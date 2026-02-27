Απρόκλητη επίθεση δέχτηκε διασώστης του ΕΚΑΒ στην Πάτρα την ώρα που έφτασε στο σημείο όπου τον είχαν καλέσει για παροχή πρώτων βοηθειών.

Θύμα και δράστης κατέληξαν στο Γ Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό

Συγκεκριμένα, ένας μεθυσμένος άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών βρισκόταν στο καφενείο στην Αγία Τριάδα Πατρών όπου είχε κληθεί να πάει το ασθενοφόρο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με το Tempo24, o άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν επιτέθηκε στον διασώστη.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία και τρία περιπολικά και η ΟΠΚΕ έφτασαν στο σημείο. Θύμα και δράστης κατέληξαν στο Γ Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.