# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίωξη για κακούργημα στον διανομέα για το ξύλο στην Αχαρνών
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 16:59

Δίωξη για κακούργημα στον διανομέα για το ξύλο στην Αχαρνών

Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 51χρονος διανομέας, ενώ ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 51χρονος διανομέας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τον άγριο τσακωμό του με έναν 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, που έγινε με αφορμή ένα προσπέρασμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή.

Όσο για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

Το χρονικό του επεισοδίου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πρώτο καρέ του βίντεο – ντοκουμέντο από το περιστατικό, φαίνεται ο διανομέας να απευθύνεται στον οδηγό με άγριες διαθέσεις. Κατεβαίνει από το μηχανάκι του και κατευθύνεται στο παράθυρο.

Το επεισόδιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο διανομέας ακινητοποιεί το μηχανάκι του στο φανάρι και ο 70χρονος οδηγός κατευθύνεται προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον διανομέα.

Όλα αυτά με την κυκλοφορία στην περιοχή να συνεχίζεται. Αυτοκίνητα φαίνεται να περνούν από τη διασταύρωση, την ώρα που οι πεζοί συνέχιζαν για τους προορισμούς τους.

Στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του 70χρονου, βρισκόταν ο σκύλος του, όπως φαίνεται στα πλάνα. Η παρουσία του όμως δεν πτόησε τον διανομέα.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τους δύο οδηγούς, με τον 70χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο διανομέας οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Απεργία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας και πορεία στο Μαξίμου
Πανελλαδική απεργία 25.02.26 Upd: 13:19

Με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, απαιτούν μεταξύ άλλων, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ.

Σύνταξη
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη
Κρήτη 25.02.26

Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
ΗΠΑ 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα

Με δυναμικές ομιλίες, διεθνείς συνεργασίες, Lenovo Awards και εμπειρίες υψηλής έντασης, η ετήσια εκδήλωση της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

