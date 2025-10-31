Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 14:20
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μικρασιατική Καταστροφή: Ποιοι φταίξανε και ποιοι πληρώσανε;
Ιστορικό Αρχείο 31 Οκτωβρίου 2025 | 12:53

Μικρασιατική Καταστροφή: Ποιοι φταίξανε και ποιοι πληρώσανε;

Τις πταίει για τον ξεριζωμό;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Τέτοιες μέρες, Φθινόπωρο του 1922, πριν από ακριβώς 65 χρόνια, εξέπνεε η Μεγάλη Ιδέα. Για έναν αιώνα το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος έβλεπε τις αλυτρωτικές του διεκδικήσεις να ικανοποιούνται η μια μετά την άλλη. Η «Προειδοποίηση της Ιστορίας», με την εξευτελιστική ήττα του 1897, γρήγορα ξεχάστηκε χάρη στις σαρωτικές νίκες των Βαλκανικών. Η Μικρασιατική Εκστρατεία θα ήταν η επισφράγιση: αφού απωθούσαμε τον Τούρκο στα βάθη, θα ’χαμε δική μας «λίμνη» το Αιγαίο και —ποιος ξέρει;— μπορεί οι φίλοι του «Μεγάλου Βενιζέλου» (του… «Γυαλάκια», όπως τον λέγαν οι άπειροι εχθροί του) να μας έδιναν και την Πόλη — γιατί όχι;

Τέτοιες μέρες, Φθινόπωρο του 1922, πριν ακριβώς από 65 χρόνια, ξυπνήσαμε. Πολύ ματωμένοι. Κουρέλια. Το χειρότερο: με τα Βενιζελικά «βυζαντινο-συμμαχικά» σενάρια και τις βασιλικές προδοσίες, δεν είχαμε μόνο σκάψει το δικό μας το λάκκο, αλλά είχαμε πάρει στο λαιμό μας εκατοντάδες χιλιάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά, έναν ευημερούντα Ελληνισμό 28 αιώνων, που είτε αποδεκατίστηκε βιολογικά από τους Τούρκους, είτε ξεριζώθηκε, για να βρεθεί λοιδορούμενο προλεταριάτο στις άθλιες αποβάθρες Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Καβάλας…


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 1.10.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Γιατί, και πώς, έγινε το μεγάλο έγκλημα; Ποιοι φταίξανε και ποιοι πληρώσανε; Σ’ αυτές, και χίλιες άλλες ερωτήσεις, προπαντός για τους νέους που αγνοούν τα γεγονότα, απαντάει ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς μ’ αυτή τη συνοπτική κι ευκολοδιάβαστη μελέτη (σ.σ. «Η Μικρασιατική Καταστροφή και το ξερίζωμα του Ελληνισμού», εκδ. Αφοί Τολίδη), που θεμελιώνει σε δύο πηγές: στα καίρια ντοκουμέντα που παραθέτει ατόφια και στις έγκυρες και διασταυρωμένες απόψεις των ιστορικών που ασχολήθηκαν ειδικά με την Καταστροφή του ’22 και τις τραγικές της συνέπειες.


«Η Ελλάδα», λέει ο Β., «έδρασε αμέσως μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο σαν εντολοδόχος των ξένων». Ποιο ελληνικό συμφέρον εξυπηρετούσε, πράγματι, η αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού Σώματος στην… Ουκρανία, εναντίον των Μπολσεβίκων; Τι είχαμε να χωρίσουμε εμείς με τους αλληλοσπαρασσόμενους στο δικό τους Εμφύλιο Ρώσους; Και, τσακισμένοι από οχτώ χρόνια εμπόλεμης κατάστασης, τι την θέλαμε την υπερπόντια μικρασιατική εκστρατεία; «Παίζαμε απλώς», λέει ο Β., «το ρόλο του χωροφύλακα των Δυτικών ιμπεριαλιστών», που θέλανε «φίλια φυλάκια» στο δρόμο για τα περιβόητα πετρέλαια της Μοσούλης.


Ο Τάσος Βουρνάς

Τα γεγονότα είναι γνωστά: θάνατος του Αλέξανδρου (τον δάγκωσε η μαϊμού του, Σεπτ. του ’20), συντριβή του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοέμβρη 1920 (τον… δάγκωσε η οργή του κοσμάκη, που έβλεπε πως χάνει άσκοπα τα παιδιά του σε ξένους τόπους). Το παράδοξο όμως είναι πως η αντιβενιζελική παράταξη, που νίκησε επειδή υποσχέθηκε να σταματήσει αμέσως τη μικρασιατική εκστρατεία, μόλις στις 2 Νοεμβρίου έγινε εξουσία, έριξε κι άλλα φανταράκια κι ό,τι υπόλοιπο «πλούτος» έμενε στη φτωχή Ψωροκώσταινα στον Καιάδα του Σαγγάριου και της Αλμυράς Ερήμου! Εις μάτην, βεβαίως. Γιατί τόσο «βαθιά είχε εισχωρήσει η προδοσία στις τάξεις του ελληνικού κατεστημένου», που ό,τι λεγόταν στις… μυστικές συσκέψεις του Επιτελείου (παρόντες: Κωνσταντίνος, Δημ. Γούναρης, υπουργός Στρατιωτικών Ν. Θεοτόκης κ.ά.) το μάθαινε λεπτομερέστατα ο… Κεμάλ Ατατούρκ!

Τη φωνή της λογικής έχουν προσπαθήσει να αρθρώσουν στην Αθήνα τα μέλη της «Ομάδας των Κοινωνιολόγων» με το «Δημοκρατικό Μανιφέστο» που συνέταξε ο πολύς Αλέξανδρος Παπαναστασίου (12.2.22). Αποτέλεσμα: τρία χρόνια φυλακή σ’ αυτόν και τους συνυπογράφοντες! (Ο Β. παραθέτει το «Μανιφέστο» ολόκληρο. Είναι υπόδειγμα ορθής πολιτικής διορατικότητας, ελληνικού ήθους, πατριωτισμού.) Η Σοβιετική Ένωση, πάλι, σε ειδικές σχέσεις με τον Κεμάλ, προσφέρεται να μεσολαβήσει για ανακωχή — μπορεί και να περισώζαμε κάτι. Όχι! Μόνο που δεν τον παρέδωσε στην Αστυνομία για… βουρδουλιές τον Γιάννη Κορδάτο, Γραμματέα του Εργατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ένας υπουργός του Γούναρη στον οποίο ο μετέπειτα ιστορικός διεβίβασε τις προτάσεις.

«Άκου με τους Μπολσεβίκους!»

Αυτοί πέφτουν από ώρα σε ώρα! (Βέβαια, εμείς «πέσαμε» και όχι ηρωικώς, εμείς εχάσαμε τ’ αυγά και τα καλάθια κι αυτοί έγιναν μια από τις δύο Μεγάλες Δυνάμεις — αχ, αθάνατη Ελληνική Συντήρηση!)


Ο Κώστας Σταματίου

Τα υπόλοιπα γνωστά. Κατάρρευση του Μετώπου. Πυρκαγιά και σφαγή της Σμύρνης. Ξεριζωμός. Πλαστήρας – Γονατάς. Εξορία Κωνσταντίνου. Δίκη των… πρωταιτίων. Εδώ, ντοκουμέντο είναι ολόκληρο το Βούλευμα που θα παραπέμψει τους «Έξι» στο Έκτακτο Στρατοδικείο. Θάνατος. Γουδί. Εκείνο που είναι είδηση, άγνωστο: συντάκτης του συντριπτικού κατηγορητηρίου υπήρξε —κατά πληροφορία Κώστα Δεσποτόπουλου— ο Γεώργιος Παπανδρέου! Αυτός έστειλε τους Έξι, δηλ. τη Δεξιά, τα Ανάκτορα, στο απόσπασμα — κι αυτό ίσως να μην του συγχώρεσε ο άλλος Κωνσταντίνος, ο και «Κοκός» επιλεγόμενος, και να τον «εκτέλεσε» με τη σειρά του στις 15 Ιούλη 1965. (Βέβαια, το «παιδί» μέσ’ στη βλακεία του μπορεί να μην ήξερε τίποτα απ’ όλα αυτά, αλλά ήξεραν οι σύμβουλοι, τα «φίδια» της Αυλής.)


Ο Βουρνάς δημοσιεύει ολόκληρο το Βούλευμα. Που σωστά σημειώνει πως «δεν είναι έργο δικαστικού καλάμου, αλλά σαφώς πολιτικού». Και θα πρέπει να το ’γραψε ο Παπανδρέου, είναι αναγνωρίσιμο το ύφος του.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 12.1.1931, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Βουρνάς σταματάει στην περίπτωση του Δημητρίου Γούναρη. Ένοχος ενσυνείδητης προδοσίας, αυτός που θέλησε ν’ αναμορφώσει την πολιτική ζωή, που ξεκίνησε σχεδόν με «σοσιαλιστικά» οράματα, πρωτοπόρος, ήδη από τις αρχές του αιώνα; Δυστυχώς —λέει— όσο κι αν σήμερα, για την ιστορική κρίση, η κατηγορία μπορεί να μην ευσταθεί, η ευθύνη και των Έξι —και άλλων, κυρίως των Γλύξμπουργκ, που έμειναν ατιμώρητοι— «για την αλόγιστη ανάμιξη των ξένων ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά της χώρας και την ρυμούλκηση των ελληνικών κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση των συμφερόντων τους παραμένει ακέραια». Αυτό βγαίνει και σαν συμπέρασμα απ’ το βιβλίο: η τραγωδία της Μικράς Ασίας, που ποτίστηκε με ποταμούς ελληνικών αιμάτων, δεν ήταν παρά μια παρτίδα «του ανόσιου παιχνιδιού της ξενοκρατίας στη ράχη της Ελλάδας». Ενός παιχνιδιού που —όπως διδάσκει κι η Κύπρος— πάντα συνεχίζεται…

*Κείμενο του καταξιωμένου δημοσιογράφου, κριτικού (κινηματογράφου και βιβλίου) και μεταφραστή Κώστα Σταματίου (1929-1991), που αφορούσε το σύγγραμμα του Τάσου Βουρνά «Η Μικρασιατική Καταστροφή και το ξερίζωμα του Ελληνισμού» και είχε δημοσιευτεί στον «Ταχυδρόμο» την 1η Οκτωβρίου 1987.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται με αφορμή τη συμπλήρωση 103 ετών από την έναρξη της αποκληθείσης Δίκης των Εξ, στις 31 Οκτωβρίου 1922.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 31.10.1922, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
Ιστορικό Αρχείο 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ήρθε ο καιρός της μετάνοιας»

Όσα έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» το 1989 - «Ας μην μιλάω τώρα εγώ για τα τραγούδια μου. Αλλού αισθάνομαι ότι προχώρησα κι αλλού όχι»

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31.10.25

Προκλητικός ο Κασιδιάρης στην απολογία του - «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταξί: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τετάρτη
Κινητοποίηση 31.10.25

Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινάει η απεργία, τι ζητούν

Το (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών - Η απεργία λήγει την Παρασκευή στις 6:00 το πρωί

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο