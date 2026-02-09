Στα γαλανόλευκα ο εμβληματικός πίδακας Jet d’Eau – Η Γενεύη τιμά την ελληνική γλώσσα
Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων ντύθηκε στα γαλανόλευκα
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο παγκοσμίου φήμης πίδακας Jet d’Eau στη λίμνη Λεμάν της Γενεύης «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα συμμετέχοντας στον πρώτο επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων ντύθηκε στα χρώματα της Ελλάδας από τη δύση του ηλίου έως τις 22:30, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Γενεύης.
Η σημερινή ημέρα, 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, έπειτα από πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό.
- Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.02.2026]
- Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
- Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
- Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
- Τροχαία: Πάνω από 1.240 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα
- Σπίλμπεργκ, Ταραντίνο και οργή για τη Marvel – Τα τρέιλερ των εκατομμυρίων που νίκησαν στο Super Bowl
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις