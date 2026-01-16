«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

Με μια δημόσια τοποθέτηση στα social media, η Μαντόνα εξέφρασε τη στήριξή της στους διαδηλωτές στο Ιράν, εστιάζοντας στις βαθιές ανισότητες ανάμεσα στις ελευθερίες που πολλοί στη Δύση θεωρούν αυτονόητες και στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Ιρανές γυναίκες.

Παίρνοντας αφορμή από πρόσφατο ταξίδι της στο Μαρόκο, η τραγουδίστρια μίλησε για το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, της κίνησης και της αυτοδιάθεσης, τονίζοντας πως στο Ιράν αυτά τα δικαιώματα παραμένουν ζητούμενο, μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, καταστολής και σκληρών τιμωριών.

«Θεωρούμε τόσα πολλά δεδομένα — και εγώ μαζί. Την ελευθερία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Να φοράω ό,τι θέλω. Να μιλώ ελεύθερα και να μη φιμώνομαι με τιμωρία, βασανιστήρια και πιθανόν θάνατο. Να τραγουδώ. Να χορεύω.»

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μαντόνα

«Κρατηθείτε γερά. Δεν μπορώ να σκεφτώ φράση πιο επίκαιρη από αυτήν καθώς μπαίνουμε στη χρονιά του Πύρινου Αλόγου. Καθώς αναλογίζομαι τον χρόνο που πέρασα στο Μαρόκο τις γιορτές, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους στο Ιράν που αγωνίζονται για μια τόσο αναγκαία επανάσταση και είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για όσα πιστεύουν.

»Θεωρούμε τόσα πολλά δεδομένα — και εγώ μαζί. Την ελευθερία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Να φοράω ό,τι θέλω. Να ιππεύω ένα άλογο μέσα στην έρημο. Να μιλώ ελεύθερα και να μη φιμώνομαι με τιμωρία, βασανιστήρια και πιθανόν θάνατο. Να τραγουδώ. Να χορεύω. Να επιλέγω τον πνευματικό μου δρόμο, όχι κάποιου άλλου. Οι γυναίκες του Ιράν δεν έχουν αυτή την ελευθερία. Στέκομαι στο πλευρό τους.

»Ο λαός του Ιράν δεν έχει γνωρίσει την ελευθερία εδώ και αιώνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν. Η ώρα είναι τώρα. Κρατήστε γερά! Στέκομαι στο πλευρό του Ιράν. Αφήστε τις φωνές τους να ακουστούν. Ελευθερία στο Ιράν», έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @madonna