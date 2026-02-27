newspaper
Βιώσιμες λύσεις για τους νησιωτικούς Δήμους ζητάει η ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:34

Βιώσιμες λύσεις για τους νησιωτικούς Δήμους ζητάει η ΚΕΔΕ

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ειδική υποσημείωση πολιτικής, αλλά ως κεντρικός άξονας εθνικού σχεδιασμού».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ήταν παρούσα στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, με αντικείμενο τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών υποδομών και τις πολιτικές ανθεκτικότητας στο νησιωτικό χώρο.

Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής και Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσίασε το σύνολο των προτάσεων της ΚΕΔΕ για την βελτίωση των υποδομών στα νησιά, στο πλαίσιο τόσο της τουριστικής επέκτασης όσο και της κλιματικής κρίσης, που δημιουργεί νέα δεδομένα στις πολιτικές ανθεκτικότητας των υποδομών.

Ο κ. Χαρχαλάκης μετέφερε επίσης την εμπειρία του από τις αντίστοιχες συζητήσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών όπου μετέχει ως μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται ειδικές πολιτικές που να εφαρμόζουν στην πράξη την συνταγματική επιταγή για τη νησιωτικότητα.

Στη συνεδρίαση εισηγήθηκε επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο οποίος επισήμανε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί αναγνωρισμένο θεσμικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο σχετίζεται με την ικανότητα των κρατών να διασφαλίζουν ισότιμη λειτουργία των θεσμών σε συνθήκες γεωγραφικής ασυνέχειας.

«Η φέρουσα ικανότητα των νησιών δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό μέγεθος. Είναι δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν ένα Κράτος μπορεί να εγγυάται ίσες υπηρεσίες, ίση διοίκηση και ίση δικαιοσύνη ανεξαρτήτως γεωγραφίας τότε είναι πραγματικά ανθεκτικό», ανέφερε ο κ. Κουκάς στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι μοναδική ευκαιρία να συμπεριληφθούν αυτά τα ζητήματα στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πόροι και θεσμικά εργαλεία

Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου έχει τονίσει:

«Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ειδική υποσημείωση πολιτικής, αλλά ως κεντρικός άξονας εθνικού σχεδιασμού. Η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει σταθερούς πόρους και θεσμικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στους νησιωτικούς Δήμους να σχεδιάζουν με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η ανθεκτικότητα των νησιωτικών υποδομών αποτελεί ζήτημα εθνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ευκαιρία να ενσωματωθούν ρητές προβλέψεις για τη νησιωτικότητα.

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τα νησιά της πατρίδας μας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών»

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία

Capital Tankers Corp.: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
Κοινωνική πολιτική 26.02.26

Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Ούτε λέξη 27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό – Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων
Μακάβριο εύρημα 27.02.26

Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων

Σε αρκετά προχωρημένη σήψη η σορός - «Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανήκει σε γυναίκα ή άνδρα, σε αυτό θα βοηθήσει η ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Βουλή 27.02.26 Upd: 10:56

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

