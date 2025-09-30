«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα, αδιαμφισβήτητη Βασίλισσα της Ποπ, μίλησε για πρώτη φορά για τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του Ρόκο, μια περίοδο που την οδήγησε στα όρια της απόγνωσης, κάνοντάς την να πιστεύει ότι «ίσως και να ήθελε να πεθάνει».

Η Μαντόνα περιέγραψε με συγκλονιστιή ειλικρίνεια μία από τις πιο δύσκολες και λιγότερο γνωστές μάχες στην πολυτάραχη ζωή της, όταν το 2015 με 2016, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Γκάι Ρίτσι για την επιμέλεια του έφηβου τότε γιου τους, Ρόκο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του ψυχικού πόνου που την έκανε να «κλαίει κάθε βράδυ» ενώ βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία.

«Ήταν μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους στη ζωή μου, μια δοκιμασία που με έκανε να σκέφτομαι να πεθάνω» είπε για τη λυσσαλέα δικαστική διαμάχη που την έφερε αντιμέτωπη με τον πρώην σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, για την επιμέλεια του γιου τους, Ρόκο.

Μιλώντας στον Τζέι Σέτι στην εκπομπή του On Purpose τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η 67χρονη Μαντόνα εξομολογήθηκε ότι η μακροχρόνια μάχη για την επιμέλεια του Ρόκο ήταν «πραγματικά μία από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής μου, όπου ειλικρινά δεν μπορούσα να δω το δάσος πίσω από το δέντρο».

Η τραγουδίστρια, επτά φορές βραβευμένη με Grammy, περιέγραψε το διαζύγιο από τον Ρίτσι – με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2000 έως το 2008 – ως ένα συνηθισμένο γεγονός, ωστόσο η μάχη για τον γιο της την συνέτριψε.

«Το να προσπαθεί κάποιος να μου πάρει το παιδί μου ήταν σαν… Καλύτερα ας με σκότωναν. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν», δήλωσε.

Η δοκιμασία της ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς συνέπεσε με την παγκόσμια περιοδεία της Rebel Heart Tour.

«Έπρεπε να βγω στη σκηνή κάθε βράδυ. Απλώς ήμουν πεσμένη στο πάτωμα του καμαρινιού μου, έκλαιγα με λυγμούς. Πραγματικά πίστευα ότι ήταν σαν το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Απλώς δεν μπορούσα να το αντέξω», εξομολογήθηκε η σταρ.

Η διαμάχη για την επιμέλεια του Ρόκο, ο οποίος τότε ήταν 15 ετών, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 και διήρκεσε οκτώ μήνες. Ο νεαρός διέκοψε την περιοδεία με τη μητέρα του, επιλέγοντας να μείνει με τον πατέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Δεκέμβριο του 2015, δικαστής της Νέας Υόρκης διέταξε τον Γκάι Ρίτσι, 57 ετών, να επιστρέψει τον Ρόκο στη μητέρα του στη Νέα Υόρκη, αλλά ο έφηβος παρέμεινε στην Αγγλία.

Τον Μάρτιο του 2016, δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι ο Ρόκο θα συνέχιζε να ζει με τον πατέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει το σχολείο του, ενώ παράλληλα παρότρυνε τους γονείς να διευθετήσουν τη διαμάχη εξωδικαστικά.

Η νομική διαμάχη έφτασε στο τέλος της τον Ιούνιο του 2016, χωρίς οι δύο πλευρές να χρειαστεί να εμφανιστούν ξανά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Τότε, ο δικηγόρος του Ρίτσι, Πίτερ Μπρόνσταϊν, επιβεβαίωσε ότι ο Ρόκο, 16 ετών τότε, θα συνέχιζε να ζει στο Λονδίνο. Η δικηγόρος της Μαντόνα αρνήθηκε να σχολιάσει κάτι.

Η Μαντόνα είναι μητέρα έξι παιδιών: της Λούρδης, 28, του Ρόκο, 25, του Ντέιβιντ, 20, της Μέρσι, 19, και των διδύμων Στέλλα και Εστέρε, 13.