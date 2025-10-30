Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Τάσος Λειβαδίτης: Χιλιάδες ήττες μέσα σου
Stories 30 Οκτωβρίου 2025 | 10:39

Τάσος Λειβαδίτης: Χιλιάδες ήττες μέσα σου

Προσπάθησα να τα προβλέψω όλα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ετούτη τη φορά, καθώς η μάχη θα καθόριζε για πάντα
τη ζωή μου, προσπάθησα να τα προβλέψω όλα —
στρατηγική και ταχτική, τις εφεδρείες, τις πιθανές κινήσεις του εχθρού
τη διαμόρφωση του εδάφους, ακόμα και τις καιρικές συνθήκες.
Όλα προσεχτικά μελετημένα και, σχεδόν, ευνοϊκά. Κι όμως, παράξενο,
νικήθηκα. Κι όπως τώρα γυρίζω, καταφρονεμένος και ολομόναχος
ανάμεσα στων περαστικών τα γέλια, αναρωτιέμαι τι έφταιξε, τι μου διέφυγε,
πού έκανα το λάθος, τι, τέλος πάντων, ακαθόριστο ή μοιραίο έριξε το βάρος του
στην έκβαση της μάχης. Κάτι πήγα να θυμηθώ —
μα όχι, δε μπορεί, δε γίνεται με τέτοια μικροπράγματα
να χάνεται μια ζωή. Κι όμως
χάθηκε — προσβολές που έκανες τάχα πως δεν κατάλαβες,
μεγάλες αποφάσεις τα μεσάνυχτα, θαμμένες κιόλας κάτω απ’ τα
σεντόνια του ύπνου, ένας τυφλός εγωισμός
όταν χρειάζονταν μια στάλα κατανόηση, ή μια απέραντη συχώρεση
όταν έπρεπε να πιάσεις κάποιον απ’ το λαιμό. Όνειρα, (όλο όνειρα),
όταν κ’ η πιο μικρή, η πιο γελοία σου πράξη, θάσφαζε σα σπαθί
το δολοφόνο δισταγμό σου, μεγάλα λόγια που φώναξες στους δρόμους
μικρές αλήθειες που αποσιώπησες στον εαυτό σου —
χιλιάδες ήττες μέσα σου, αναίμαχτες, αόριστες, ασήμαντες,
πανίσχυρες, σαν ένα κοπάδι ποντίκια που ροκανίζουν χρόνια στο υπόγειο
γκρεμίζοντας ξαφνικά την πρόσοψη ενός σπιτιού
που μέχρι χτες ακόμα υψώνονταν γεμάτο δύναμη και φώτα κ’ έρωτες
και χορούς
κι ανεξόφλητα χρέη.

*Απόσπασμα από ποιητική σύνθεση του Τάσου Λειβαδίτη, ατιτλοφόρητη ακόμα και αρκετά εκτεταμένη (με δομή θεατρικού έργου), που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» το Σεπτέμβριο του 1964, στο υπ’ αριθμόν 117 τεύχος (πηγή: Ψηφιακό Αποθετήριο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας/ΑΣΚΙ, askiarchives.eu). Το εν λόγω απόσπασμα, με πολλές όμως και ουσιαστικές αλλαγές, αισθητά περικεκομμένο, συμπεριελήφθη τελικά στην ποιητική συλλογή του Λειβαδίτη Οι τελευταίοι, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κέδρος» το 1966. Ένα από τα σύγχρονα πρόσωπα που συμμετείχαν στον κατά Λειβαδίτη «υποτυπώδη μύθο», μαζί με την Κλυταιμνήστρα και τον Πυλάδη, ήταν ο Στέφανος.


Ο Τάσος (Παντελεήμων – Αναστάσιος) Λειβαδίτης γεννήθηκε στην Αθήνα, στη συνοικία του Μεταξουργείου, στις 20 Απριλίου 1922 και πέθανε στον ίδιον τόπο στις 30 Οκτωβρίου 1988.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.11.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.11.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.11.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 9.11.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Stories
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης
Ασκητική μόνο 26.10.25

Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης

Ποιητής, φιλόσοφος, ταξιδευτής, ο Καζαντζάκης υπήρξε ένας σύγχρονος Οδυσσέας που αγαπήθηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα πολεμήθηκε όσο κανένας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών
Ελλάδα 30.10.25

Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «πάρα πολύ έντονη συγκάλυψη» και αδικία κατά των ανθρώπων των Τεμπών

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
A1 πόλο Γυναικών 30.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων για την 5η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται νομικά κατά της UEFA, διεκδικώντας αποζημίωση για οικονομικές ζημίες, απώλεια εσόδων και πλήγμα στη φήμη της λόγω της αποτυχίας της European Super League.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» – Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου
Στη Ζάκυνθο 30.10.25

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» - Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου

Ο μητροπολίτης διέκοψε την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου - Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα, απαντά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
AI 30.10.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα τον εργασιακό τομέα του τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναίκων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδο 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης

Ο Μεξικανός επιθετικός, Σαντιάγο Χιμένες περνά την πιο δύσκολη φάση της καριέρας του, χωρίς γκολ και με πίεση που αυξάνεται καθώς ο Αλέγκρι συνεχίζει να τον στηρίζει

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
NBA 30.10.25

Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο γίγαντας των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιστρέφει εντυπωσιακά μετά τη θρόμβωση που απείλησε την καριέρα του και γράφει ιστορία με ρεκόρ σε πόντους και κοψίματα

Γεώργιος Μαζιάς
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
