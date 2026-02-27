Βιώσιμες λύσεις για τους νησιωτικούς Δήμους ζητάει η ΚΕΔΕ

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ήταν παρούσα στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, με αντικείμενο τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών υποδομών και τις πολιτικές ανθεκτικότητας στο νησιωτικό χώρο.

Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής και Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσίασε το σύνολο των προτάσεων της ΚΕΔΕ για την βελτίωση των υποδομών στα νησιά, στο πλαίσιο τόσο της τουριστικής επέκτασης όσο και της κλιματικής κρίσης, που δημιουργεί νέα δεδομένα στις πολιτικές ανθεκτικότητας των υποδομών.

Ο κ. Χαρχαλάκης μετέφερε επίσης την εμπειρία του από τις αντίστοιχες συζητήσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών όπου μετέχει ως μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται ειδικές πολιτικές που να εφαρμόζουν στην πράξη την συνταγματική επιταγή για τη νησιωτικότητα.

Στη συνεδρίαση εισηγήθηκε επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο οποίος επισήμανε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί αναγνωρισμένο θεσμικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο σχετίζεται με την ικανότητα των κρατών να διασφαλίζουν ισότιμη λειτουργία των θεσμών σε συνθήκες γεωγραφικής ασυνέχειας.

«Η φέρουσα ικανότητα των νησιών δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό μέγεθος. Είναι δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν ένα Κράτος μπορεί να εγγυάται ίσες υπηρεσίες, ίση διοίκηση και ίση δικαιοσύνη ανεξαρτήτως γεωγραφίας τότε είναι πραγματικά ανθεκτικό», ανέφερε ο κ. Κουκάς στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι μοναδική ευκαιρία να συμπεριληφθούν αυτά τα ζητήματα στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πόροι και θεσμικά εργαλεία

Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου έχει τονίσει:

«Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ειδική υποσημείωση πολιτικής, αλλά ως κεντρικός άξονας εθνικού σχεδιασμού. Η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει σταθερούς πόρους και θεσμικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στους νησιωτικούς Δήμους να σχεδιάζουν με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η ανθεκτικότητα των νησιωτικών υποδομών αποτελεί ζήτημα εθνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ευκαιρία να ενσωματωθούν ρητές προβλέψεις για τη νησιωτικότητα.

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τα νησιά της πατρίδας μας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών»