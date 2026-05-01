Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών, το τρίτο μέσα μια εβδομάδα, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Μεταξουργείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών.
Ο 58χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.
