Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η Μαντόνα, βασίλισσα της ποπ, γιόρτασε τα 67α γενέθλια της εκπληρώνοντας ένα ταξίδι ζωής. Η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλια της με τον 28χρονο σύντροφό της, πρώην ποδοσφαιριστή Ακίμ Μόρις, και τις κόρες της Μέρσι, 19, και Λούρδη, 28, στην ιστορική πόλη.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια περιέγραψε τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε παρακολουθώντας το Palio, έναν αγώνα που διοργανώνεται στη Σιένα από το 1482, κάθε 16η Αυγούστου.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη λαμπρότητα!», έγραψε κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά ιερό τελετουργικό» όπου χιλιάδες άνθρωποι σιωπούν πριν την έναρξη του αγώνα.

Το βίντεο από τις διακοπές της οικογένειας στην ιταλική εξοχή περιελάμβανε χορό με ντόπιους, στιγμές από τον αγώνα και ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων.

Η Μαντόνα απαθανατίστηκε να ψωνίζει αντίκες ενώ η κόρη της Μέρσι παίζει πιάνο. Για τα γενέθλιά της, η Μαντόνα έκοψε μια τεράστια ροζ τούρτα Labubu με την υποσημείωση Madudu, ενώ έσβησε τα κεριά ντυμένη με έναν λευκό σατέν κορσέ.

Διάσημοι φίλοι και συνεργάτες, όπως ο τηλεπαρουσιαστής Άντι Κόεν και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, έσπευσαν να της ευχηθούν «χρόνια πολλά» στα σχόλια της ανάρτησης ενώ ανάμεσά τους ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, που φέρεται να είναι ο νέο σύντροφος της Πέρι.

Λίγους μήνες νωρίτερα, η «βασίλισσα» της ποπ είχε τιμήσει και τον πατέρα της, Σίλβιο Τσικόνε, για τα 94α γενέθλιά του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που επιβίωσε από «πολλούς πολέμους και πολλές απώλειες», αλλά διατηρεί «την αίσθηση του χιούμορ και την έντονη επιθυμία να βγαίνει από το κρεβάτι κάθε πρωί».

Ο ίδιος, ιδιοκτήτης του οινοποιείου «Ciccone Vineyard and Winery», απαντά πάντα στους ανθρώπους που τον ρωτούν πότε θα βγει στη σύνταξη, ότι θα συνεχίσει «μέχρι να πέσουν οι ρόδες».

Η Μαντόνα, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Μαντόνα Λουίζ Τσικόνε, είναι ένα από τα έξι παιδιά που απέκτησε ο Σίλβιο με την αείμνηστη σύζυγό του, Μαντόνα Λουίζ Τσικόνε.

Η μητέρα της πέθανε από καρκίνο του μαστού σε ηλικία 30 ετών, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 5 ετών. Μετά τον θάνατό της, ο πατέρας της παντρεύτηκε ξανά, αποκτώντας άλλα δύο παιδιά, την Τζένιφερ και τον Μάριο.

«Μαμά μου λείπεις»

Σε ανάρτηση της για την Ημέρα της Μητέρας, η Μαντόνα έγραψε για το αιώνιο τραύμα της απώλειας της:

«Μου λείπει η μητέρα μου κάθε μέρα. Για δεκαετίες φαντασιωνόμουν πώς είναι να έχεις μια μητέρα για να: ζητάς βοήθεια, καθοδήγηση, φροντίδα και σοφία, κι όμως απέρριψα την ιδέα να γίνω μητέρα μέχρι τα 30 μου, επειδή συνέδεα τη μητρότητα με θυσίες, βάσανα και τελικά θάνατο, και δεν ήθελα τίποτα από αυτά.

Αποφάσισα να ξεριζώσω τη ζωή και να ακολουθήσω τον δρόμο που δεν έχει ταξιδέψει κανείς, χωρίς προκαταλήψεις για το τι περίμεναν από μένα ως γυναίκα.

Όλα τα πρότυπά μου ήταν ριζοσπαστικές γυναίκες όπως η Φρίντα Κάλο, η Μάρθα Γκράχαμ και η Τζόρτζια Ο’κιφ. Μεγάλες Καλλιτέχνιδες χωρίς Παιδιά!!

Όταν τελικά έγινα μητέρα, έμεινα έκπληκτη με το πόσο προσγειωμένη ένιωθα, αλλά και ζαλισμένη και μπερδεμένη ως προς το πώς θα κατάλαβα την ισορροπία μεταξύ του να είμαι καλή μητέρα και ασυμβίβαστη καλλιτέχνης.

Πέρασα πολλά χρόνια μισοτυφλή και έκανα πολλά λάθη στην πορεία.

Επειδή κάθε μητέρα ξέρει ότι δεν υπάρχουν εγχειρίδια ή βιβλία κανόνων για να ακολουθήσεις. Απλώς πρέπει να βουτήξεις και να το καταλάβεις.

Έχω βιώσει τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα μου επίπεδα ως μητέρα.

Κανείς δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει.

Η φίλη μου μου είπε κάποτε ότι τα παιδιά σου είναι σαν κομμάτια της καρδιάς σου που περπατούν έξω από εσένα. Τη μια στιγμή η καρδιά σου σκάει από χαρά την επόμενη στιγμή ραγίζει!

Αλλά πώς μπορώ να εξηγήσω πώς νιώθω………

Το να πω ότι είμαι περήφανη για τα παιδιά μου ακούγεται αλαζονικό ή υπονοεί ιδιοκτησία.

Καλύτερα να πω ότι είναι όλα λαμπερά αστέρια και είμαι χαρούμενη που οι ψυχές τους με επέλεξαν να είμαι η μητέρα τους.

Και αγαπητή μου μητέρα… όπου κι αν είσαι.

Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη με τα εγγόνια σου!! Συχνά σε φαντάζομαι να τραγουδάς και να χορεύεις μαζί μας στην κουζίνα!»