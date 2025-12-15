Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Ήταν τον Δεκέμβριο του 2000 όταν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος αποφάσισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Η απόλυτη σταρ της pop Μαντόνα και το «χρυσό παιδί» του κινηματογράφου Γκάι Ρίτσι παντρεύτηκαν, στρέφοντας πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γάμος τους δεν ήταν γραφτό να κρατήσει – το 2008 η 67χρονη μουσικός θα υποβάλει αίτηση διαζυγίου και οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμβιβασμό λίγο καιρό αργότερα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο – έστω κι αν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μαζί.

Τελικά έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια, ο 25χρονος Ρόκο να κάνει τη νέα του έκθεση στο Σόχο, ώστε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και η Μαντόνα να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο. Οι δύο τους στήριξαν την έκθεση τέχνης του γιου τους, ο οποίος στους εικαστικούς κύκλους είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Rhed.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Μάλιστα, τη συνάντηση της Μαντόνα και το Ρίτσι έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ρόκο, με μια ανάρτησή του στο Instagram. «Είναι προφανές γιατί κάποιοι άνθρωποι με κριτικάρουν, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο είμαι περήφανος για το ποιος είμαι και ακόμα πιο περήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς στον ίδιο χώρο να με στηρίζουν» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία των τριών τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Εννοείται ότι η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι δεν ήταν οι μοναδικοί διάσημοι που βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης του Ρόκο, με τίτλο Talk is Cheap. Ανάμεσα στους A-listers ήταν ο Τζέισον Στέθαμ με την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, ο ηθοποιός Ράσελ Τόβεϊ, η Τρούντι Στάιλερ (σύζυγος του Στινγκ και νονά του), αλλά και ο Τομ Φορντ.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι στο Φεστιβάλ των Καννών το 2008. REUTERS / Vincent Kessler