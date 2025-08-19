magazin
19.08.2025
Φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
19 Αυγούστου 2025

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Η Μαντόνα, βασίλισσα της ποπ, γιόρτασε τα 67α γενέθλια της εκπληρώνοντας ένα ταξίδι ζωής. Η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλια της με τον 28χρονο σύντροφό της, πρώην ποδοσφαιριστή Ακίμ Μόρις, και τις κόρες της Μέρσι, 19, και Λούρδη, 28, στην ιστορική πόλη.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια περιέγραψε τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε παρακολουθώντας το Palio, έναν αγώνα που διοργανώνεται στη Σιένα από το 1482, κάθε 16η Αυγούστου.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη λαμπρότητα!», έγραψε κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά ιερό τελετουργικό» όπου χιλιάδες άνθρωποι σιωπούν πριν την έναρξη του αγώνα.

Το βίντεο από τις διακοπές της οικογένειας στην ιταλική εξοχή περιελάμβανε χορό με ντόπιους, στιγμές από τον αγώνα και ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων.

Η Μαντόνα απαθανατίστηκε να ψωνίζει αντίκες ενώ η κόρη της Μέρσι παίζει πιάνο. Για τα γενέθλιά της, η Μαντόνα έκοψε μια τεράστια ροζ τούρτα Labubu με την υποσημείωση Madudu, ενώ έσβησε τα κεριά ντυμένη με έναν λευκό σατέν κορσέ.

Διάσημοι φίλοι και συνεργάτες, όπως ο τηλεπαρουσιαστής Άντι Κόεν και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, έσπευσαν να της ευχηθούν «χρόνια πολλά» στα σχόλια της ανάρτησης ενώ ανάμεσά τους ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, που φέρεται να είναι ο νέο σύντροφος της Πέρι.

Λίγους μήνες νωρίτερα, η «βασίλισσα» της ποπ είχε τιμήσει και τον πατέρα της, Σίλβιο Τσικόνε, για τα 94α γενέθλιά του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που επιβίωσε από «πολλούς πολέμους και πολλές απώλειες», αλλά διατηρεί «την αίσθηση του χιούμορ και την έντονη επιθυμία να βγαίνει από το κρεβάτι κάθε πρωί».

Ο ίδιος, ιδιοκτήτης του οινοποιείου «Ciccone Vineyard and Winery», απαντά πάντα στους ανθρώπους που τον ρωτούν πότε θα βγει στη σύνταξη, ότι θα συνεχίσει «μέχρι να πέσουν οι ρόδες».

Η Μαντόνα, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Μαντόνα Λουίζ Τσικόνε, είναι ένα από τα έξι παιδιά που απέκτησε ο Σίλβιο με την αείμνηστη σύζυγό του, Μαντόνα Λουίζ Τσικόνε.

Η μητέρα της πέθανε από καρκίνο του μαστού σε ηλικία 30 ετών, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 5 ετών. Μετά τον θάνατό της, ο πατέρας της παντρεύτηκε ξανά, αποκτώντας άλλα δύο παιδιά, την Τζένιφερ και τον Μάριο.

«Μαμά μου λείπεις»

Σε ανάρτηση της για την Ημέρα της Μητέρας, η Μαντόνα έγραψε για το αιώνιο τραύμα της απώλειας της:

«Μου λείπει η μητέρα μου κάθε μέρα. Για δεκαετίες φαντασιωνόμουν πώς είναι να έχεις μια μητέρα για να: ζητάς βοήθεια, καθοδήγηση, φροντίδα και σοφία, κι όμως απέρριψα την ιδέα να γίνω μητέρα μέχρι τα 30 μου, επειδή συνέδεα τη μητρότητα με θυσίες, βάσανα και τελικά θάνατο, και δεν ήθελα τίποτα από αυτά.

Αποφάσισα να ξεριζώσω τη ζωή και να ακολουθήσω τον δρόμο που δεν έχει ταξιδέψει κανείς, χωρίς προκαταλήψεις για το τι περίμεναν από μένα ως γυναίκα.
Όλα τα πρότυπά μου ήταν ριζοσπαστικές γυναίκες όπως η Φρίντα Κάλο, η Μάρθα Γκράχαμ και η Τζόρτζια Ο’κιφ. Μεγάλες Καλλιτέχνιδες χωρίς Παιδιά!!

Όταν τελικά έγινα μητέρα, έμεινα έκπληκτη με το πόσο προσγειωμένη ένιωθα, αλλά και ζαλισμένη και μπερδεμένη ως προς το πώς θα κατάλαβα την ισορροπία μεταξύ του να είμαι καλή μητέρα και ασυμβίβαστη καλλιτέχνης.

Πέρασα πολλά χρόνια μισοτυφλή και έκανα πολλά λάθη στην πορεία.

Επειδή κάθε μητέρα ξέρει ότι δεν υπάρχουν εγχειρίδια ή βιβλία κανόνων για να ακολουθήσεις. Απλώς πρέπει να βουτήξεις και να το καταλάβεις.
Έχω βιώσει τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα μου επίπεδα ως μητέρα.

Κανείς δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει.

Η φίλη μου μου είπε κάποτε ότι τα παιδιά σου είναι σαν κομμάτια της καρδιάς σου που περπατούν έξω από εσένα. Τη μια στιγμή η καρδιά σου σκάει από χαρά την επόμενη στιγμή ραγίζει!

Αλλά πώς μπορώ να εξηγήσω πώς νιώθω………

Το να πω ότι είμαι περήφανη για τα παιδιά μου ακούγεται αλαζονικό ή υπονοεί ιδιοκτησία.

Καλύτερα να πω ότι είναι όλα λαμπερά αστέρια και είμαι χαρούμενη που οι ψυχές τους με επέλεξαν να είμαι η μητέρα τους.

Και αγαπητή μου μητέρα… όπου κι αν είσαι.

Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη με τα εγγόνια σου!! Συχνά σε φαντάζομαι να τραγουδάς και να χορεύεις μαζί μας στην κουζίνα!»

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια εποχή 18.08.25

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

Σύνταξη
Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ
Συνέντευξη 18.08.25

Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ

Ο Λεονάρντο Ντι Kάπριο είναι το cover story του περιοδικού Esquire. Στη συνέντευξη του ο ηθοποιός μίλησε για όλα εκτός από όσα του καταλογίζουν τα media σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

