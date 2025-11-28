Όταν το MTV απαγόρευσε το ηδονιστικό μουσικό βίντεο του «Justify My Love» της Μαντόνα

Τον Νοέμβριο του 1985, η άρνηση του MTV να μεταδώσει το μουσικό βίντεο για το «Justify My Love», το πρώτο single από το άλμπουμ «The Immaculate Collection», έγινε πρωτοσέλιδο και εκτόξευσε το single της Μαντόνα στην κορυφή των charts.

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του φωτογράφου Ζαν-Μπατίστ Μοντίνιο, γυρίστηκε στο Παρίσι λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του single και παρουσίαζε μια εξουθενωμένη Μαντόνα που συναντούσε έναν μυστηριώδη άνδρα και μια γυναίκα στο διάδρομο ενός ξενοδοχείου, οι οποίοι την αποπλάνησαν για να περάσουν μαζί τη νύχτα – σε μια αναφορά στην γαλλική ταινία του 1963 «Bay of Angels», με πρωταγωνίστρια την Ζαν Μορό.

«Φταίει το ύφος»

Μπορεί το «διεγερτικό» βίντεο κλιπ να περιείχε μια ισχυρή δόση σαδομαζοχισμού και ηδονοβλεψίας, ωστόσο, το πιο τολμηρό στιγμιότυπο έδειχνε μια γυμνόστηθη γυναίκα – με εξαίρεση τις τιράντες που κάλυπταν τις θηλές της.

Η απόφαση του MTV, που ήταν ακόμα ένα σχετικά νέο κανάλι στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οδήγησε στο να στραφούν όλα τα βλέμματα στο single και το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε σε VHS. Οι θαυμαστές της Madonna πλήρωσαν 9,98 δολάρια για να δουν το βίντεο διάρκειας σχεδόν 5 λεπτών, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1990, η Μαντόνα εμφανίστηκε στο Nightline για να μιλήσει για την απόφαση να απαγορευτεί το βίντεο της για το τηλεοπτικό κοινό.

«Στο βίντεο του ‘Vogue’, υπάρχει μια σκηνή όπου φοράω ένα διαφανές φόρεμα και φαίνονται καθαρά τα στήθη μου. Μου είπαν ότι ήθελαν να το αφαιρέσω, αλλά εγώ αρνήθηκα και τελικά το έδειξαν ούτως ή άλλως», εξήγησε. «Σκέφτηκα ότι για άλλη μια φορά θα μπορούσα να παραβώ λίγο τους κανόνες», πρόσθεσε.

Σχετικά με την απόφαση του MTV, η Μαντόνα σημείωσε: «Όταν το δώσαμε στο MTV, ρωτήσαμε αν θα το έπαιζαν. Λίγο αργότερα μας απάντησαν αρνητικά. Τους ρώτησα: ‘Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκηνή που σας ενοχλεί;’ Μου απάντησαν: ‘Οχι, φταίει το ύφος’. Έτσι, δεν είχαμε καν την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε κατάλληλο για προβολή. Το απέρριψαν εντελώς».

Η Μαντόνα έδωσε επίσης την δική της εκδοχή σχετικλα με τις εικασίες ότι το βίντεο δημιουργήθηκε εσκεμμένα «προκλητικό για την τηλεόραση», ώστε να μπορέσει να κερδίσει από τις πωλήσεις VHS.

«Μπορεί να φαίνεται ότι ήταν μια διαφημιστική κίνηση και πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ τυχερή. Αλλά δεν είχα σκοπό να πουλήσω αυτό το βίντεο. Η αντιπαράθεση απλά συνέβη. Δεν ήταν προμελετημένη», είπε. «Είμαι λοιπόν απλά τυχερή», κατέληξε.

