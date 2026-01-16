magazin
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
16 Ιανουαρίου 2026 | 22:05

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Με μια δημόσια τοποθέτηση στα social media, η Μαντόνα εξέφρασε τη στήριξή της στους διαδηλωτές στο Ιράν, εστιάζοντας στις βαθιές ανισότητες ανάμεσα στις ελευθερίες που πολλοί στη Δύση θεωρούν αυτονόητες και στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Ιρανές γυναίκες.

Παίρνοντας αφορμή από πρόσφατο ταξίδι της στο Μαρόκο, η τραγουδίστρια μίλησε για το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, της κίνησης και της αυτοδιάθεσης, τονίζοντας πως στο Ιράν αυτά τα δικαιώματα παραμένουν ζητούμενο, μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, καταστολής και σκληρών τιμωριών.

«Θεωρούμε τόσα πολλά δεδομένα — και εγώ μαζί. Την ελευθερία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Να φοράω ό,τι θέλω. Να μιλώ ελεύθερα και να μη φιμώνομαι με τιμωρία, βασανιστήρια και πιθανόν θάνατο. Να τραγουδώ. Να χορεύω.»

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μαντόνα

«Κρατηθείτε γερά. Δεν μπορώ να σκεφτώ φράση πιο επίκαιρη από αυτήν καθώς μπαίνουμε στη χρονιά του Πύρινου Αλόγου. Καθώς αναλογίζομαι τον χρόνο που πέρασα στο Μαρόκο τις γιορτές, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους στο Ιράν που αγωνίζονται για μια τόσο αναγκαία επανάσταση και είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για όσα πιστεύουν.

»Θεωρούμε τόσα πολλά δεδομένα — και εγώ μαζί. Την ελευθερία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Να φοράω ό,τι θέλω. Να ιππεύω ένα άλογο μέσα στην έρημο. Να μιλώ ελεύθερα και να μη φιμώνομαι με τιμωρία, βασανιστήρια και πιθανόν θάνατο. Να τραγουδώ. Να χορεύω. Να επιλέγω τον πνευματικό μου δρόμο, όχι κάποιου άλλου. Οι γυναίκες του Ιράν δεν έχουν αυτή την ελευθερία. Στέκομαι στο πλευρό τους.

»Ο λαός του Ιράν δεν έχει γνωρίσει την ελευθερία εδώ και αιώνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν. Η ώρα είναι τώρα. Κρατήστε γερά! Στέκομαι στο πλευρό του Ιράν. Αφήστε τις φωνές τους να ακουστούν. Ελευθερία στο Ιράν», έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @madonna

World
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE [βίντεο]
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE

Οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με ξύλο, συλλήψεις αλλά και απρόοπτα, όπως με την σύλληψη διαδηλωτή με μάσκα αλεπούς που χόρευε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο που φιλοξενεί την ICE.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε o Ντόναλντ Τραμπ. «Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι θα συζητήσει με τον Στιβ Γουίτκοφ το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται πεπεισμένο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί

Αν και η κίνηση της Ματσάδο αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης που αποχωρίζεται το μετάλλιο του λίγο μετά την απονομή του, δεν είναι πρωτόγνωρη

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

