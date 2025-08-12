Μαντόνα: ‘Εγραψε μήνυμα στον Θεό για τη Γάζα – τι του ζητά

Η Μαντόνα παίρνει θέση στο θέμα του πολέμου του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση της στα social, που έχει το χαρακτήρα επιστολής ζητά το τέλος των δεινών που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ισραήλ και Χαμάς.

Μαντόνα: «Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

«Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανα τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είσαι ο μόνος από εμάς που δεν μπορεί να σου απαγορευτεί η είσοδος» ξεκινά το «γράμμα» της Μαντόνα.

«Πρέπει να ανοίξουν πλήρως οι ανθρωπιστικές πύλες για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σε παρακαλώ πήγαινε».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντόνα εξηγεί ότι έκανε αυτή την έκκληση γιατί «η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι’ αυτό απευθύνομαι σε έναν Άνθρωπο του Θεού».

Μαντόνα: Τα γενέθλιά του γιου της, Ρόκο ήταν η αφορμή

«Νιώθω ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του κάνω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στη διασταυρούμενη πυρκαγιά στη Γάζα.

Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν αποδίδω ευθύνες και δεν παίρνω το μέρος κανενός. Όλοι υποφέρουν. Προσπαθώ απλώς να κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω αυτά τα παιδιά από το να πεθάνουν από την πείνα».