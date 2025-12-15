magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15 Δεκεμβρίου 2025 | 21:50

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Ήταν τον Δεκέμβριο του 2000 όταν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος αποφάσισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Η απόλυτη σταρ της pop Μαντόνα και το «χρυσό παιδί» του κινηματογράφου Γκάι Ρίτσι παντρεύτηκαν, στρέφοντας πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γάμος τους δεν ήταν γραφτό να κρατήσει – το 2008 η 67χρονη μουσικός θα υποβάλει αίτηση διαζυγίου και οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμβιβασμό λίγο καιρό αργότερα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο – έστω κι αν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μαζί.

Τελικά έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια, ο 25χρονος Ρόκο να κάνει τη νέα του έκθεση στο Σόχο, ώστε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και η Μαντόνα να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο. Οι δύο τους στήριξαν την έκθεση τέχνης του γιου τους, ο οποίος στους εικαστικούς κύκλους είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Rhed.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Μάλιστα, τη συνάντηση της Μαντόνα και το Ρίτσι έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ρόκο, με μια ανάρτησή του στο Instagram. «Είναι προφανές γιατί κάποιοι άνθρωποι με κριτικάρουν, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο είμαι περήφανος για το ποιος είμαι και ακόμα πιο περήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς στον ίδιο χώρο να με στηρίζουν» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία των τριών τους.

Εννοείται ότι η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι δεν ήταν οι μοναδικοί διάσημοι που βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης του Ρόκο, με τίτλο Talk is Cheap. Ανάμεσα στους A-listers ήταν ο Τζέισον Στέθαμ με την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, ο ηθοποιός Ράσελ Τόβεϊ, η Τρούντι Στάιλερ (σύζυγος του Στινγκ και νονά του), αλλά και ο Τομ Φορντ.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι στο Φεστιβάλ των Καννών το 2008. REUTERS / Vincent Kessler

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκα: Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών – «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση
Στη κόψη του ξυραφιού 15.12.25 Upd: 22:09

Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που έλαβαν το «θολό» μήνυμα της κυβέρνησης και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 23:53

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ

Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο