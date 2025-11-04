Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τ. Σ. Έλιοτ: Ο πιο επαναστάτης στη μορφή κι ο πιο μηδενιστής στην ουσία
Stories 04 Νοεμβρίου 2025 | 15:38

Τ. Σ. Έλιοτ: Ο πιο επαναστάτης στη μορφή κι ο πιο μηδενιστής στην ουσία

Μια διασταύρωση από μνήμες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Στις 4 Νοεμβρίου 1948 απονεμήθηκε στον Τόμας Στερνς Έλιοτ (T. S. Eliot), επιφανή λογοτέχνη, κριτικό και θεατρικό συγγραφέα, το Νομπέλ Λογοτεχνίας.

Ο δημιουργός της εμβληματικής για τη μοντέρνα ποίηση σύνθεσης The waste land («Ο ερημότοπος» του Τάκη Παπατσώνη, «Η έρημη χώρα» του Γιώργου Σεφέρη, «Η ρημαγμένη γη» του Κλείτου Κύρου, «Η άγονη γη» του Χάρη Βλαβιανού) γεννήθηκε στο Σεντ Λούις του Μιζούρι στις 26 Σεπτεμβρίου 1888 και απεβίωσε στο Λονδίνο στις 4 Ιανουαρίου 1965.


Ο Τ. Σ. Έλιοτ το 1932

«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.1.1965, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο φύλλο των «Νέων» που είχε κυκλοφορήσει το Σάββατο 24 Μαρτίου 1984, και με αφορμή την ταυτόχρονη κυκλοφορία αφενός των ποιητικών «Απάντων» του Τ. Σ. Έλιοτ («Άπαντα τα Ποιήματα», μετάφραση – εισαγωγή Αριστοτέλη Νικολαΐδη, εκδόσεις «Κέδρος») και αφετέρου μιας αντιπροσωπευτικής επιλογής από τα δοκίμιά του για την ποίηση και την κριτική («Δοκίμια για την Ποίηση και την Κριτική», μετάφραση – επιμέλεια Στέφανου Μπεκατώρου, εκδόσεις «Ηριδανός»), ο Κώστας Σταματίου (1929-1991), ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, κριτικός (κινηματογράφου και βιβλίου) και μεταφραστής, είχε επιχειρήσει μια δική του προσέγγιση του αμερικανο-βρετανού στοχαστή.


«ΤΑ ΝΕΑ», 24.3.1984, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από το ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό κείμενο του Σταματίου προέρχονται τα ακόλουθα αποσπάσματα:


Όλοι ξέρουμε πως [ο Τ. Σ. Έλιοτ] στοιχειώνει τον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’30. Χάρη στις έγκαιρες μεταφράσεις του Σεφέρη, που τον γνώρισε και προσωπικά. Χάρη στις σποραδικές παραστάσεις του, πιο προσιτού από την ποίηση, θεάτρου του. […] Χάρη στο «Βραβείο Νόμπελ» (1948). Χάρη στην ολοφάνερη επίδρασή του, την ομολογημένη, πάνω σε ποιητές της πρωτο-δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Χάρη, τέλος, στην… αποκήρυξή του από την ελληνική «μαρξιστική» Αριστερά, που έκανε κι εδώ «διάνα», μέσω του πεισματικά εθελοτυφλούντος δημόσια (και απείρως διαλεκτικότερου κατ’ ιδίαν) σημαντικού στοχαστή Μάρκου Αυγέρη, που μπόρεσε να γράψει για τον Έλιοτ περίπου… «το μαύρο άσπρο».

[…]


Τελικά, τι κάνουμε; Αρνιόμαστε και ξεχνάμε τον «αριστοκράτη και σνομπ παρακμία», που διεκήρυσσε ότι ήταν «βασιλόφρων πολιτικά, αγγλικανός θρησκευτικά και κλασικιστής λογοτεχνικά», ή διερευνάμε την περίπτωσή του, να δούμε αν το «τρίκλωνο» έργο του (σ.σ. ποίηση, δοκίμια, θεατρικά έργα) επιζεί, κι όπως διατείνονται πολλοί υπήρξε και «προφητικό», ακριβώς των σεισμικών καταστροφών που επικρέμονται πάνω απ’ την ανθρωπότητα;

Ας ερευνήσουμε. Πώς λοιπόν «φτιάχτηκε» ο Έλιοτ; Γεννήθηκε στο βιομηχανικό Σαιν Λούις του Μιζούρι —όλο φάμπρικες, παπουτσιών κυρίως— αλλά από γονιούς παλιάς εγγλέζικης φύτρας, εκλεκτής και περήφανης γι’ αυτό. Η μάνα ήταν —παρά τα εφτά παιδιά που ’χε να μεγαλώσει— και… συγγραφέας: το δράμα της «Σαβοναρόλα» εκδόθηκε το 1926 από τον ένδοξο γιο της!


Περιβάλλον, λοιπόν, που επέτρεπε ανάπτυξη. Κάπου 10 χρόνια σπουδές: Χάρβαρντ, Σορβόννη, πάλι Χάρβαρντ, Μάρμπουργκ (Γερμανία), ως την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου. Φιλοσοφία, φιλολογία, γλώσσες: ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, γερμανικά. Θα γνωρίσει τον Αμερικανό ουμανιστή Άιρβινγκ Μπάμπιτ. Τον Μπεργκσόν. Τον Αλαίν Φουρνιέ και τον Ζακ Ριβιέρ. Στο Λονδίνο, όπου εγκαθίσταται από το 1914, θα γνωρίσει και τον Έζρα Πάουντ. Θα διαβάσει τους μεγάλους κλασικούς στο πρωτότυπο.

Θα γνωρίσει, όμως, και τη ζωή. Σαν δάσκαλος στο Χαϊγκέητ. Σαν υπάλληλος της τράπεζας «Λόυντ». Σαν εκδότης περιοδικών: το «Κριτήριό» του θα δεσπόσει της αγγλοσαξωνικής πνευματικής κίνησης όλο το Μεσοπόλεμο (1922-1939). Σαν διευθυντής του εκδοτικού οίκου Faber & Faber επί 40 ολόκληρα χρόνια, τέλος.

Και τα δυο «μεγάλα γεγονότα» της ζωής του: κοντά 40 ετών θα διαλέξει τη βρετανική υπηκοότητα και θα ασπαστεί τον αγγλο-καθολικισμό (1927).


Γράφει ποιήματα από το 1905. Δημοσιεύει από το 1909. Συλλογές: «Προύφροκ και άλλες παρατηρήσεις» (1917), «Ποιήματα» (1920), με επικεφαλής το σημαντικό «Γερόντιον», που προϊδεάζει για τη μορφική και θεματική επανάσταση που θ’ ακολουθήσει με την «Έρημη Χώρα» (1922), αυτή τη «συμφωνία σε 5 μέρη» που θα καταστήσει τον Έλιοτ παγκόσμια γνωστό. (Είναι η χρονιά πoυ κυκλοφορεί ο «Οδυσσέας» του Τζέημς Τζόυς κι έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι επαναστατικοί στίχοι του Έζρα Πάουντ. Για μας είναι η χρονιά της Μικρασιατικής Καταστροφής…)

Με την «Έρημη Χώρα», σύνθεση μόλις 403 στίχων (και ολίγων σημειώσεων), αυτός, ο Αμερικανός πουριτανός, ο κλασικός, ο συντηρητικός ως το κόκαλο, αποδείχνεται, κατά μια παράξενη διαλεκτική διαστροφή, ο πιο επαναστάτης στη μορφή κι ο πιο μηδενιστής στην ουσία. Διαλύει τη σύνταξη, εισάγει στην αρτηριο-σκληρωμένη αγγλόφωνη ποίηση τον «ασυνεχή λόγο» του Ζυλ Λαφόργκ και κηρύσσει μια «ειδωλολατρία του παρελθόντος, σε σύγκριση με το θλιβερό παρόν και το άπελπι μέλλον». Οι «Κούφιοι Άνθρωποι» (1925) δε θα ’ναι λιγότερο αδιέξοδοι…

Με την «Τετάρτη των Τεφρών» και τη «Μαρίνα» (1930) ο Έλιοτ θα καταβυθιστεί στα θρησκευτικά του, θα εισέλθει «στην προσωπική του Κόλαση». Θα χρησιμοποιήσει την ποίησή του «σαν εξομολογητήριο», θα γράψει κριτικός του. Τέλος, το έργο του θα ολοκληρωθεί με τα «Τέσσερα Κουαρτέτα» (1943), για πολλούς το αληθινό αριστούργημά του· για ορισμένους, τη μεγαλύτερη ποιητική σύλληψη του αιώνα μας.


Παράλληλα, ο Έλιοτ θα γράψει απειρία (σ.σ. μεγάλο πλήθος) ομιλιών, μελετών και δοκιμίων — συνολικά κάπου 500 κείμενα κριτικής σκέψης! Για τους Άγγλους είναι ίσως ο μεγαλύτερος κριτικός μετά τον Κόλριτζ.

Τέλος, θ’ ανανεώσει το αγγλικό ποιητικό θέατρο: «Σουήνυ ο Αγωνιστής» (1932), «Ο Βράχος» (1934), «Φονικό στην Εκκλησιά» (1935), «Οικογενειακή Συγκέντρωση» (1939). Ο ίδιος χαρακτήριζε σαν «κωμωδίες» τα μεταγενέστερα έργα του: «Κοκτέηλ Πάρτυ», «Ο Έμπιστος Υπάλληλος», «Ο Γηραιός Πολιτικός».

Το έργο του Τ. Σ. Έλιοτ θεωρείται γενικά «δύσκολο». Η «σύγχυση» που λέει ο Αυγέρης πως προκαλούν συσσωρευμένες και επάλληλες εικόνες και σύμβολα, και που καλείται ο αναγνώστης να «διαβάσει» με μια δεύτερη σκέψη, πράγματι υπάρχει. Και για την επαρκή κατανόηση χρειάζεται επιστράτευση μιας γενικότερης μορφωτικής μνήμης, διότι αφθονούν οι αναφορές σε ποιητές και πεζογράφους παρόντος και παρελθόντος, που ο Τ. Σ. Ε. ενσωματώνει λέξεις ή φράσεις τους στα ποιήματά του.


Δυο «κλειδιά» υπάρχουν για την ανάγνωση του Ε.:

1. Η ποίησή του είναι μια συνεχής και πολύπλοκη ροή στοχασμών, μια διασταύρωση από μνήμες, όπου οι εμπειρίες μας από το παρελθόν αναμειγνύονται με την εμπειρία μας της στιγμής και την προοπτική του μέλλοντος.

2. Πρέπει να ’χουμε κατά νου το πάθος του Ε. για το χρόνο (όμοιο με κείνο του Προυστ, του Τζόυς, του Φώκνερ). Το «κλειδί» το δίνει ο ίδιος στην αρχή των «Τεσσάρων Κουαρτέτων»:

Χρόνος παρών και χρόνος παρελθών
Ίσως κι οι δυο παρόντες εις χρόνο μέλλοντα.
Κι ο μέλλων χρόνος έγκλειστος εις χρόνο παρελθόντα…

(μτφρ Αρ. Νικολαΐδη)

Είναι ακριβώς ο αφορισμός του Ηράκλειτου που βάζει σαν προμετωπίδα: «Οδός άνω κάτω μία και ωυτή» (σ.σ. ο ανήφορος και ο κατήφορος είναι ο ίδιος δρόμος). Το όλον ένα…

Σ’ αυτό το πλαίσιο:

«Ο ποιητής πρέπει να γίνει όλο και περισσότερο παγκόσμιος, υπαινικτικός, έμμεσος. Για να υποτάξει, στην ανάγκη διαμελίζοντάς την, τη γλώσσα στη βούληση της έκφρασης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Στουρνάρας: Παραμένει το χάσμα με την Ευρώπη στην ελληνική βιομηχανία

Στουρνάρας: Παραμένει το χάσμα με την Ευρώπη στην ελληνική βιομηχανία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»
Την είδαν στο 1987 04.11.25

Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»

Επειδή δεν είχαμε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μια τελευταία θέλει την pop star Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου - και να είχε παίξει σε βίντεο του Τζορτζ Μάικλ το 1987.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία
Τόλμη ή ανοησία; 04.11.25

Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία

Με ένα τολμηρό άρθρο ο Economist ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο στη Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια, για να γυρίσουν το χαμένο παιχνίδι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο