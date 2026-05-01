Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Στο τέλος των επετειακών εκδηλώσεων της Εργατικής Πρωτομαγιάς ο Αλέξης Τσίπρας και το Ινστιτούτο θα δώσουν στη δημοσιότητα το κείμενο θέσεων που επεξεργάστηκε η ομάδα Σιακαντάρη για να μπουν τα θεμέλια της Παράταξης και του πολιτικού σχηματισμού που φιλοδοξεί να συγκροτήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Το κείμενο έχει στόχο να συσπειρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρονομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη Δημοκρατία.

Η πρόθεση είναι το κείμενο να αποτελέσει τη βάση συγκλίσεων προοδευτικών ρευμάτων και προσωπικοτήτων από το χώρο της Αριστεράς που ξέρει να συγκρούεται, της Σοσιαλδημοκρατίας που ξαναβρίσκει το ριζοσπαστισμό της και της πολιτικής Οικολογίας που βλέπει ως προϋπόθεση για την επίτευξη βιωσιμότητας την ενεργειακή ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Σε αυτή τη βάση το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πόσοι και ποιοι θα είναι αυτοί που θα υπογράψουν κάτω από αυτό το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το μανιφέστο μιλά για την επανατοποθέτηση της Κυβερνώσας Αριστεράς στο επίκεντρο της πολιτικής σε μια εποχή που τίποτα δεν είναι όπως πριν και με τις μεταβλητές του σύγχρονου κόσμου να ορίζουν νέα δεδομένα γύρω από βασικές έννοιες και κατακτήσεις της Δημοκρατίας.

Όπως πληροφορείται το in, το μανιφέστο θα καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις των τριών ρευμάτων σε πολιτική δράση για μεταρρύθμιση και ρήξη του πολιτικού μοντέλου που έχει εγκαθιδρύσει η κυβέρνηση της ΝΔ στη χώρα και μετουσιώνεται στο περίφημο «επιτελικό κράτος».

Για αυτό το λόγο και στο κείμενο της ομάδας Σιακαντάρη του Ινστιτούτου Τσίπρα φαίνεται ότι επιστρέφουν στο προσκήνιο έννοιες όπως η λαϊκή κυριαρχία και η κοινωνική ασφάλεια γύρω από στοιχειώδη αγαθά όπως το νερό, η ενέργεια και η αίσθηση της καθολικής ασφάλειας απέναντι στα κλιματικά φαινόμενα.