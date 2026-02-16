magazin
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Από το ατύχημα στην ιππασία μέχρι το μυστικό κάψιμο των επιστολών της, η δραματική αφήγηση των τελευταίων μηνών της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στο τρίτο επεισόδιο της σειράς του Ράιαν Μέρφι, Love Story, αναδεικνύει μια γυναίκα που άντεξε το βάρος της ιστορίας, παρέμεινε για πάντα πιστή στην ιδιωτικότητά της μέχρι την τελευταία πνοή και έγραψε τον επίλογο της όπως η ίδια θέλησε.

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση δεν επέτρεψε ποτέ και σε κανέναν να αφηγηθεί την ιστορία της. Στο επεισόδιο της σειράς που αφηγείται τη σχέση του Τζον Κένεντι Τζούνιορ με την Κάρολιν Μπέσετ με τίτλο Η Χήρα της Αμερικής ο Μέρφι στρέφει το φακό του στο τέλος της γυναίκας που υπήρξε απόλυτο είδωλο του 20ού αιώνα στις βίβλους του στιλ και τις ταμπλόιντ.

Η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, την οποία υποδύεται η Ναόμι Γουότς, έζησε χιλιάδες ζωές –από φωτογράφος και Πρώτη Κυρία σε fashion icon,  σύζυγο μεγιστάνα και επιμελήτρια βιβλίων– αλλά ο τελευταίος της ρόλος ήταν αυτός της ασθενούς που παλεύει με το λέμφωμα non-Hodgkin.

«Η Τζάκι θα προτιμούσε να είναι απλώς ο εαυτός της, αλλά ο κόσμος επέμενε να είναι και ένας θρύλος», είχε δηλώσει ο γαμπρός της, γερουσιαστής Τεντ Κένεντι, στον επικήδειό του για την Κένεντι Ωνάση.

«Δεν χρειάζομαι την προσωπική μου αλληλογραφία στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν», φέρεται να είπε στον γιο της, τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ εξηγώντας στον πρίγκιπα του Κάμελοτ γιατί καταστρέφει τα ενθύμιά της πριν το τέλος

Ο επίλογος άρχισε να γράφεται τον Νοέμβριο του 1993, όταν μια πτώση από άλογο κατά τη διάρκεια κυνηγιού στη Βιρτζίνια οδήγησε στην ανακάλυψη ενός διογκωμένου λεμφαδένα.

Παρά τις αρχικές θετικές προβλέψεις, ο καρκίνος αποδείχθηκε επιθετικός, εξαπλώθηκε στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο, οδηγώντας την Τζάκι στην απόφαση να εγκαταλείψει το νοσοκομείο και να περάσει τις τελευταίες της στιγμές στο σπίτι της στο Άππερ Ιστ Σάιντ.

Μία από τις πιο φορτισμένες σκηνές του επεισοδίου απεικονίζει την Τζάκι να καίει τις προσωπικές της επιστολές στο τζάκι. Η σκηνή είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην εραστής της, αρχιτέκτονας Τζακ Γουάρνεκε, η Τζάκι τον κάλεσε στο σπίτι της για να συμμετάσχει σε ένα τελετουργικό που επαναλάμβανε κάθε βράδυ με στενούς φίλους.

«Δεν χρειάζομαι την προσωπική μου αλληλογραφία στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν», φέρεται να είπε στον γιο της, τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ εξηγώντας στον πρίγκιπα του Κάμελοτ γιατί καταστρέφει τα ενθύμιά της.

Ο Γουάρνεκε περιέγραψε πώς η Τζάκι διάβαζε κάθε γράμμα –από τα παιδιά της, τον Τζον Κένεντι, τον Αριστοτέλη Ωνάση, ακόμα και τον πατέρα της– πριν το παραδώσει στις φλόγες. Μια φωτογραφία μόνο κράτησε: εκείνη με τον JFK την ημέρα της ορκωμοσίας του, ζητώντας από τον Γουάρνεκε να τη φυλάξει για εκείνη.

«Τι κι αν μου απομένουν μόνο πέντε χρόνια. Έχω ζήσει τόσα πολλά, ήταν μια ωραία διαδρομή» είχε πει για το αναπόφευκτο τέλος της. «Τελικά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, έκανα τόσους κοιλιακούς»

«Τι κι αν μου απομένουν μόνο πέντε χρόνια. Έχω ζήσει τόσα πολλά, ήταν μια ωραία διαδρομή» είχε πει για το αναπόφευκτο τέλος της. «Τελικά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, έκανα τόσους κοιλιακούς» πρόσθεσε.

Γνωρίζοντας πως διανύει της τελευταίες μέρες της ζωής της, αποφασίζει να γράψει αποχαιρετιστήρια γράμματα στα παιδιά της, τα οποία θα άνοιγαν μετά από τον θάνατό της.

Στην Καρολάιν γράφει: «Τα παιδιά σου ήταν ένα υπέροχο δώρο και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δω τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια. Αποκαθιστούν την πίστη μου στο μέλλον της οικογένειας. Ο Εντ και εσύ ήσασταν υπέροχοι που τα μοιραστήκατε με εμένα τόσο γενναιόδωρα».

Στην τελευταία επιστολή προς τον γιο της, τον τραγικό Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γεμάτη λέξεις ενθάρρυνσης για το βάρος του ονόματος που έφερε η Τζάκι Κένεντι Ωνάση γράφει:

«Καταλαβαίνω την πίεση που θα πρέπει να υπομένεις για πάντα ως Κένεντι, παρόλο που σε φέραμε σε αυτόν τον κόσμο ως αθώο. Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία. Όποιον δρόμο κι αν επιλέξεις στη ζωή, το μόνο που ζητώ είναι να συνεχίσεις να κάνεις εμένα, την οικογένεια Κένεντι και τον εαυτό σου περήφανους», έγραφε η Τζάκι αναγνωρίζοντας στον Τζον-Τζον το κόστος του ονόματος.

H Tζάκι φεύγει από τη ζωή στο σπίτι της, έχοντας δίπλα της όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ήταν βράδυ Πέμπτης, 19 Μαίου του 1994. Η Κένεντι Ωνάση ήταν 64 ετών.

Το επόμενο πρωί, ο πολυαγαπημένος της γιος, Τζον, συγκινημένος και με κόκκινα μάτια από την αγρυπνία, μιλά στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν συγκεντρωμένα έξω από το σπίτι της.

«Μην αφήσετε να ξεχαστεί, ότι κάποτε υπήρχε ένα μέρος, για μια σύντομη λαμπρή στιγμή, που ήταν γνωστό ως Κάμελοτ»

YouTube thumbnail

«Χθες βράδυ, περίπου στις δέκα και τέταρτο, η μητέρα μου εξέπνευσε, έχοντας δίπλα της τους φίλους και την οικογένειά της, τα βιβλία και τα αντικείμενα που αγαπούσε. Και τώρα είναι στα χέρια του Θεού».

Το επεισόδιο αποκτά μια τραγική επικαιρότητα, καθώς η σκηνή όπου η Τζάκι καταρρέει παίζοντας με την εγγονή της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, θυμίζει στον θεατή τον πρόσφατο θάνατο της ίδιας της κόρης της Καρολάιν, λίγους μήνες μόλις πριν, τον Δεκέμβριο του 2025, από λευχαιμία.

Η τελευταία κατοικία της είναι στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, δίπλα στον πρόεδρο Κένεντι και τα δύο παιδιά τους που χάθηκαν σε βρεφική ηλικία.

Η σειρά αποτίει φόρο τιμής στη διάσημη αναφορά της στο μιούζικαλ Camelot, κλείνοντας με μια ποιητική σκηνή όπου η Τζάκι χορεύει μόνη στο δωμάτιό της υπό τους ήχους του ομώνυμου τραγουδιού.

«Μην αφήσετε να ξεχαστεί, ότι κάποτε υπήρχε ένα μέρος, για μια σύντομη λαμπρή στιγμή, που ήταν γνωστό ως Κάμελοτ», είχε πει κάποτε στο περιοδικό Life.

Ο θάνατός της σήμανε το τέλος μιας εποχής. Όπως δήλωσε ο γιος της έξω από το σπίτι τους μετά τον θάνατό της: «Το έκανε με τον δικό της τρόπο, και με τους δικούς της όρους, και όλοι νιώθουμε τυχεροί γι’ αυτό».

«Καταλαβαίνω την πίεση που θα πρέπει να υπομένεις για πάντα ως Κένεντι, παρόλο που σε φέραμε σε αυτόν τον κόσμο ως αθώο»

Η σχέση των δύο ήταν ένας δεσμός βαθιάς προστασίας και αμοιβαίας λατρείας, που σφραγίστηκε από την τραγική φιγούρα του μικρού Τζον να χαιρετά στρατιωτικά το φέρετρο του πατέρα του το 1963.

Ακόμα και στις τελευταίες της στιγμές, η Τζάκι ήταν μάνα, μια μητέρα που αγωνιούσε για το μέλλον του «πρίγκιπά» της σε έναν κόσμο που δεν θα σταματούσε ποτέ να τον καταδιώκει. Η τελευταία της επιστολή προς εκείνον θα έπρεπε να ήταν μια παρακαταθήκη δύναμης, η τελευταία, πολύτιμη, συμβουλή της για έναν νεαρό άνδρα που επρόκειτο να συνεχίσει το Κάμελοτ στο αύριο.

Η ειρωνεία της μοίρας, αυτή η διαβόητη «κατάρα των Κένεντι» δεν άφησαν τον Τζον-Τζον να γεράσει με τις αναμνήσεις της μητέρας του.

Μόλις πέντε χρόνια μετά τον θάνατο της, τον Ιούλιο του 1999, ο γοητευτικός εκδότης του περιοδικού George έχασε τη ζωή του όταν το αεροπλάνο που πιλοτάριζε συνετρίβη στον Ατλαντικό, παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο, τη σύζυγό του Κάρολιν Μπεσέτ και την αδελφή της.

Ήταν μόλις 38 ετών, αφήνοντας την αδελφή του Καρολάιν ως τη μοναδική επιζήσασα μιας οικογένειας που υπήρξε το πλησιέστερο πράγμα σε βασιλική δυναστεία που γνώρισε ποτέ η Αμερική.

Σε αντίθεση με τη μητέρα του που έγραψε την τελευταία έξοδο της όπως εκείνη ήθελε, το τέλος του ήταν βίαιο, πρόωρο και αφόρητα τραγικό για το καταραμένο, κάποτε λαμπερό, Κάμελοτ.

H ιστορία ενός πορτρέτου

Στις 3 Ιανουαρίου 1961, ο σπουδαίος φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον έφτασε στο σπίτι των Kένεντι στο Palm Beach της Φλόριντα για να φωτογραφίσει τον εκλεγμένο πρόεδρο και την οικογένειά του.

Ήταν η ίδια μέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα. Αυτά ήταν τα μόνα επίσημα πορτρέτα που τραβήχτηκαν μεταξύ των εκλογών και της ορκωμοσίας του Kennedy. Έξι φωτογραφίες από αυτή τη φωτογράφιση εμφανίστηκαν στο τεύχος Φεβρουαρίου 1961 του Harper’s Bazaar.

Ο Τζον Τζούνιορ ήταν μόλις 5 ½ εβδομάδων. Το 1965, όταν ο Ρίτσαρντ Άβεντον δώρισε μια σειρά από εκτυπώσεις στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, αυτή τη φωτογραφία επέλεξε να εκτυπώσει και όχι αυτή της Τζάκι και του και του Τζον Τζούνιορ που εμφανίστηκε στο περιοδικό.

Ένα από τα αντίτυπα δημοπρατήθηκε από τον οίκο Heritage Auctions το 2023.

