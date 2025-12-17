magazin
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Fizz 17 Δεκεμβρίου 2025 | 10:40

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Ο Ρόκο Ρίτσι δήλωσε πρόσφατα ενθουσιασμένος που οι γονείς του, Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι, άφησαν τα διαφορές τους στην άκρη για να παρευρεθούν στην έκθεση «Talk Is Cheap» που διοργάνωσε σε μια αποθήκη στο Σόχο της Νέας Υόρκης.

Ο Ρόκο μοιράστηκε μια φωτογραφία που τον απεικόνιζε αγκαλιά με τους γονείς του, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Είναι προφανές ότι μερικοί άνθρωποι θα να με κρίνουν, αλλά δεν τους κατηγορώ. Είμαι περήφανος για το ποιος είμαι, αλλά είμαι ακόμα πιο περήφανος που έχω και τους δύο γονείς μου μαζί σε ένα δωμάτιο να με υποστηρίζουν. Το έργο πρέπει να μιλάει από μόνο του, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε Talk Is Cheap (Τα λόγια είναι περιττά)».

Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία των δίδυμων αδελφών του, Στέλα και Εστέρε, που στέκονται μπροστά από τα πορτρέτα τους, καθώς αστειεύτηκε ότι δεν ήταν θαυμάστριες του.

«Οι αδελφές μου δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το πορτρέτο τους», ανέφερε μαζί με ένα emoji που γελάει.

View this post on Instagram

A post shared by Rocco Ritchie (@roccoritchie)

«Σαν να με σκότωνε»

Ωστόσο, η Μαντόνα δημοσίευσε μια συλλογή φωτογραφιών από τις οποίες ο Γκάι Ρίτσι απουσίαζε.

«Η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Είτε βρίσκεστε σε ένα θέατρο και παρακολουθείτε μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και χορεύετε με τη μουσική, είτε σε μια έκθεση και μαζεύεστε γύρω από έναν πίνακα, η τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

View this post on Instagram

A post shared by Madonna (@madonna)

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Μαντόνα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast On Purpose with Jay Shetty και μίλησε για τον «επώδυνο» και μακροχρόνια αγώνα που έδωσε για να διεκδικήσει την επιμέλεια του Ρόκο.

«Ακόμα κι αν ο γάμος μου δεν πέτυχε, εννοώ, πολλοί γάμοι δεν πετυχαίνουν», είπε. «Παντρεύονται τους λάθος ανθρώπους, δεν ταιριάζουν, δεν είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Κάποιος που προσπαθούσε να μου πάρει το παιδί μου ήταν σαν να με σκότωνε», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο