«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες σχετικά με την νοσηλεία της το 2023, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. Σε μια νέα συνέντευξη με τον Τζέι Σέτι για το podcast On Purpose with Jay Shetty τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η Βασίλισσα της Ποπ, 67 ετών, αποκάλυψε πώς ξεπέρασε τη σήψη και παρέμεινε αναίσθητη για τέσσερις ημέρες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της για μια «σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη» — και αποκάλυψε πώς η πρακτική της Καμπάλα βοήθησε στην ανάρρωσή της.

Προκλήσεις και βάσανα

Η Μαντόνα νοσηλεύτηκε τον Ιούνιο του 2023 και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους είπε σε ένα πλήθος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ότι βρισκόταν σε «τεχνητό κώμα για 48 ώρες» κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Σκεπτόμενη εκείνη την περίοδο της ζωής της, η τραγουδίστρια είπε στον 38χρονο Σέτι: «Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από τον πόνο. Ακόμα και αν μεγαλώσουμε με πλούτο και προνόμια και, ξέρεις… δεν μεγαλώσαμε σε ένα μικρό δωμάτιο… οι προκλήσεις και τα βάσανα μας θα μας έρθουν με διαφορετικό τρόπο».

«Τη μια στιγμή ήμουν ζωντανή και χόρευα και την επόμενη στιγμή βρισκόμουν στην εντατική μονάδα ενός νοσοκομείου και ξύπνησα μετά από τέσσερις ημέρες σε κώμα»

Δυσλειτουργία των οργάνων

«Κάναμε πρόβες για την περιοδεία μου και έπαθα βακτηριακή λοίμωξη» θυμήθηκε η Μαντόνα. «Τη μια στιγμή ήμουν ζωντανή και χόρευα και την επόμενη στιγμή βρισκόμουν στην εντατική μονάδα ενός νοσοκομείου και ξύπνησα μετά από τέσσερις ημέρες σε κώμα».

Η σήψη ορίζεται ως «μια σοβαρή κατάσταση στην οποία ο οργανισμός αντιδρά ακατάλληλα σε μια λοίμωξη. Οι διαδικασίες καταπολέμησης της λοίμωξης στρέφονται εναντίον του οργανισμού, προκαλώντας δυσλειτουργία των οργάνων… Η σήψη μπορεί να εξελιχθεί σε σηπτικό σοκ. Πρόκειται για μια δραματική πτώση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες, τα νεφρά, το ήπαρ και άλλα όργανα. Όταν η βλάβη είναι σοβαρή, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο».

Το μήνυμα της «ριζικής αποδοχής»

«Βγήκα από το νοσοκομείο, μου έβγαλαν τον αναπνευστήρα, άρχισα να αναπνέω μόνη μου και έμαθα ότι είχα κάτι που ονομάζεται σήψη και μπορεί να σε σκοτώσει», συνέχισε η Μαντόνα, πριν περιγράψει λεπτομερώς την μακρά ανάρρωση που ακολούθησε τη δοκιμασία της.

«Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου σούπερ γυναίκα» είπε. «Έτσι, σκέφτηκα “θα το ξεπεράσω αυτό. Θα γίνω καλά. Θα επιστρέψω στις πρόβες”».

Ωστόσο, η Μαντόνα είπε ότι «δεν είχε δύναμη», «δεν είχε ενέργεια», «δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι» και «δεν ήξερε πότε θα τελειώσει αυτό».

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς το μήνυμα της «ριζικής αποδοχής» του δασκάλου της Καμπάλα επηρέασε τη διαδικασία της θεραπείας της.

«Συζητούσα συνεχώς με τον δάσκαλό μου και μου έλεγε “όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς αυτό που σου συμβαίνει και το γεγονός ότι δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει”»

Καμία αυτολύπηση

«Συζητούσα συνεχώς με τον δάσκαλό μου και μου έλεγε “όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς αυτό που σου συμβαίνει και το γεγονός ότι δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει”», αποκάλυψε τις ενδόμυχες σκέψεις της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

«Αυτό που με συμβούλευε μου φάνηκε πολύ λογικό. Και φυσικά ήταν».

«Αλλά έχω ακούσει ότι μερικοί άνθρωποι δεν αναρρώνουν ποτέ πλήρως, δεν ξαναβρίσκουν ποτέ την πλήρη υγεία τους», συνέχισε η Μαντόνα. «Οπότε, πάλι, είναι η ίδια ιδέα, το ίδιο concept με το να κάθεσαι και να λυπάσαι τον εαυτό σου, “ω, καημένε μου, φτωχέ μου”. Δεν το δέχομαι αυτό. Τότε απλά θα κολυμπάς στο πόνο».

«Ευχαριστώ Θεέ μου»

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Ιούλιο του 2024, έναν χρόνο από την έξοδο της από το νοσοκομείο, η Μαντόνα αναπόλησε την «θαυματουργή ανάρρωσή» της, καθώς γιόρταζε την 4η Ιουλίου.

«Πριν από έναν χρόνο, σαν σήμερα, μόλις είχα γυρίσει από το νοσοκομείο, αφού επέζησα από μια ασθένεια που απειλούσε τη ζωή μου, και μόλις που μπορούσα να σταθώ στην αυλή μου κρατώντας ένα βεγγαλικό», έγραψε η Μαντόνα. «Έκανα μια θαυματουργή ανάρρωση και πέρασα μια καταπληκτική χρονιά. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Η ζωή είναι όμορφη!».

Αργότερα στο podcast, η τραγουδίστρια του «Like a Prayer» συνοδεύτηκε από τον δάσκαλό της στην Καμπάλα, Eitan Yardeni, με τον οποίο ξεκίνησε ένα νέο μάθημα με τίτλο «Οι μυστικιστικές σπουδές του Ζοχάρ». Συνέχισε αναγνωρίζοντας ότι κάποτε ήταν «σκλάβα ή θύμα των απόψεων των άλλων για μένα».

Με τα χρόνια, λέει ότι έχει αποδεχτεί ότι «δεν ταιριάζω παντού, και το να μην ταιριάζεις είναι αυτό που σε σώζει».

Η εμφάνιση της Μαντόνα στο On Purpose με τον Τζέι Σέτι ήταν την πρώτη της συνέντευξη σε podcast. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η μουσική ιέρεια μίλησε για το μακροχρόνιο ταξίδι της με την πνευματικότητα – το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, της Λούρδη Μαρία Τσικόνε Λεόν.

*Με στοιχεία από people.com