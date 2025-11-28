Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Εμμανουήλ Κριαράς: Λόγοι ηθικής συνέπειας
Stories 28 Νοεμβρίου 2025 | 15:07

Εμμανουήλ Κριαράς: Λόγοι ηθικής συνέπειας

Εσωτερική επιταγή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Ο κρητικής καταγωγής Εμμανουήλ Κριαράς, λαμπρός πανεπιστημιακός δάσκαλος και εξέχων μελετητής της ελληνικής γλώσσας, με σπουδαίο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, γεννήθηκε στον Πειραιά στις 15/28 Νοεμβρίου 1906.

Ο Κριαράς, κορυφαία μορφή του ύστερου δημοτικισμού, κατάφερε να σφραγίσει με το έργο του την ιστορία των ελληνικών γραμμάτων τον περασμένο αιώνα, συνεχίζοντας τη δράση του, ακάματος και παραγωγικός, ακόμα και στις αρχές του τρέχοντος αιώνα.


Ο αείμνηστος μελετητής και διανοούμενος δίδαξε γράμματα και ήθος τόσο από την έδρα του στο πανεπιστήμιο (τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1950 έως το 1968, όταν παύθηκε από τη χούντα εξαιτίας των φρονημάτων του) όσο και —ίσως κυρίως— μέσα από το εργαστήρι του περίφημου Λεξικού του (Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας).

Ο Εμμανουήλ Κριαράς απεβίωσε υπερεκατοντούτης στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Αυγούστου 2014.


Στο φύλλο του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου 1995, ημέρα Κυριακή, είχε δημοσιευτεί ένα άρθρο με την υπογραφή του Κριαρά. Έφερε τον τίτλο «Η αγωνιστικότητα ενός επιστήμονα» και είχε ως θεματικό του πυρήνα μια επιστολή που είχε λάβει ο Κριαράς από τον αρχαιολόγο Δημήτρη Πάλλα, το Φεβρουάριο του 1970, μεσούσης της δικτατορίας των συνταγματαρχών.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 8.10.1995, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο εκ Σαλαμίνας καταγόμενος Πάλλας, ο οποίος δεν ήταν πλέον εν ζωή (είχε αποβιώσει το Μάιο του 1995, σε ηλικία 88 ετών), υπήρξε μαθητής του σπουδαίου καθηγητή Χριστιανικής Αρχαιολογίας Γεωργίου Σωτηρίου και εργάστηκε επί μακρόν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Επί Κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και αποτέλεσε μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ). Το 1966, μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής του στο Μόναχο, εξελέγη καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου δίδαξε μόνο ενάμιση χρόνο, καθώς στις αρχές του 1968 παύθηκε των καθηκόντων του από τη χούντα.


Ο Δημήτρης Πάλλας

Το κείμενο-μάθημα που είχε αφιερώσει ο Κριαράς στη μνήμη του Πάλλα ήταν το ακόλουθο:


Τον Δημήτρη Πάλλα (1907-1995), που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγους μήνες, τον γνώρισα στις αρχές της δεκαετίας του ’30. Και οι δυο μας, νέοι τότε επιστήμονες (εγώ υπηρετούσα στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, εκείνος είχε απασχόληση στο Βυζαντινό Μουσείο, διευθυνόμενο από τον αείμνηστο καθηγητή Γεώργιο Σωτηρίου), διδάσκαμε παράλληλα σε απογευματινές ώρες σε ιδιωτικό γυμνάσιο στου Χαροκόπου, κοντά στην Καλλιθέα. Κοινότητα ενδιαφερόντων και θεωρητικών αντιμετωπίσεων, καθώς και συγγενικά στοιχεία του χαρακτήρα μας, βοήθησαν ώστε πολύ σύντομα να συνδεθούμε με μια φιλία αδιατάρακτη για πολλές δεκαετίες.


Ο Πάλλας όχι μόνο εξελίχτηκε σε λαμπρόν ερευνητή, αφοσιωμένο στο πνευματικό του λειτούργημα, αλλά και φανέρωσε χαρακτηριστικά κοινωνικού αγωνιστή για μια δικαιότερη κοινωνία. Οι αγωνιστικές αντιλήψεις του τον οδήγησαν και στα χρόνια της Κατοχής να δράσει όπου του υπαγόρευσε η επιστημονική και η κοινωνική του συνείδηση.

Ανάμεσα στο σώμα των γραμμάτων που κατά καιρούς μού έρχονταν, όταν βρισκόμαστε σε διαφορετικούς τόπους, βρίσκω και γράμματά του με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα απ’ αυτά δημοσιεύω σήμερα συνοδεύοντάς το με ένα επισημότερο έγγραφό του προς τον πρόεδρο επιτροπής οργανωνόμενου συνεδρίου σπουδών νοτιοανατολικής Ευρώπης (σ.σ. επρόκειτο για το Β’ Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της UNESCO, από τις 7 έως τις 13 Μαΐου 1970). Στο συνέδριο αυτό για λόγους ηθικής συνέπειας δεν μπορούσε να συμμετάσχει.


Με το γράμμα, χρονολογημένο λίγες ημέρες μετά το έγγραφο (4 και 14 Φεβρουαρίου 1970· χρόνια της Χούντας), ο Πάλλας διακηρύσσει τις πνευματικές του αρχές, που αυτές ακριβώς τον υποχρεώνουν να μη συμμετάσχει στο συνέδριο. Με το γράμμα του μού είχε κοινοποιήσει και το έγγραφο. Σαφέστερα όμως εκθέτει τις ιδέες του και την τακτική που ακολούθησε το γράμμα του, που και δημοσιεύεται αμέσως πιο κάτω, προσαρμοσμένο απλώς στο μονοτονικό σύστημα.

Γράμμα της αφοσιωμένης συζύγου του κ. Ελένης Πάλλα (4.8.1995) με πληροφορεί ότι ο αξέχαστος φίλος «έφυγε ήσυχα χωρίς να το καταλάβει» και προσθέτει κάτι, που το ξέραμε ως φίλοι του, πως «είχε δοκιμάσει πολλές πικρίες στη ζωή του, όμως έμενε πάντα στωικός και μεγαλόκαρδος».

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 1970

Αγαπητέ μου Μανόλη,

Όπως καταλαβαίνεις, η ευθύνη για το κατάντημα του τόπου μας είναι πια επωμισμένη στους διανοουμένους του, στη λεγόμενη πνευματική «ηγεσία». Οι περιστάσεις μάς αναγκάζουν να γίνουμε, δηλαδή να κάνουμε ο καθένας μας το πρέπον και όσο ο καθένας μας μπορεί. Τι θα πουν οι επιγενησόμενοι για μας; Με το να δημοσιεύσουμε μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες σελίδες παραπάνω, τι ουσιαστικό προσφέρουμε στους νέους μας και στον τόπο μας;

Πρέπει να αγωνισθούμε για να βγει ο τόπος από τον πνευματικό μαρασμό και από την ντροπή, μέσα στην οποία εβύθισαν τους πολίτες του. Να ξεπεράσει το επίπεδο της — ας μου επιτρέψεις τον νεολογισμό (;)— υπαναπτυξίας. Να μη περιμένουμε να μας λυτρώσουν οι ξένοι, που πια όμως δεν θα είναι λύτρωση.

Αντίσταση θα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Θα εφαρμόζουμε, με τα όπλα που διαθέτουμε, μια τακτική ανταρτοπολέμου. Θα χτυπάμε κάθε φορά που βρίσκουμε ευκαιρία· θα εκνευρίζουμε, θα διαλύουμε μύθους που σιγά-σιγά θα κλονίζουμε. Έτσι θα ετοιμάσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τους νέους, για δεύτερες μορφές αγώνα, αν χρειαστεί.

Με το πνεύμα τούτο, ως οδηγό μου, αποφάσισα να κάνω, σε ό,τι με αφορά, το καθήκον μου, με το να απόσχω από το Συνέδριο των Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης — το Μάιο στην Αθήνα. Σου στέλνω αντίγραφο του γράμματός μου προς τον Φραγκίστα (σ.σ. τον πρόεδρο της επιτροπής του συνεδρίου). Πρέπει να αντιληφθούν οι Σύνεδροι και από μας πολλοί και όλος ο κόσμος ο ελληνικός ότι αγωνιζόμαστε. Πρέπει να απόσχουμε. Ο καθένας ας βρει τους λόγους του. Εγώ τους βρήκα —τους διατύπωσα— με τη βοήθεια διακεκριμένου δικηγόρου.

Αν συμφωνείς, ανακοίνωσε αυτές τις σκέψεις μου στους φίλους μας τους κοινούς· ακόμη και σε όποιον άλλον νομίζεις. Και ας σταθμίσει ο καθένας το χρέος του· και ας πράξει σύμφωνα με ό,τι θεωρεί εσωτερική επιταγή. 

Το πρόσωπο, που σου φέρνει τούτο το γράμμα μου, δεν ξέρει τίποτα από το περιεχόμενό του. Όχι γιατί δεν του τρέφω εμπιστοσύνη· αντίθετα. Αλλά γιατί δεν θέλω να το φέρω ενδεχομένως σε δύσκολη θέση — λόγω ειδικών συνθηκών. Αν τυχόν νομίζεις ότι πρέπει κάτι να μου γράψεις σχετικό, να μου στείλεις γράμμα σου χέρι με χέρι, γιατί η αλλολογραφία μου δεν φθάνει όλη ως εμένα. Χαιρετίσματα στην Τιτίκα.

Με πολλή αγάπη

Δημήτρης

Τελικά προσθέτω ότι ο παραλήπτης του γράμματος και του αντιγράφου του εγγράφου είχε ήδη αποφασίσει να μη συμμετάσχει και δε μετέσχε στο συνέδριο, γιατί οι ιδέες του συνέπιπταν με όσα διατύπωνε ο Πάλλας στο γράμμα του. Είχε μάλιστα (ο παραλήπτης) απολυθεί από τη Χούντα από την έδρα του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 28 Ιανουαρίου 1968. Φυσικά κοινοποίησε το περιεχόμενο της επιστολής στους φίλους και τους συναδέλφους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
«Flotel» 24.11.25

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο