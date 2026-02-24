Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας
Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι σε το κέντρο της Αθήνας μεταξύ δυο οδηγών.
Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας. Δυο οδηγοί, ηλικίας 51 και 70 ετών πιάστηκαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.
Συγκεκριμένα, ο 51χρονος φέρεται να χτύπησε τον ηλικιωμένο με κράνος κι αυτός να του επιτίθεται με μαχαίρι και να τον τραυματίζει ελαφρά.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο οδηγούς, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά ώστε να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
