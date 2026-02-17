Μπίλι Στάινμπεργκ: Πέθανε ο συνθέτης του «Like A Virgin»

Ο μουσικοσυνθέτης Μπίλι Στάινμπεργκ, ο δημιουργός πίσω από ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ποπ επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών – με κορυφαίο παράδειγμα το «Like a Virgin» της Μαντόνα – έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, στο Λος Άντζελες, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε ως έναν «οραματιστή στιχουργό», επισημαίνοντας ότι οι στίχοι του ξεκινούσαν συχνά ως βαθιά προσωπικές σκέψεις, για να μετατραπούν τελικά σε τραγούδια-ύμνους με τα οποία ταυτίστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Για τους οικείους του, η δύναμή του βρισκόταν στην ειλικρίνεια – στην ικανότητα να μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε συλλογικό συναίσθημα.

Στη διάρκεια μιας πορείας που ξεπέρασε τα 40 χρόνια, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Σελίν Ντιόν, ο Ρόι Όρμπισον, η Ντέμι Λοβάτο και οι Bangles.

Η καθοριστική συνεργασία με τον Τομ Κέλι

Γεννημένος στην Καλιφόρνια ως Γουίλιαμ Στάινμπεργκ, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τη δημιουργική του σύμπραξη με τον Τομ Κέλι. Μαζί υπέγραψαν μια αλυσίδα επιτυχιών που σφράγισαν την ποπ εποχή των ’80s και ’90s.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 1984 με το «Like a Virgin», που εκτόξευσε τη Μαντόνα στην κορυφή των charts. Ακολούθησαν το «True Colors» της Σίντι Λόπερ, το «So Emotional» της Γουίτνεϊ Χιούστον και το «I Touch Myself» των Divinyls – τραγούδια που παραμένουν μέχρι σήμερα αναγνωρίσιμα και διαχρονικά.

Διακρίσεις και διαχρονική επιρροή

Το 1996 τιμήθηκε με Grammy για τη συμβολή του στο άλμπουμ «Falling Into You» της Σελίν Ντιόν, ενώ το 2011 εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της γενιάς του.

Ακόμη και στις αρχές των 2000s συνέχισε να γράφει επιτυχίες, όπως το «Too Little Too Late» της JoJo και το «Give Your Heart a Break» της Ντέμι Λοβάτο.

Όπως τόνισαν οι δικοί του άνθρωποι, για τον ίδιο η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν ήταν τα βραβεία, αλλά η στιγμή που ένα ολόκληρο κοινό τραγουδούσε λέξεις που κάποτε υπήρχαν μόνο σε ένα τετράδιο. Ο Μπίλι Στάινμπεργκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Τρίνα, δύο γιους και δύο θετά παιδιά.

*Mε πληροφορίες από: BBC , Κεντρική φωτογραφία: billysteinberg.com/gallery