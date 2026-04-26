Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Οι αντιδράσεις σε στιγμές βίαιες είναι ενστικτώδεις, εκτός και αν έχει προηγηθεί ειδική εκπαίδευση. Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου η ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ -κάπως αμήχανα- φυγάδευσε τον ίδιο μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Τι βλέπουμε όμως αν «ζουμάρουμε» στην αντίδραση της συζύγου του Μελάνια Τραμπ και ταυτόχρονα φέρουμε στη μνήμη μια τραγική λεπτομέρεια της τραγικής δολοφονίας του Τζον Κένεντι: την συμπεριφορά της Τζάκι.

Μία ώρα μετά τη χαοτική σκηνή στο ξενοδοχείο Washington Hilton ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είχε μια «τραυματική εμπειρία», καθώς είπε «αυτός είναι κακός θόρυβος» όταν ένας φερόμενος ένοπλος πυροβόλησε αρκετές φορές έξω από το δείπνο. «Η Μελάνια είχε πλήρη επίγνωση», είπε ο Τραμπ.

Στην αρχή το προεδρικό ζεύγος νόμιζε ότι ήταν δίσκοι δείπνου που έπεφταν. Όμως η Μελάνια Τραμπ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και είπε «αυτός είναι κακός θόρυβος», ανέφερε.

Ο Τραμπ, στη συνέχεια, προσέθεσε ότι η Μελάνια ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στη δουλειά του υπογραμμίζοντας ότ «Η Πρώτη Κυρία έκανε εξαιρετική δουλειά. Αγαπά τη χώρα. Το αναγνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε. Αλλά μου είπε πολλές φορές, είπε: “έχεις μια επικίνδυνη δουλειά”».

Μια πιο προσεκτική ματιά όμως στην αντίδραση της κας Τραμπ δεν μαρτυρά κάποιου είδους «εξαιρετικής δουλειάς». Όταν πράγματι αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήτα η πρώτη που κρύφτηκε κάτω από το τραπέζι, ενώ ο σύζυγός της ήταν ακόμα καθιστός.

Τα πλάνα το δείχνουν ξεκάθαρα. Ενώ όλοι ήταν ακόμα καθισμένοι εκείνη αντέδρασε με τρόπο ώστε να προστατεύει τον εαυτό της, δίχως να κάνει κάποια κίνηση προστασίας του συζύγου της ή τουλάχιστον κάποιας «συλλειτουργίας» με τον σύζυγό της.

Μαζεύοντας τα κομμάτια του άνδρα της

Μήπως να δούμε όμως πως αντέδρασε η Τζάκι Κένεντι στο Ντάλας τον Νοέμβριο του 1963 σε ένα επεισόδιο ασύγκριτα πιο βίαιο και εκ του αποτελέσματος μοιραίο;

Αυτό που θα έλεγε η ίδια η Κένεντι στην Επιτροπή Γουόρεν ήταν η απορημένη έκφραση του προσώπου του Κένεντι. «Μόλις γύρισα και τον κοίταξα, μπορούσα να δω ένα κομμάτι από το κρανίο του και θυμάμαι ότι είχε χρώμα σάρκας. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι απλώς έδειχνε σαν να είχε έναν ελαφρύ πονοκέφαλο. Και θυμάμαι μόνο να βλέπω αυτό. Καθόλου αίμα ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά έκανε κάπως έτσι [δείχνοντας], έβαλε το χέρι του στο μέτωπό του και έπεσε στην αγκαλιά μου».

O επί χρόνια σωματοφύλακάς της Κλιντ Χιλ είδε τη Τζάκι Κένεντι, να ανεβαίνει στο πορτμπαγκάζ προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια από τον θανάσιμα τραυματισμένο άνδρα της. «Εγκεφαλική ύλη, αίμα, θραύσματα οστών βγήκαν όλα από το τραύμα …» θα έλεγε ο Χιλ. «Προσπαθούσε να πιάσει κάποιο από εκείνο το υλικό και να το τραβήξει πίσω μαζί της. Στη συνέχεια ο σωματοφύλακας έπιασε την πρώτη κυρία και την τοποθέτησε στο πίσω κάθισμα.

Μετά εκείνη, όπως θυμόταν, έπεσε πάνω στον Κένεντι, φωνάζοντας: «Ω, όχι, όχι, όχι», δηλαδή, «Θεέ μου, πυροβόλησαν τον άντρα μου». Και «Σ’ αγαπώ, Τζακ».

«Και ήμουν σκυμμένη μέσα στο αυτοκίνητο με το κεφάλι του στην αγκαλιά μου. Και όλο αυτό έμοιαζε αιωνιότητα».

Νοιάστηκε ακόμα και για τον σωματοφύλακά της

Αμέσως η λιμουζίνα θα έτρεχε προς το νοσοκομείο Parkland με το σώμα του Κένεντι να καλύπτεται από τον Χιλ.

Όταν λοιπόν φτάσανε και το προσωπικό επιχείρησε αμέσως να μετακινήσει τον πρόεδρο στο φορείο, η Κένεντι ήταν γατζωμένη πάνω του. «Σας παρακαλώ, αφήστε μας να βοηθήσουμε τον πρόεδρο» της ζήτησε ο Χιλ. «Καμία απάντηση. Τον κρατούσε και δεν τον άφηνε. Έτσι την παρακάλεσα ξανά και πάλι καμία απάντηση. … Και κατάλαβα ότι το πρόβλημα ήταν πως δεν ήθελε να δει κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, γιατί ήταν φρικτή. Έτσι έβγαλα το σακάκι μου, κάλυψα το κεφάλι του, το πάνω μέρος της πλάτης του. Μόλις το έκανα αυτό, τον άφησε».

Η προσωπικότητα της Κένεντι όμως είχε ακόμα περισσότερα να πει. Λίγο πριν ορκιστεί ο νέος πρόεδρος, ο Λύντον Τζόνσον, η Τζάκι ζήτησε να δει τον Χιλ. «Μου έπιασε το χέρι και είπε: «Ω, κύριε Χιλ, τι θα απογίνετε τώρα;» Είπα: «Θα είμαι καλά, κυρία Κένεντι. Θα είμαι καλά».

Μετά από πολλά χρόνια ο Χιλ θα θυμόταν πόσο συγκινητικό ήταν αυτό που του είπε, ενώ ο άνδρας της ήταν νεκρός. «Ήταν πολύ συγκινητικό, εξεπλάγην γι’ αυτό που είπε».

Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο. Η Πρώτη Κυρία έκανε «εξαιρετική δουλειά». Αλλά η Πρώτη Κυρία του 1963, όχι τόσο του 2026.