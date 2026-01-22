Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Ποια λάδια μπορούμε να προσθέσουμε στο μπολ του σκύλου μας – Πότε είναι ωφέλιμα και πότε όχι
Pet Stories 22 Ιανουαρίου 2026

Ποια λάδια μπορούμε να προσθέσουμε στο μπολ του σκύλου μας – Πότε είναι ωφέλιμα και πότε όχι

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα λάδια στη διατροφή του σκύλου μας. Σε ποιες περιπτώσεις είναι «θησαυρός» και πότε δεν ωφελούν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η σιδερένια υγεία (και) του σκύλους μας, βασίζεται στην ποιοτική τροφή. Κανένα επιπλέον συστατικό στη διατροφή του, δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις μιας κακής ποιότητας τροφής.

Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν οι «κηδεμόνες» σκύλων στον σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελο Δεστούνη είναι: «Να τού βάζω λίγο λάδι στο φαγητό;».
Μία ερώτηση που δείχνει πολλά, όπως λέει, καθώς πίσω της «κρύβεται» η ανάγκη του ανθρώπου να βοηθήσει τον σκύλο του, αλλά και μια συχνή σύγχυση. Τα έλαια δεν είναι γενική λύση, ούτε ταιριάζουν σε όλους τους σκύλους, σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις καταστάσεις.

Αρχικά, το πιο σημαντικό που χρειάζεται να ειπωθεί, σύμφωνα με τον κ. Δεστούνη είναι, ότι αν η βασική διατροφή δεν είναι ποιοτική, πλήρης και ισορροπημένη, κανένα έλαιο δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Το να εμπλουτίσουμε τη διατροφή του σκύλου όταν η βάση δεν είναι σωστή, το αποτέλεσμα θα είναι… μηδέν στο πηλίκο.

Φροντίζουμε πρώτα για τη σωστή διατροφή και μετά για τα λάδια

«Σε κλασικές εξωθημένες ξηρές τροφές, τα έλαια, συχνά προστίθενται με ψεκασμό στην επιφάνεια. Αυτό τα κάνει πιο ευάλωτα στην οξείδωση, καθώς περνά ο χρόνος. Ειδικά αν η αποθήκευση δεν είναι σωστή. Η φρεσκάδα της τροφής παίζει καθοριστικό ρόλο», επισημαίνει ο κ. Δεστούνης.

Τα έλαια είναι λιπαρά, άρα αυξάνουν τις θερμίδες και μπορούν να επηρεάσουν την πέψη και τα κόπρανα

Προτιμάμε έλαια με σαφή στοιχεία προέλευσης, καθαρότητας και οδηγίες φύλαξης

Σε ήπια μαγειρεμένες ξηρές ή υγρές τροφές, συνεχίζει ο κ. Δεστούνης, όπως και σε τροφές ψυχρής έκθλιψης, τα λιπαρά υφίστανται μικρότερη θερμική έκθεση. Έτσι διατηρούν καλύτερα τη θρεπτική τους αξία.

Στη BARF διατροφή, τα έλαια, συχνά χρησιμοποιούνται πιο στοχευμένα, αλλά απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη γνώση, και προσοχή, για να μη χαθεί η ισορροπία.

Τα βασικά έλαια, τι προσφέρουν και πότε προτείνονται

Μετά από αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες, μαθαίνουμε ποια λάδια μπορεί να γευτεί ο σκύλος μας και τα οφέλη τους. Αλλά και πότε τα προσθέτουμε στο μπολ τους.

Λάδι σολομού / ιχθυέλαιο

«Κύρια πηγή EPA και DHA (ωμέγα-3). Χρησιμοποιείται, συχνά σε σκύλους με ξηρό δέρμα, θαμπό τρίχωμα, για τις αρθρώσεις ή σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν είναι ιδανικό για όλους και χρειάζεται προσοχή σε σκύλους με ιστορικό παγκρεατίτιδας ή σοβαρά ηπατικά προβλήματα», επισημαίνει ο κ. Δεστούνης.

Η ποιότητα, τονίζει, είναι καθοριστική, καθώς τα πιο συμπυκνωμένα έλαια σημαίνουν μικρότερη δοσολογία.

Έλαιο σαρδέλας και μικρών ψαριών

Έχουν παρόμοιο προφίλ με το λάδι σολομού (EPA/DHA), ενημερώνει ο ειδικός, με το πλεονέκτημα ότι προέρχονται από μικρότερα ψάρια, χαμηλότερα στην τροφική αλυσίδα. Συχνά επιλέγονται όταν θέλουμε πιο «καθαρή θαλάσσια» πηγή ωμέγα-3.

Έλαιο κριλ

Αυτό το λάδι, όπως πληροφορεί ο κ. Δεστούνης, παρέχει EPA και DHA σε μορφή φωσφολιπιδίων και φυσική ασταξανθίνη, που λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις και όχι ως καθημερινό λάδι για όλους τους σκύλους.

Μουρουνέλαιο (cod liver oil)

Εκτός από ωμέγα-3, περιέχει βιταμίνη A και D. Αυτό το κάνει ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί να φανεί χρήσιμο σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά δεν είναι λάδι καθημερινής χρήσης, ειδικά, τονίζει ο κ. Δεστούνης, αν η τροφή είναι πλήρης.

Η υπερβολή σε λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή.

Ελαιόλαδο

Πηγή μονοακόρεστων λιπαρών. Δεν παρέχει EPA/DHA, αλλά, μπορεί να ενισχύσει τη γευστικότητα και να προσφέρει στον σκύλο ήπια ενέργεια. Ταιριάζει περισσότερο σε σκύλους που δεν έχουν πεπτικές ευαισθησίες και δίνεται σε μικρές ποσότητες και όχι καθημερινά.

Λινέλαιο

«Προσφέρει ALA (φυτικό ωμέγα-3). Οι σκύλοι δεν το μετατρέπουν αποτελεσματικά σε EPA/DHA, οπότε δεν αντικαθιστά τα θαλάσσια έλαια. Μπορεί να έχει συμπληρωματική θέση και με σωστές προσδοκίες», αναφέρει ο κ. Δεστούνης.

Λάδι καρύδας

Είναι θερμιδικά πυκνό, με διαφορετικό προφίλ λιπαρών. Μπορεί, αναφέρει ο κ. Δεστούνης, να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν ταιριάζει σε όλους τους σκύλους και χρειάζεται μέτρο.

Μείγματα φυτικών ελαίων

Η αξία τους εξαρτάται από τη σύνθεση. Κοιτάμε πάντα τι περιέχουν και σε ποια αναλογία και όχι το ωραίο αφήγημα, συμβουλεύει ο κ. Δεστούνης.

Έλαιο από μικροφύκη (microalgae oil)

«Μια σύγχρονη, βιώσιμη φυτική πηγή EPA/DHA. Το συναντάμε όλο και πιο συχνά σε τροφές ψυχρής έκθλιψης. Αλλά και σε πιο σύγχρονες συνθέσεις, ως εναλλακτική, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», ενημερώνει ο κ. Δεστούνης.

Έλαιο κάνναβης (hemp oil)

Παρέχει ωμέγα-6 και ωμέγα-3 σε διαφορετική αναλογία. Δεν πρέπει να συγχέεται, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, με το CBD. Μπορεί να ενταχθεί συμπληρωματικά σε ορισμένες διατροφές.

Έλαιο CBD

Δεν χρησιμοποιείται ως διατροφικό έλαιο. Όταν συνιστάται, συνήθως προτείνεται να δίνεται απευθείας στο στόμα, ιδανικά κάτω από τη γλώσσα, για καλύτερη απορρόφηση και πάντα με καθοδήγηση.

Δεν είναι όλα τα λάδια για όλους τους σκύλους

Όπως επισημαίνει ο κ. Δεστούνης, σκύλοι με παγκρεατίτιδα, σοβαρά ηπατικά προβλήματα ή έντονες πεπτικές ευαισθησίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Τα έλαια είναι λιπαρά, άρα αυξάνουν τις θερμίδες και μπορούν να επηρεάσουν την πέψη και τα κόπρανα. Μαλακά ή λιπαρά περιττώματα είναι, συχνά ένδειξη υπερβολής.

Ποιότητα, δοσολογία και αποθήκευση

Προτιμάμε έλαια, συμβουλεύει ο ειδικός, με σαφή στοιχεία προέλευσης, καθαρότητας και οδηγίες φύλαξης. Κοιτάζουμε τα πολλά ωμέγα -3, τα μπουκάλια τους να είναι σκούρα. Φροντίζουμε να τα κλείνουμε καλά και μετά το άνοιγμα τα διατηρούμε στο ψυγείο.

Ακολουθούμε τη δοσολογία του κατασκευαστή και ξεκινάμε πάντα από μικρότερη ποσότητα. Τα έλαια δεν χρειάζεται να δίνονται συνεχώς.

Τελικά, τι κάνουμε για τη σωστή διατροφή του σκύλου μας;

Συμπερασματικά, ο κ. Δεστούνης, λέει: «Το παν είναι η βασική διατροφή. Όταν είναι σωστά επιλεγμένη, συχνά περιέχει ό,τι χρειάζεται ο σκύλος. Τα έλαια έχουν αξία μόνο ως στοχευμένος εμπλουτισμός, ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και την κατάσταση του σκύλου. Και πάντα με την καθοδήγηση από άνθρωπο που γνωρίζει. Γιατί στη διατροφή, το αποτέλεσμα έρχεται από το σωστό σύνολο και όχι από το «κάτι έξτρα»».

Ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες, με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

