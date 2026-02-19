ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Η στήριξη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO είναι διαχρονική και αναγκαία για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Δημήτρης Καφαντάρης, συμμετείχε και τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Η συμβολή της Ομογένειας, των Φιλελλήνων και των Εκπαιδευτικών στην ιστορική αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε τον θεμελιώδη και διαρκή ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, τονίζοντας ότι η Αυτοδιοίκηση στήριξε αυτή την προσπάθεια από το 2014, όταν ξεκίνησε η πρώτη οργανωμένη συζήτηση στη Ρώμη για την αναγνώριση της ημέρας.

Ο κ. Καφαντάρης επισήμανε ότι από το 2016, η ΚΕΔΕ, μέσω ομόφωνων αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων σε όλη τη χώρα, προώθησε ενεργά τη θεσμική αναγνώριση αυτής της ημέρας, καταθέτοντας τις σχετικές αποφάσεις στη Βουλή και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ωρίμανση της πρότασης που οδήγησε στην επίσημη αναγνώριση από την UNESCO.

«Η Αυτοδιοίκηση είναι πάντα παρούσα και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία με όλη της τη δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στα μεγάλα ζητήματα του πολιτισμού, της γλώσσας και της ιστορίας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει.»

Η ΚΕΔΕ θεσμικός υποστηρικτής

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO δεν ήταν αυτονόητη και ότι η ΚΕΔΕ υπήρξε πάντοτε θεσμικός υποστηρικτής της προσπάθειας της Ομογένειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ελληνικής γλώσσας για την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Η σημερινή παρουσία της ΚΕΔΕ στη Βουλή υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντιλαμβάνεται την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας ως έναν απλό εορτασμό, αλλά ως μια στρατηγική πολιτιστική επιλογή, που έχει διεθνή διάσταση και εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό γενικότερα.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διεθνή προβολή της ελληνικής γλώσσας και θα συνεργάζεται στενά με την Ομογένεια, την Πολιτεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη διατήρηση και διάδοση της γλωσσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς.