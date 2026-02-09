Στα γαλανόλευκα ο εμβληματικός πίδακας Jet d’Eau – Η Γενεύη τιμά την ελληνική γλώσσα

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο παγκοσμίου φήμης πίδακας Jet d’Eau στη λίμνη Λεμάν της Γενεύης «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα συμμετέχοντας στον πρώτο επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων ντύθηκε στα χρώματα της Ελλάδας από τη δύση του ηλίου έως τις 22:30, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Γενεύης.

Η σημερινή ημέρα, 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, έπειτα από πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό.

