Δεν είναι μία πίτσα… ότι κι ότι, αλλά μία πίτσα που ωφελεί τον σκύλο και, σίγουρα, όταν θα τη γευτεί, δεν θα σταματά να κουνά την ουρίτσα του από ευχαρίστηση.

«Αυτή η «σκυλοπίτσα» είναι το κάτι άλλο! Μια πίτσα που ισοδυναμεί με ένα ισορροπημένο γεύμα, καθώς «πρωταγωνιστούν», η πρωτεΐνη, οι υδατάνθρακες, τα καλά λιπαρά, οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά.

Η ποικιλία των συστατικών που περιέχει η πίτσα, ενισχύει την πέψη, την ενέργεια, την υγεία των οστών και του τριχώματος του σκύλου», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Στους σκύλους μας, υποστηρίζει, αξίζει να προσφέρουμε απολαυστικά και υγιεινά γεύματα. Και όχι τα τυποποιημένα τρόφιμα, που περιέχουν χαμηλής ποιότητας συστατικών, αλλά και είναι χαμηλής θρεπτικής αξίας.

Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν αρσενικό και είναι τοξικά για τον σκύλο

Για την πίτσα του σκύλου μας χρησιμοποιούμε υλικά που έχουμε στο σπίτι, και δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να την ετοιμάσουμε.

Πρόκειται για μια εύκολη συνταγή, που θυμίζει πίτσα, αλλά δεν περιέχει αλάτι, μπαχαρικά, ή επικίνδυνα συστατικά, που μπορεί να βλάψουν τον σκύλο. Μάλιστα, είναι μία πίτσα που μπορεί να απολαύσει και όλη η οικογένεια!

Ετοιμάζουμε την πίτσα

Για τη βάση θα χρειαστούμε γλυκοπατάτα, την οποία είτε ψήνουμε, είτε βράζουμε. Στη συνέχεια, την κόβουμε σε φέτες.

Η σάλτσα φτιάχνεται με πουρέ βραστής κολοκύθας ή καρότου, και αντικαθιστούμε το τυρί με κατσικίσιο γιαούρτι.

Για γαρνιτούρα βάζουμε κιμά μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο βραστό, βραστά μπιζέλια, μήλο (αφαιρούμε κουκούτσια και φλούδα) και βραστό αυγό, κομμένα σε φέτες.

Τοποθετούμε σε ένα γυάλινο σκεύος τις φέτες γλυκοπατάτας και από πάνω βάζουμε τον πουρέ βραστής κολοκύθας ή καρότου.

Ρίχνουμε όλα τα υλικά της γαρνιτούρας πάνω από τον πουρέ και, τέλος, βάζουμε και λίγο κατσικίσιο γιαούρτι. Έτοιμη η πίτσα!

Και τώρα, η κα Κυπριανίδη ενημερώνει για τα οφέλη που προσφέρουν στον σκύλο τα συστατικά της πίτσας.

Η γλυκοπατάτα

Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, βιταμίνη Β5, B6, μαγνήσιο, θειαμίνη, νιασίνη, ριβοφλαβίνη και καροτενοειδή. Είναι εύπεπτη, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η κολοκύθα και το καρότο

Η κολοκύθα και το καρότο είναι πλούσιες πηγές βιταμίνης Α και αντιοξειδωτικών. Επίσης, η κολοκύθα βοηθά στη ρύθμιση της πέψης.

Το κατσικίσιο γιαούρτι

Το κατσικίσιο γιαούρτι περιέχει προβιοτικά που υποστηρίζουν την υγιή πέψη, αλλά και το ανοσοποιητικό. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και σε πρωτεΐνη, ενώ το κατσικίσιο γάλα χωνεύεται πιο εύκολα, σε σχέση με το αγελαδινό.

Ο μοσχαρίσιος κιμάς και το κοτόπουλο

Πρωτεΐνες υψηλής θρεπτικής αξίας είναι ο μοσχαρίσιος κιμάς και το κοτόπουλο, καθώς το μοσχάρι περιέχει σίδηρο και ψευδάργυρο. Το κοτόπουλο είναι πιο ελαφρύ και χαμηλό σε λιπαρά.

Το μπιζέλι

Οι καρποί της μπιζελιάς είναι πλούσιοι σε φυτική πρωτεΐνη, βιταμίνες Β, φυτικές ίνες και σε αντιοξειδωτικά.

Το μήλο

Το μήλο έχει βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Πάντα αφαιρούμε τα κουκούτσια, επειδή περιέχουν αρσενικό και είναι τοξικά για τον σκύλο.

Το αυγό

Το ασπράδι και ο κρόκος του αυγού είναι μια σούπερ τροφή για τους σκύλους. Το αυγό είναι «γεμάτο» πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, βιταμίνες Α, D, K, Β6, βιταμίνες Β5, Β12, Β2, φώσφορο, σελήνιο, φυλλικό οξύ, ασβέστιο και ψευδάργυρο.

Εν ολίγοις, η κα Κυπριανίδη λέει: «Αυτή η πίτσα είναι ένα γεύμα με πολλά οφέλη για τον σκύλο μας, και θα την ευχαριστηθεί τόσο, που θα γλείφει και τα μουστάκια του!».

● Η κα Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

Επίσης, διαθέτει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από τοCentre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».