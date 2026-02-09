Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Ελληνική γλώσσα: Σε αναζήτηση της εθνικής αυτογνωσίας
Ιστορικό Αρχείο 09 Φεβρουαρίου 2026, 11:11

Ελληνική γλώσσα: Σε αναζήτηση της εθνικής αυτογνωσίας

Μόνο μέσα από τα ιστορικά λεξικά μπορούμε να συλλάβουμε την ενότητα και την ανανέωση μαζί των λαών που μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vita.gr
Μια γλώσσα που δεν έχει παύσει να ζει, και συνεπώς να εξελίσσεται, επί δεκάδες αιώνων, παρουσιάζει, βέβαια, έναν ιδιαίτερο κόσμο προβλημάτων στον λαό ο οποίος την μιλεί. Δεν θα απαριθμήσω τα προβλήματα αυτά, όσο κι αν μας αγγίζουν άμεσα, μια και ο καθένας εκατάλαβε ότι ο λόγος είναι για την μακρά, αδιάκοπη ζωή της γλώσσας μας, από την αρχαιότητα ως σήμερα· όχι ότι το θέμα δεν θα εδικαιολογούσε επίμονη την στροφή της προσοχής μας σ’ αυτό, αλλά απλώς γιατί ο σκοπός μας σήμερα είναι άλλος, πιο περιορισμένος. Άλλωστε, οπωσδήποτε, στην συνέχεια του σημειώματός μας, θα χρειασθεί να μνημονεύσουμε όχι όλα, ούτε ίσως τα κύρια προβλήματα στα οποία αναφέρομαι, αλλά ένια (σ.σ. μερικά), τα οποία και πολύ χαρακτηριστικά είναι, και θα αρκούσαν και μόνα τους για να μας πείσουν ότι έχουμε χρέος να μελετούμε προσεκτικά όλα τα στάδια της γλωσσικής μας ιστορίας, ασφαλώς και από άλλες απόψεις, αλλά πάντως και από την άποψη της σημασιολογίας. Η γλωσσολογική επιστήμη παρουσιάζει μία έκταση την οποία δεν θα εδίσταζα να ονομάσω ανησυχητική, αφού στην μία άκρα αγγίζει την φυσική και στην άλλη την κοινωνιολογία· αλλά όταν στέκει στα θέματα τα σημασιολογικά, παρουσιάζει και ενότητα απόλυτη και αξία μοναδική, μια που εκφράζει την εξέλιξη του συλλογικού πνεύματος μέσα από την μεταβολή της σημασίας των λέξεων, από την προσαρμογή τους, δηλαδή, σε καινούριες διαδοχικά νοηματικές ανάγκες. Κοντολογής, μόνο μέσα από τα ιστορικά λεξικά μπορούμε να συλλάβουμε την ενότητα και την ανανέωση μαζί των λαών που μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 26.6.1970, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιστορικά λεξικά. Θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες φροντίδες ενός λαού σαν τον δικό μας, λαού βαθιά διαποτισμένου από ιστορία: δεν μπορεί να υπάρξει για την εθνική αυτογνωσία, σε τέτοιες περιπτώσεις, ασφαλέστερος δείκτης από το ιστορικό λεξικό. Εκείνο θα μας πει σε κάθε στιγμή της ιστορίας ποιες καινούριες έννοιες εχρειάσθηκε ο λαός τον οποίον μελετούμε, και από τι υλικό έπλασε τις λέξεις που θα εξέφραζαν τις έννοιες αυτές. Εκείνο, ακόμη, δείχνοντας τις διαδοχικές τομές μέσα στην ανέλιξη του λεξιλογίου, θα μας φανερώσει τους μεγάλους σταθμούς από τους οποίους επέρασε η παιδεία, τις περιόδους της πνευματικής ακινησίας, με το σταματημένο λεξιλόγιο, τις περιόδους πνευματικών ζυμώσεων, με τις αναζητήσεις νέων εκφραστικών τρόπων, νέων λέξεων· αλλά και κάτι άλλο, περισσότερο ευαίσθητο: μέσα από το ιστορικό λεξικό θα διαπιστώσουμε τις διαδοχικές μεταβολές τις οποίες παρουσιάζει η σημασία λέξεων που μένουν αμετάβλητες, αυτό που κατ’ εξοχήν ονομάζουμε σημασιολογικές εξελίξεις.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 26.6.1970, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εδώ, μάλιστα, αγγίζουμε ένα σημείο όπου και ο άνθρωπος που θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς ιστορία, αυτός που νομίζει τον εαυτό του πρακτικό, αναγκάζεται να μας παρακολουθήσει: από τους πολύ μεγάλους κινδύνους των μακροβίων γλωσσών, ένας, από τους πιο σπουδαίους, ανάγεται σ’ αυτές τις σημασιολογικές μεταβολές· όταν δηλαδή ο άνθρωπος διαβάζει σε ένα παλαιότερο κείμενο μια λέξη που του φαίνεται οικεία, γιατί την μεταχειρίζεται συχνά, και έτσι έχει την πεποίθηση ότι την καταλαβαίνει σωστά, ενώ στο μεταξύ η σημασία της έχει αλλάξει κατά τρόπο που είναι κάποτε αποφασιστικός. Από τα βαριά σφάλματα που μπορούν να προκύψουν έτσι, και που ξέρουμε ότι συχνά προέκυπταν και σε παλαιότερα και σε μεταγενέστερα χρόνια, μόνο το ιστορικό λεξικό είναι σε θέση να μας απαλλάξει.


Ο Κ. Θ. Δημαράς

Οι επιφυλλίδες που έχουν επίκεντρο ένα καινούριο βιβλίο, άλλοτε αποβλέπουν ιδίως στον συγγραφέα του και άλλοτε στο κοινό του· το σημερινό μου σημείωμα απευθύνεται αποκλειστικά προς το κοινό: αν σκέπτεται και τον συγγραφέα, είναι μόνο για να τον τιμήσει που εξεκίνησε το έργο του, έργο ζωής, για να του εκφράσει την συμπαράστασή του στην προσπάθεια την οποία ανέλαβε, για να του προσφέρει την ολίγην εκείνην, αλλά απαραίτητη ενθάρρυνση την οποία δίνει σε όσους έχουν καταπιασθεί με ένα δύσκολο εγχείρημα η συνείδηση της τιμής η οποία τους περιβάλλει. Πρόκειται για το «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας» του οποίου μας έδωσε τώρα τον πρώτο τόμο ο Εμμανουήλ Κριαράς: επροσπάθησα, με τα ολίγα σχετικά όσα εσημείωσα εδώ, να δημιουργήσω και στο μεγάλο ανειδίκευτο κοινό την αίσθηση ότι πραγματοποιείται μ’ αυτό μία μεγάλη δημιουργία.


Ο Εμμανουήλ Κριαράς

Ο πρώτος αυτός τόμος, όχι επάνω από τετρακόσιες σελίδες, στις οποίες, φυσικά, περιέχονται τα απαραίτητα βοηθητικά στοιχεία προκειμένου για ένα λεξικό του τύπου αυτού, και, από την κυρία ύλη του, οι λέξεις από το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου ως «αμαξοτροχός». Συμπεραίνει κανείς, από μόνο το στοιχείο τούτο, πόσο εξαντλητικά αναλυτική παρουσιάζεται η εργασία, πόσος τεράστιος κόπος απαιτήθηκε για την πραγμάτωσή της, και πόσο μακρός είναι ακόμη ο δρόμος τον οποίον έχει εμπρός του ο εκλεκτός ερευνητής με το ολιγάριθμο επιτελείο του, ώσπου να φθάσει στο αίσιο τέλος του θαυμαστού μνημείου που αρχίζει να υψώνεται τώρα. Όσοι μπορούμε, όπως μπορούμε, θα πρέπει να τον παρασταθούμε στην μεγάλη του αυτήν εθνική προσπάθεια· μα και οι άλλοι όλοι ας το ξέρουν, ας το έχουν στον νου τους, και ας καραδοκούν την στιγμή που θα κάνουν κι εκείνοι κάτι γι’ αυτό.

*Επιφυλλίδα του Κ. Θ. Δημαρά, που έφερε τον τίτλο «Η μεσαιωνική μας γλώσσα» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Παρασκευή 26 Ιουνίου 1970. Ο Κ. Θ. Δημαράς και ο Εμμανουήλ Κριαράς, τους οποίους έχουμε κατ’ επανάληψιν μνημονεύσει σε παλαιότερα άρθρα μας, υπήρξαν δύο σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι με καθοριστική συμβολή στα της μελέτης και ανάδειξης του πλούτου της ελληνικής γλώσσας.


Με το παρόν δημοσίευμα τιμάται η σήμερον, 9η Φεβρουαρίου, ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, κείμενο σε Γραμμική Β γραφή από την Κνωσό (περίπου 1375-1350 π.Χ., πηγή: sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk/collection). Τα κείμενα σε Γραμμική Β συνιστούν τα πρώτα γνωστά ελληνικά κείμενα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση – Ανακοινώνεται νέα επιτροπή
Δείτε live 09.02.26

Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση – Ανακοινώνεται νέα επιτροπή

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, επί της Χαριλάου Τρικούπη. Αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης».

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

Ongoing Dialogue for “Calm Waters”

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
«Πάρα πολύ παράξενο » 09.02.26

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα
Παγκόσμια Ημέρα 09.02.26

Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα

«Είθε η ημέρα αυτή, αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, να επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τις ελληνικές παραδόσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
