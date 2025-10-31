Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 20:10
Ληστεία με νεκρό στη Σαλαμίνα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος: Άνθρωποι και άνθρωποι!
Stories 31 Οκτωβρίου 2025 | 17:22

Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος: Άνθρωποι και άνθρωποι!

Δίδαγμα υψηλό για τους επιγενομένους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

«Θα έλεγα ακόμα και κάτι άλλο, που θα προσδιορίση το μέλλον του Ελληνισμού. Η ελληνική ιστορία όλη, από τον Όμηρο ως σήμερα, είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Τα πάντα είναι γραμμένα όσα έπραξαν οι πρόγονοί μας, και αυτό ακριβώς είναι ένας πρόσθετος άθλος, διότι βέβαια η δράσις είναι ένα μεγάλο πράγμα, αλλά επίσης μεγάλο πράγμα είναι να γράψης τη δράση. Βεβαίως οι Έλληνες επήγαν στην Τροία και έκαμαν όσα έκαμαν, αλλά ο Όμηρος είναι εκείνος που έγραψε το τι έγινε στην Τροία. Το ίδιο συνέβη και έπειτα στην ιστορία των Περσικών Πολέμων, που την έγραψε ο Αισχύλος.

Θέλω να πω ότι η γλώσσα των Ελλήνων από την εποχή του Ομήρου είναι μία και αδιαίρετη. Και είναι μεγάλο λάθος να φανατιζώμαστε επάνω στο θέμα αυτό, που είναι η μεγάλη μας κιβωτός, η μεγάλη μας ιδέα. Έχομε παραμελήσει την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια από εμπάθειες, από δογματισμούς, από φανατισμούς, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι για την αντιμετώπιση των μεγάλων γλωσσικών μας προβλημάτων. Όλα τα είδη της γλώσσας μας είναι μέσα στη ζωή από την εποχή του Ομήρου, όπως είπα, και δεν απέκλεισε ποτέ το ένα το άλλο. Εμείς σήμερα έχομε την εμπάθεια του αποκλεισμού, και αυτό είναι μεγάλο λάθος για το μέλλον του τόπου, διότι έτσι αχρηστεύομε κεφάλαια και κόπους των πατέρων μας και μεταδίδομε στη νεότητα ένα λανθασμένο αίσθημα για το όργανο του πνεύματός μας, το οποίον ακριβώς έχει αυτόν τον χαρακτήρα, ότι είναι ενιαίο και αδιαίρετο από την εποχή του Ομήρου.

Και τούτο δεν είναι απλώς γνώμη μου. Το 60% των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Όμηρος είναι σήμερα στο στόμα των Ελλήνων, του ελληνικού λαού, γιατί η ελληνική γλώσσα —και αυτό πρέπει να το καταλάβωμε— είναι η περισσότερο συντηρητική γλώσσα από όλες τις γλώσσες που γνωρίζω τουλάχιστον εγώ. Από την εποχή του Ομήρου λέμε ουρανός, θάλασσα, γη, λέμε πάρα πολλά από τότε αναλλοίωτα, ενώ δεν μπορούν οι σύγχρονοι Γερμανοί να διαβάσουν τα κείμενα της γλώσσας τους όπως ήταν προ τεσσάρων αιώνων, ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Άγγλοι. Γιατί; Διότι έχουν τεράστιες διαφορές, ενώ σε μας εδώ υπάρχει η συντηρητικότης της γλώσσας. Τα λεκτικά σύμβολα είναι αναλλοίωτα εδώ μέσα στο στόμα του λαού επί χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι το μεγαλείο των Ελλήνων, ότι εκράτησαν ως λαός στο στόμα τους αναλλοίωτα τα λεκτικά τους σύμβολα. Εμείς, οι γραμματισμένοι, τέλος πάντων, πρέπει να αισθανώμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς τους απλούς και αγράμματους Έλληνας που κράτησαν στο στόμα τους ζωντανά όλα αυτά τα σύμβολα, παρά τις φοβερές ταλαιπωρίες που υπέστησαν και τις ιστορικές περιπέτειές τους.

Με αυτό θέλω να είπω ότι και το μέλλον του Ελληνισμού εξαρτάται από το πώς αυτός θα καλλιεργήση τη γλώσσα του σε όλα της τα είδη, σε όλους της τους τρόπους, δίχως να αποκλείεται κανένας, διότι αυτό αντίκειται στο κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη γλώσσα μας και το πνεύμα μας, και τούτο είναι το αδογμάτιστο».

Απόσπασμα από ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, με την ιδιότητα του γενικού γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου 1980. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν ο ακόλουθος: «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού».


Το 1959 έδινα πτυχιακές εξετάσεις προφορικές στον αείμνηστο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο στη Φιλοσοφία. Μαζί με τον Λεντάκη (που είχε καθυστερήσει τις σπουδές του επειδή είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό). Μπήκαμε οι δυο μας στο γραφείο. Ο Θεοδωρακόπουλος, δημοτικιστής, μύγα μέσα στο γάλα, αλλά αντικομμουνιστής, μόλις είδε τον Λεντάκη τού υπέβαλε την ερώτηση: «Αντινομίες και αντιφάσεις του Μαρξισμού». Λεντάκης: «Αυτές που πράγματι έχει ο Μαρξισμός ή αυτές που εσείς ισχυρίζεσθε πως έχει…» Θεοδωρακόπουλος: «Έξω». Σε λίγο: «Γύρνα πίσω». Με μειδίαμα, «τις αντιφάσεις που ισχυρίζομαι εγώ πως έχει!» Βαθμός, τελικά, 10! Άνθρωποι και άνθρωποι!

Σειρά των σημερινών να βρουν τις δικές τους αναλογίες.

Απόσπασμα από άρθρο του Κώστα Γεωργουσόπουλου, που έφερε τον τίτλο «Ανακυκλώσεις εποχών» και είχε δημοσιευτεί στα «Νέα» το Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου 2004.


«Ξεκίνησες από ένα χωριό του Πάρνωνα μόνος, και ανηφόρισες ως την κορυφή, πρωτεύοντας σε κάθε σκαλί, νικώντας σε κάθε σου άλμα.

Εσύ είσαι αυτός που ανανέωσε τις φιλοσοφικές σπουδές στην Ελλάδα. Ως το τέλος της ζωής σου παρακολουθούσες άγρυπνος τις εξελίξεις της παγκόσμιας σκέψης. Ποτέ δεν ξεπεράστηκες, ποτέ δεν πάλιωσες.

Στάθηκες όμως ακλόνητος στο πνευματικό σου βάθρο, χωρίς ποτέ να παρασυρθείς από τις εναλλασσόμενες κοσμοθεωρίες που γίνονται κάθε τόσο του συρμού, αυτές που για λίγο φαίνονται να επικρατούν και ύστερα παρέρχονται.

Έμεινες ακλόνητος στην αυστηρή παράδοση που αρχίζει με τους μεγάλους έλληνες στοχαστές, προπαντός με τον μέντορά σου, τον Πλάτωνα, και συνεχίζεται ακατάβλητη στον αιώνα.

Υπήρξες έλληνας φιλόσοφος. Σε όσα άντλησες από την κοινή μας Alma Mater της Χαϊδελβέργης έβαλες τη δική σου, την προσωπική σφραγίδα σου, που σε κατέστησε ρηξικέλευθο και ανεπανάληπτο οιακοστρόφο (σ.σ. πηδαλιούχο, τιμονιέρη) μέσα στο πλατύ ποτάμι της φιλοσοφικής παράδοσης 25 αιώνων. Η σφραγίδα αυτή ήταν από τη ρίζα της γνήσια ελληνική.

Πατούσες γερά στη γη, στο χώμα το ελληνικό, στον καρπερό κάμπο της Σπάρτης, στη Μαγούλα, όπου είχες στήσει, με τόσες θυσίες, το φιλοσοφικό σου ταμπούρι.

Δυο ώρες ακόμη πριν μας φύγεις, μας μιλούσες με όλη την οξύτητα και τη ζωηράδα του πνεύματός σου, και κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί ότι σε λίγη ώρα η υπερήφανη δρυς θα έπεφτε, μονομιάς χτυπημένη από το τσεκούρι του ανέλεου ξυλοκόπου. Δεν πόνεσες. Εμείς πονέσαμε. Έφυγες απότομα, ανώδυνα και νικητής.

Χιλιάδες μαθητές σου σε κλαίνε σήμερα. Πλήθος συναδέλφων σου στα δύο πανεπιστήμια (σ.σ. Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όπου χρόνια υπηρέτησες. Και οι συνάδελφοί σου στην Ακαδημία σκύβουν σήμερα θλιμμένοι μπροστά σε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Γιάννη, ό,τι ήταν από σένα να πεθάνει, πάει, πέθανε. Η πνευματική σου όμως παρουσία, η κληρονομιά που μας άφησες, έμεινε, και έμεινε για πάντα. Περήφανοι μετρούμε τώρα τις αληθινές σου διαστάσεις. Τώρα πολύ περισσότεροι θα εγκύψουν στα κείμενά σου. Τώρα, που θα καταλαγιάσουν οι πρόσκαιρες διαφωνίες και τα εγκόσμια πάθη, θα σε δούνε όλοι στην καθαρότητα της δωρικής σου μορφής, δίδαγμα υψηλό για τους επιγενομένους, και πνευματικό σέμνωμα της Ελλάδος».

Απόσπασμα από το λόγο που είχε εκφωνήσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, την ημέρα της κηδείας του Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου (21 Φεβρουαρίου 1981).


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο (στο μέσον) και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (δεξιά)


Τα ανωτέρω προέρχονται από παλαιότερα δημοσιεύματά μας, αφιερωμένα είτε άμεσα είτε έμμεσα στον αείμνηστο Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο (1900-1981), εξέχοντα φιλόσοφο, πανεπιστημιακό και ακαδημαϊκό. Αναλυτικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Θεοδωρακόπουλου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αφορμή για τη σύνταξη του παρόντος άρθρου στάθηκε η ευγενική και συνάμα γενναιόδωρη χειρονομία της κυρίας Diana Chapdelaine να μας αποστείλει ανέκδοτες φωτογραφίες του Θεοδωρακόπουλου και μελών της οικογενείας του. Ο Θεοδωρακόπουλος ήταν αδελφός της γιαγιάς της κυρίας Chapdelaine, της Αγγελικής, η οποία είχε μεταναστεύσει στην Αμερική το 1921, σε ηλικία 15 ετών.

Το φωτογραφικό υλικό που είχε την καλοσύνη να μοιραστεί μαζί μας η κυρία Chapdelaine είναι το ακόλουθο:


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τους γονείς του, Νικόλαο και Παναγιώτα

Οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου

Η οικογένεια Θεοδωρακόπουλου, ορμώμενη από το Βασαρά (Βασσαρά) Λακωνίας (εν μέσω των γονέων του, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος)

Οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου στην εβδομηκοστή επέτειο του γάμου τους, στο «Χίλτον», το 1966

Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με την αδελφή του Αγγελική στο Οχάιο των ΗΠΑ το 1954 (ήταν η πρώτη φορά που τη συναντούσε μετά το 1921)

Πηγή: Ohio University Alumni newsletter

Πηγή: Ohio University Alumni newsletter

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης
Ασκητική μόνο 26.10.25

Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης

Ποιητής, φιλόσοφος, ταξιδευτής, ο Καζαντζάκης υπήρξε ένας σύγχρονος Οδυσσέας που αγαπήθηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα πολεμήθηκε όσο κανένας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο