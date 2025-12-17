Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Ο Ρόκο Ρίτσι δήλωσε πρόσφατα ενθουσιασμένος που οι γονείς του, Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι, άφησαν τα διαφορές τους στην άκρη για να παρευρεθούν στην έκθεση «Talk Is Cheap» που διοργάνωσε σε μια αποθήκη στο Σόχο της Νέας Υόρκης.

Ο Ρόκο μοιράστηκε μια φωτογραφία που τον απεικόνιζε αγκαλιά με τους γονείς του, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Είναι προφανές ότι μερικοί άνθρωποι θα να με κρίνουν, αλλά δεν τους κατηγορώ. Είμαι περήφανος για το ποιος είμαι, αλλά είμαι ακόμα πιο περήφανος που έχω και τους δύο γονείς μου μαζί σε ένα δωμάτιο να με υποστηρίζουν. Το έργο πρέπει να μιλάει από μόνο του, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε Talk Is Cheap (Τα λόγια είναι περιττά)».

Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία των δίδυμων αδελφών του, Στέλα και Εστέρε, που στέκονται μπροστά από τα πορτρέτα τους, καθώς αστειεύτηκε ότι δεν ήταν θαυμάστριες του.

«Οι αδελφές μου δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το πορτρέτο τους», ανέφερε μαζί με ένα emoji που γελάει.

View this post on Instagram A post shared by Rocco Ritchie (@roccoritchie)

«Σαν να με σκότωνε»

Ωστόσο, η Μαντόνα δημοσίευσε μια συλλογή φωτογραφιών από τις οποίες ο Γκάι Ρίτσι απουσίαζε.

«Η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Είτε βρίσκεστε σε ένα θέατρο και παρακολουθείτε μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και χορεύετε με τη μουσική, είτε σε μια έκθεση και μαζεύεστε γύρω από έναν πίνακα, η τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Μαντόνα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast On Purpose with Jay Shetty και μίλησε για τον «επώδυνο» και μακροχρόνια αγώνα που έδωσε για να διεκδικήσει την επιμέλεια του Ρόκο.

«Ακόμα κι αν ο γάμος μου δεν πέτυχε, εννοώ, πολλοί γάμοι δεν πετυχαίνουν», είπε. «Παντρεύονται τους λάθος ανθρώπους, δεν ταιριάζουν, δεν είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Κάποιος που προσπαθούσε να μου πάρει το παιδί μου ήταν σαν να με σκότωνε», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: People