει τελικά για το αβοκάντο;

Για χρόνια το αβοκάντο θεωρούνταν απολύτως απαγορευτικό, πληροφορεί ο κ. Λαδάς, λόγω μιας τοξικής ουσίας για τους σκύλους, που ονομάζεται persin.

Σήμερα όμως, γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα περιστατικά τοξικότητας αφορούσαν στα ζώα, που κατανάλωσαν τη φλούδα, το κουκούτσι ή μεγάλες ποσότητες.

Η εσωτερική σάρκα, σε πολύ μικρές ποσότητες, φαίνεται πως είναι καλά ανεκτή από τους σκύλους. Κάτι, που επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες αναλύσεις σε εμπορικές τροφές, που χρησιμοποιούν εκχύλισμα αβοκάντο.

Παρ’ όλα αυτά, η ασφαλής οδηγία είναι «με μέτρο και μόνο το βρώσιμο μέρος» καθώς η επιστημονική κοινότητα παραμένει προσεκτική.

Η εντυπωσιακή μελέτη, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη φυτική τροφή

Το Purdue University δημοσίευσε μια μελέτη, ενημερώνει ο εκπαιδευτής, που έχει συζητηθεί όσο λίγες στον χώρο της διατροφής σκύλων. Σκύλοι που κατανάλωναν πράσινα λαχανικά, μερικές φορές την εβδομάδα, μείωσαν έως και 90% τον κίνδυνο να εμφανίσουν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Αν και η διατροφή δεν αποτελεί ποτέ πανάκεια κατά της ασθένειας, η έρευνα αυτή έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη να προσθέτονται φρέσκες φυτικές τροφές στη ρουτίνα των κατοικιδίων.

Πόση ποσότητα όμως, πρέπει να δίνουμε στον σκύλο, τελικά;

Η κατευθυντήρια οδηγία που προτείνει η Dr. Becker, αναφέρει ο κ. Λαδάς, είναι απλή: τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορούν να αποτελούν περίπου το 10–15% της ημερήσιας διατροφής.

Με αυτήν τη δοσολογία, δίνουμε στον σκύλο τα οφέλη των φυτικών τροφών χωρίς να αλλοιώνουμε τη βασική θρεπτική ισορροπία.

Η εισαγωγή αυτών των τροφών από την άλλη, γίνεται πάντα σταδιακά για να αποφύγουμε γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ενώ η επεξεργασία (ατμός, πολτοποίηση) βοηθά σημαντικά την πέψη.

Συμπέρασμα

«Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι κάποιου είδους νέα μόδα στη διατροφή του σκύλου. Θα έλεγα αντίθετα πώς είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα «εργαλεία» υγείας. Μειώνουν τις φλεγμονές, υποστηρίζουν το έντερο, ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, συμβάλλουν στη μακροζωία και βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα ζωής», υπογραμμίζει ο κ. Λαδάς.

Κλείνοντας, λέει ότι σε μια εποχή, που τα προβλήματα υγείας των κατοικίδιων αυξάνονται, η προσθήκη φρέσκων φυτικών τροφών στο μπολ και στην καθημερινότητα του σκύλου μας, είναι μια αληθινά απλή, φυσική, οικονομική και ιδιαζόντως ωφέλιμη επιλογή. Κάντε την αλλαγή και δείτε σταδιακά τα αποτελέσματα στη διάθεση και την υγεία του αγαπημένου σας φίλου!

● Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου –σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωση τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

