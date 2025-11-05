Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Stories 05 Νοεμβρίου 2025 | 16:58

Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Στο έξοχο κείμενό του για τον Τ. Σ. Έλιοτ που δημοσιεύσαμε μόλις χθες, ο Κώστας Σταματίου ανέτρεχε στον Ηράκλειτο και στην περίφημη ρήση του «Οδός άνω κάτω μία και ωυτή» (ο ανήφορος και ο κατήφορος είναι ο ίδιος δρόμος).

«Το όλον ένα» εξηγούσε ο Σταματίου, αντλώντας έμπνευση τόσο από τον αινιγματικό προσωκρατικό όσο και από τον κατά κανόνα σκοτεινό αμερικανο-βρετανό στοχαστή.

Πίσω από την αέναη ροή και μεταβολή των πραγμάτων, πίσω από τις παντοειδείς εντάσεις και αντιθέσεις, βρίσκεται μια τελική ενότητα, που τα περιέχει όλα, πρέσβευε ο εφέσιος φιλόσοφος.

Την άποψη αυτήν φαίνεται να ασπάζεται και ο σπουδαίος Κ. Θ. Δημαράς, σε επιφυλλίδα του που είχε δημοσιευτεί στο «Βήμα» την Παρασκευή 27 Ιουλίου 1973 και έφερε το χαρακτηριστικό τίτλο «Η τραμπάλα». Από εκεί προέρχεται το ακόλουθο απόσπασμα:


[…] Μα σήμερα ο λόγος μας θα είναι τα όρια μέσα στα οποία βλέπουμε να κλείνεται κάθε ανθρώπινη πολυφωνία, κάθε ανθρώπινη φωνή. Για πρόοδο δεν υπάρχει θέμα, όταν μιλούμε για τον ανθρώπινο χαρακτήρα, για την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, για την διανοητικότητά του, για την συναισθηματική του ζωή. Το έλεγα πάλι τις προάλλες: παρόμοια, εξίσου καλά, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει μια ενέργεια, την αντίδραση ενός ανθρώπου εμπρός σε ένα περιστατικό, είτε παίρνοντας λαβή από έναν στίχο του Καβάφη, είτε από ένα χωρίο του Θεοφράστου ή του Μάρκου Αυρηλίου. Τα ίδια κίνητρα, σε όλη την γνωστή μας ανθρώπινη ιστορία, από τα παλιά χρόνια ως τα σημερινά: τα πάθη, τα συμφέροντα, ο φόβος, η επιθυμία για καλοπέραση, το παιγνίδι και ακόμη ένα ή δύο άλλα, όπως η συνείδηση του χρέους ή η φιλαρχία. Η χαρακτηρολογία, που είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πλουσιότερες σε υποσχέσεις επιστήμη, έχει, για πολλούς λόγους, είπαμε, μείνει ακόμη στο στάδιο των αναζητήσεων, και όχι πάντοτε σε κατάλληλα χέρια· αλλά θα έρθει ώρα να μας διδάξει πολλά, και να μας μάθει να ερμηνεύουμε πολλά της ιστορίας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.7.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Για πρόοδο, όχι, λοιπόν· μιλούν για ανακύκληση, και μάλιστα, καθώς οι φιλόσοφοι τρέφονται από την αφαίρεση και την γενίκευση, για ανακύκληση αιώνια. Τούτο θα έπρεπε να σημαίνει, να υποδηλώνει την αποδοχή μιας μορφής προόδου: αληθινά, δεν μας δίνουν την εικόνα, στις περιπτώσεις αυτές, του σκορπιού που δαγκώνει την ουρά του, αλλά μάλλον ενός ελατηρίου, που ολοένα περνάει και ξαναπερνάει από τις ίδιες θέσεις, αλλά ολοένα και πιο υψηλά. Όχι ανακύκληση: τραμπάλα, ακατάπαυτα, χωρίς μετατόπιση, χωρίς μεταβολή. Η ανθρωπότητα, αφότου την ξέρουμε μέσα στον χώρο της ιστορίας, δεν εβγήκε ποτέ από το δίλημμα που σχηματίζουν ο στοχασμός και το συναίσθημα. Δίλημμα πάντοτε, με ποικίλα ζευγάρια ονομάτων, που πάνε από το απολλώνιο και το διονυσιακό ως τον ρυθμό της αναπνοής, της καρδιάς, του βηματισμού.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.7.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Και τούτο ισχύει για όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις. Όταν είμουν παιδί, οι πολύ γέροι είταν εντελώς ξουρισμένοι, ενώ οι απλώς πρεσβύτεροι είχαν γένια και μουστάκια. Και πάει λέοντας. Οι παλιοί, αρκούσε να κρατήσουν ολίγο καιρό στο ντουλάπι τα κοστούμια τους, για να τα δουν ύστερα να γίνονται ξανά της μόδας· όπου και να κοιτάξει κανείς βρίσκει εμπρός του αυτόν τον δίσημο ρυθμό, ο οποίος, κι αν εκφράζεται έτσι στα απλά και στα καθημερινά πράγματα, εκφράζει όμως τον κλοιό μέσα στον οποίο ζει ο άνθρωπος. Ό,τι είπα για τις φορεσιές ισχύει και για τις κοσμοθεωρίες: αρκεί να τις φυλάξει κανείς λίγο στο χρονοντούλαπο, για να τις ξαναβγάλει στην ώρα τους, και να είναι πάλι της μόδας. Δύο αιώνες τώρα παρακολουθούμε με απόλυτη ακρίβεια το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση με ό,τι ονόματα κι αν την ονοματίσουμε.


Το περίεργο μέσα σε όλα αυτά είναι ότι οι διανοούμενοι συμπεριφέρονται σαν να μην ήξεραν ότι η κίνηση, επάνω στον σταθερό άξονα, ξαναφέρνει την ανθρωπότητα εκεί όπου ξαναείταν. Και διαβάζουμε, με τον ίδιο στόμφο πάντοτε διατυπωμένη —γιατί ούτε αυτός άλλαξε—, την βεβαίωση ότι «η επιστήμη απέδειξε»· τι απέδειξε; ό,τι, αν θέλουμε, διέψευδε χθες και ό,τι, αν θέλουμε, θα διαψεύδει αύριο: μετατοπίζοντας τα σύνορα του αγνώστου, η επιστήμη αφήνει πάντοτε ανέγγιχτο τον χώρο του μυστηρίου. Έτσι, μια την τραβούν με το μέρος τους οι θρησκευόμενοι και μια οι άθρησκοι, διαδοχικά, πάντοτε με την ίδια τάξη, και την ίδια, σχετική, αποτελεσματικότητα. Σήμερα οι υπερβατικές αξίες είναι στα επάνω· όμως, όσοι στενοχωριούνται γι’ αυτό, δεν έχουν παρά να περιμένουν, και όσοι καμαρώνουν δεν έχουν παρά να διαβάσουν ιστορία. Στην τραμπάλα, θα έλεγε πάλι ο Ηράκλειτος, οδός άνω και κάτω η αυτή.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, φωτογραφία του Κ. Θ. Δημαρά από τη συλλογή Φίλιππου Παππά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

inWellness
inTown
Stories
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της
Θεσσαλονίκη 05.11.25

Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο - Το περιστατικό συνέβη στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
Ήταν 67 ετών 05.11.25

Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»

Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» – Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

«Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» για την ακρίβεια - Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση

Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κλαούντια Σέινμπαουμ 05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων
Πυρηνικές απειλές 05.11.25

Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Αν δοκιμάσουν πυρηνικά, θα απαντήσουμε»

Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

