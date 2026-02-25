Δίωξη για κακούργημα στον διανομέα για το ξύλο στην Αχαρνών
Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 51χρονος διανομέας, ενώ ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μετά τη λήξη της νοσηλείας του.
Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη είναι ο 51χρονος διανομέας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τον άγριο τσακωμό του με έναν 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, που έγινε με αφορμή ένα προσπέρασμα.
Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή.
Όσο για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.
Το χρονικό του επεισοδίου
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Στο πρώτο καρέ του βίντεο – ντοκουμέντο από το περιστατικό, φαίνεται ο διανομέας να απευθύνεται στον οδηγό με άγριες διαθέσεις. Κατεβαίνει από το μηχανάκι του και κατευθύνεται στο παράθυρο.
Το επεισόδιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο διανομέας ακινητοποιεί το μηχανάκι του στο φανάρι και ο 70χρονος οδηγός κατευθύνεται προς το μέρος του.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον διανομέα.
Όλα αυτά με την κυκλοφορία στην περιοχή να συνεχίζεται. Αυτοκίνητα φαίνεται να περνούν από τη διασταύρωση, την ώρα που οι πεζοί συνέχιζαν για τους προορισμούς τους.
Στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του 70χρονου, βρισκόταν ο σκύλος του, όπως φαίνεται στα πλάνα. Η παρουσία του όμως δεν πτόησε τον διανομέα.
Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τους δύο οδηγούς, με τον 70χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο διανομέας οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα.
