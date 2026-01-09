magazin
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce & Gabbana επέλεξε ως πρωταγωνίστρια της νέας καμπάνιας για το άρωμα The One, την Μαντόνα, η οποία είχε στο πλευρό (και το κρεβάτι της) τον Κουβανό ηθοποιό Αλμπέρτο Γκέρα.

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του στην δημοσιογράφο Patricia Rodríguez της εφημερίδας EL PAIS.

«Η φιλία μας διαρκεί εδώ και δεκαετίες»

Το νέο διαφημιστικό βίντεο που συνοδεύει την καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Mert Alas, είναι μια ισχυρή δήλωση σε ένα τοπίο όπου το σεξ κάνει βήματα προς τα πίσω, οπισθοχωρώντας και δίνοντας τη θέση του στο σκληρό πορνό.

«Οι καιροί αλλάζουν, όπως και η ευαισθησία με την οποία βλέπουμε τον κόσμο, αλλά οι αξίες και η αφήγησή μας παραμένουν αμετάβλητες», πρόσθεσε ο σχεδιαστής, λίγο πριν πάρει τη σκυτάλη ο Stefano Gabbana και αναφερθεί στην ιστορία γνωριμίας με την Μαντόνα.

«Η φιλία μας διαρκεί εδώ και δεκαετίες», θυμήθηκε ο Stefano Gabbana.

«Την γνωρίσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ήταν ήδη μια καθιερωμένη σταρ, ενώ εμείς ήμασταν δύο νέοι σχεδιαστές στην αρχή της καριέρας μας. Βρισκόταν στο Τορίνο για την παγκόσμια περιοδεία του Blond Ambition και ο Domenico και εγώ πήγαμε να τη δούμε, γιατί ήμασταν μεγάλοι θαυμαστές της. Θυμάμαι που λέγαμε ο ένας στον άλλο: «Φαντάσου να φορούσε κάτι δικό μας κάποια μέρα». Λίγο αργότερα, ένα αντίγραφο της International Herald Tribune έφτασε στο τραπέζι μας με μια φωτογραφία της σε ένα πάρτι στο Παρίσι. Φορούσε Dolce & Gabbana. Το θυμάμαι ακόμα: μια πλεκτή φούστα, ένα σουτιέν και μια πλεκτή ζακέτα. Μείναμε άναυδοι. Επικοινωνήσαμε αμέσως με το γραφείο Τύπου της και έτσι ξεκίνησε η σχέση μας. Πρώτα επαγγελματική, μετά προσωπική. Από την αρχή, αυτό που μας ένωνε ήταν το πάθος, η επιθυμία να ξαναγράψουμε τους κανόνες και να εκφράσουμε την προσωπικότητά μας. Για την πρώτη μας συνάντηση, πήγαμε για δείπνο σε ένα ιταλικό εστιατόριο, το Silvano, στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για ώρες, μείναμε για ένα ποτό και κανονίσαμε να ξανασυναντηθούμε την επόμενη μέρα. Ακόμα και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είναι η μόνη γυναίκα που με φοβίζει, γιατί παραμένει, και θα παραμείνει για πάντα, το είδωλό μου», πρόσθεσε.

«Η επιλογή ήταν αρκετά εύκολη»

Σε συνέντευξή του στο WWD, ο διευθύνων σύμβουλος της Dolce & Gabbana Beauty, Gianluca Toniolo, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Μαντόνα στην καμπάνια ήταν σχεδόν αυτονόητη.

«Επιλέξαμε μια διάσημη γυναίκα που ήταν πάντα πολύ κοντά στη Dolce & Gabbana και την ιστορία της. Είναι μέρος της κληρονομιάς αυτής της μάρκας», δήλωσε ο Toniolo. «Όταν ψάχνεις ένα ταλέντο για να ενσαρκώσει την έννοια του The One [σου έρχεται στο μυαλό η Μαντόνα], γιατί το κάνει εδώ και 30 χρόνια», πρόσθεσε.

«Έτσι, η επιλογή ήταν αρκετά εύκολη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είχαμε την τύχη να είμαστε κοντά της για χρόνια. Επιπλέον, δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο στον κόσμο των αρωμάτων, γεγονός που κάνει αυτό το έργο ακόμα πιο μοναδικό», δήλωσε ο Toniolo.

Η καμπάνια σηματοδοτεί επίσης την ανανέωση μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές αρωμάτων της μάρκας, η οποία φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια. Ο Toniolo τόνισε ότι, παρόλο που δεν έχει διαφημιστεί από το 2015, η σειρά αρωμάτων που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2006 συνέχισε να σημειώνει πωλήσεις κατά την τελευταία δεκαετία.

«Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη αυτής της σειράς, η οποία είναι η μόνη μας σειρά όπου η ανδρική έκδοση είναι πιο δημοφιλής από τη γυναικεία και αντιπροσωπεύει το 60% των συνολικών πωλήσεων», είπε.

Η ανανέωση περιλαμβάνει την επέκταση της σειράς με τα αρώματα The One Eau De Parfum Intense και The One for Men Parfum, που δημιουργήθηκαν από τους αρωματοποιούς Quentin Bisch και Jean-Christophe Hérault, αντίστοιχα.

*Με πληροφορίες από: WWD | EL PAIS

