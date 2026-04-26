Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Stories 26 Απριλίου 2026, 18:14

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Spotlight

Οι αντιδράσεις σε στιγμές βίαιες είναι ενστικτώδεις, εκτός και αν έχει προηγηθεί ειδική εκπαίδευση. Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου η ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ -κάπως αμήχανα- φυγάδευσε τον ίδιο μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Τι βλέπουμε όμως αν «ζουμάρουμε» στην αντίδραση της συζύγου του Μελάνια Τραμπ και ταυτόχρονα φέρουμε στη μνήμη μια τραγική λεπτομέρεια της τραγικής δολοφονίας του Τζον Κένεντι: την συμπεριφορά της Τζάκι.

Μία ώρα μετά τη χαοτική σκηνή στο ξενοδοχείο Washington Hilton ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είχε μια «τραυματική εμπειρία», καθώς είπε «αυτός είναι κακός θόρυβος» όταν ένας φερόμενος ένοπλος πυροβόλησε αρκετές φορές έξω από το δείπνο. «Η Μελάνια είχε πλήρη επίγνωση», είπε ο Τραμπ.

Στην αρχή το προεδρικό ζεύγος νόμιζε ότι ήταν δίσκοι δείπνου που έπεφταν. Όμως η Μελάνια Τραμπ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και είπε «αυτός είναι κακός θόρυβος», ανέφερε.

Ο Τραμπ, στη συνέχεια, προσέθεσε ότι η Μελάνια ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στη δουλειά του υπογραμμίζοντας ότ «Η Πρώτη Κυρία έκανε εξαιρετική δουλειά. Αγαπά τη χώρα. Το αναγνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε. Αλλά μου είπε πολλές φορές, είπε: “έχεις μια επικίνδυνη δουλειά”».

Μια πιο προσεκτική ματιά όμως στην αντίδραση της κας Τραμπ δεν μαρτυρά κάποιου είδους «εξαιρετικής δουλειάς». Όταν πράγματι αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήτα η πρώτη που κρύφτηκε κάτω από το τραπέζι, ενώ ο σύζυγός της ήταν ακόμα καθιστός.

Τα πλάνα το δείχνουν ξεκάθαρα. Ενώ όλοι ήταν ακόμα καθισμένοι εκείνη αντέδρασε με τρόπο ώστε να προστατεύει τον εαυτό της, δίχως να κάνει κάποια κίνηση προστασίας του συζύγου της ή τουλάχιστον κάποιας «συλλειτουργίας» με τον σύζυγό της.

Μαζεύοντας τα κομμάτια του άνδρα της

Μήπως να δούμε όμως πως αντέδρασε η Τζάκι Κένεντι στο Ντάλας τον Νοέμβριο του 1963 σε ένα επεισόδιο ασύγκριτα πιο βίαιο και εκ του αποτελέσματος μοιραίο;

Αυτό που θα έλεγε η ίδια η Κένεντι στην Επιτροπή Γουόρεν ήταν η απορημένη έκφραση του προσώπου του Κένεντι. «Μόλις γύρισα και τον κοίταξα, μπορούσα να δω ένα κομμάτι από το κρανίο του και θυμάμαι ότι είχε χρώμα σάρκας. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι απλώς έδειχνε σαν να είχε έναν ελαφρύ πονοκέφαλο. Και θυμάμαι μόνο να βλέπω αυτό. Καθόλου αίμα ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά έκανε κάπως έτσι [δείχνοντας], έβαλε το χέρι του στο μέτωπό του και έπεσε στην αγκαλιά μου».

O επί χρόνια σωματοφύλακάς της Κλιντ Χιλ είδε τη Τζάκι Κένεντι, να ανεβαίνει στο πορτμπαγκάζ προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια από τον θανάσιμα τραυματισμένο άνδρα της. «Εγκεφαλική ύλη, αίμα, θραύσματα οστών βγήκαν όλα από το τραύμα …» θα έλεγε ο Χιλ. «Προσπαθούσε να πιάσει κάποιο από εκείνο το υλικό και να το τραβήξει πίσω μαζί της. Στη συνέχεια ο σωματοφύλακας έπιασε την πρώτη κυρία και την τοποθέτησε στο πίσω κάθισμα.

Μετά εκείνη, όπως θυμόταν, έπεσε πάνω στον Κένεντι, φωνάζοντας: «Ω, όχι, όχι, όχι», δηλαδή, «Θεέ μου, πυροβόλησαν τον άντρα μου». Και «Σ’ αγαπώ, Τζακ».

«Και ήμουν σκυμμένη μέσα στο αυτοκίνητο με το κεφάλι του στην αγκαλιά μου. Και όλο αυτό έμοιαζε αιωνιότητα».

Νοιάστηκε ακόμα και για τον σωματοφύλακά της

Αμέσως η λιμουζίνα θα έτρεχε προς το νοσοκομείο Parkland με το σώμα του Κένεντι να καλύπτεται από τον Χιλ.

Όταν λοιπόν φτάσανε και το προσωπικό επιχείρησε αμέσως να μετακινήσει τον πρόεδρο στο φορείο, η Κένεντι ήταν γατζωμένη πάνω του. «Σας παρακαλώ, αφήστε μας να βοηθήσουμε τον πρόεδρο» της ζήτησε ο Χιλ. «Καμία απάντηση. Τον κρατούσε και δεν τον άφηνε. Έτσι την παρακάλεσα ξανά και πάλι καμία απάντηση. … Και κατάλαβα ότι το πρόβλημα ήταν πως δεν ήθελε να δει κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, γιατί ήταν φρικτή. Έτσι έβγαλα το σακάκι μου, κάλυψα το κεφάλι του, το πάνω μέρος της πλάτης του. Μόλις το έκανα αυτό, τον άφησε».

Η προσωπικότητα της Κένεντι όμως είχε ακόμα περισσότερα να πει. Λίγο πριν ορκιστεί ο νέος πρόεδρος, ο Λύντον Τζόνσον, η Τζάκι ζήτησε να δει τον Χιλ. «Μου έπιασε το χέρι και είπε: «Ω, κύριε Χιλ, τι θα απογίνετε τώρα;» Είπα: «Θα είμαι καλά, κυρία Κένεντι. Θα είμαι καλά».

Μετά από πολλά χρόνια ο Χιλ θα θυμόταν πόσο συγκινητικό ήταν αυτό που του είπε, ενώ ο άνδρας της ήταν νεκρός. «Ήταν πολύ συγκινητικό, εξεπλάγην γι’ αυτό που είπε».

Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο. Η Πρώτη Κυρία έκανε «εξαιρετική δουλειά». Αλλά η Πρώτη Κυρία του 1963, όχι τόσο του 2026.

Stories
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Έκπληξη 22.04.26

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Φρενίτιδα 20.04.26

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26.04.26

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία

Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Κόσμος 26.04.26

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες - Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Γιατί όχι; 26.04.26

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Πανικός στο Χίλτον 26.04.26

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Cookies