Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που ξυλοκόπησαν μαθήτρια
Όλα συνέβησαν προχθές κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- «Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
- Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
- Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Τουλάχιστον 5 νεκροί
Στη σύλληψη μίας 14χρονης και μιας 17χρονης μαθήτριας όπως και των γονέων τους, για τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου, προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα.
Όλα έγιναν προχθές κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Η άγρια επίθεση
Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, σύμφωνα με το tempo24.news, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και17 ετών. Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να χτυπήσει πέφτοντας στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.
Η αστυνομία από τη στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού ξεκίνησε έρευνες και χθες άνδρες της ασφάλειας Πάτρας ταυτοποίησαν τις δύο δράστριες και προχώρησαν στην σύλληψή τους, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.
- Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που ξυλοκόπησαν μαθήτρια
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/2): Δράση με κληρώσεις και Εθνική μπάσκετ
- Λιχουδιές για σκύλους: Γιατί δεν πρέπει να τις θεωρούμε απλά μπισκοτάκια – Κάνουμε τη σωστή επιλογή
- Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
- Διασταυρώνουν τα ξίφη τους Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά και την ακρίβεια
- Finos Film: Το αφιέρωμα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά
- BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις