Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Στη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, συμμετείχε αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να καταθέσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της επί του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου «Ενεργή Μάχη: «Ολοκληρωμένη Αναμόρφωση του Συστήματος Πρόληψης, Ετοιμότητας και Απόκρισης έναντι Δασικών Πυρκαγιών και λοιπών Φυσικών, Τεχνολογικών ή Ανθρωπογενών Καταστροφών».

Την Κ.Ε.Δ.Ε. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ι.Τ.Α. και Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Βλάσσης Σιώμος, ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Α. και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., κ. Ευθύμιος Λέκκας και η Δρ. και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΚΠΑ στη Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων, κα Ελευθερία Σταμάτη.

Ο κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη προσαρμογής του συστήματος Πολιτικής Προστασίας στις σύγχρονες προκλήσεις που θέτουν οι φυσικές καταστροφές και τόνισε τη στροφή από το παραδοσιακό μοντέλο που επικεντρωνόταν κυρίως στην καταστολή των καταστροφών, σε ένα νέο, προληπτικό μοντέλο που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη και τη διαρκή ετοιμότητα.

Ο κ. Αποστολόπουλος παρουσίασε τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου που εισάγουν σημαντικές τομές στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας:

Δημιουργία 13 Περιφερειακών Κέντρων Συμβάντων

Ενίσχυση του εθελοντισμού

Καθιέρωση δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου για τις δασικές πυρκαγιές, με εξειδίκευση ανά Δήμο και Περιφέρεια.

Υποχρεωτικά τοπικά σχέδια πρόληψης για όλους τους Δήμους, με διαδημοτικές συνέργειες.

Δημιουργία εθνικής ψηφιακής βάσης πρόληψης, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα σχέδια του Δήμου τους και να συμμετέχουν ενεργά.

Ενίσχυση της διερεύνησης αιτιών πυρκαγιών με ειδικά ανακριτικά κλιμάκια

Νέα σύγχρονα εργαλεία πρόληψης

Θεσμοθέτηση διαφάνειας και λογοδοσίας, με ετήσιο απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, κα.

Αναγκαία Μεταρρύθμιση για Μια Σύγχρονη Πολιτική Προστασία

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού και Πρόεδρος του Ι.Τ.Α., κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, επισημαίνοντας ότι το νέο σύστημα που προτείνεται από το νομοσχέδιο είναι πιο σύγχρονο, προληπτικό, διαφανές και αποτελεσματικό. «Αυτό το μοντέλο μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τις ζωές, το περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών, σε μια εποχή που οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο έντονες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της συνεχούς επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του νέου νομοσχεδίου και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η παρέμβαση του Βλάσση Σιώμου: Στρατηγικές Προτάσεις για την Πολιτική Προστασία

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Κ.Ε.Δ.Ε., Βλάσσης Σιώμος, αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Πολιτικής Προστασίας. Επισήμανε επίσης ότι: «Διαπίστωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ αλλά και του όλου του ΔΣ είναι ότι είναι από τις λίγες φορές που υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι προτάσεις και παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ εκφράζει τις ευχαριστίες της στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα στελέχη του που συνέταξαν το σχέδιο νόμου και ενσωμάτωσαν τις προτάσεις μας . Μέσα από μια θεσμοθετημένη και συντεταγμένη διαδικασία διαβούλευσης η ΚΕΔΕ χαρακτηρίζει διαδικασία αυτή ως άμεση ουσιαστική και εποικοδομητική» ενώ πρόσθεσε:

«Θα θέλαμε σήμερα στη διαδικασία αυτή να μας επιτρέψετε να επισημάνουμε τέσσερα ζητήματα που ναι μεν είναι θέματα συναρμοδιότητας με άλλα Υπουργεία αλλά θα πρέπει να τα προωθήσουμε από κοινού ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις:

1. Σε σχέση με τις εθελοντικές ομάδες προτείνουμε να προβλεφθούν τα εξής :

Να καθορισθεί ειδικός τύπος πινακίδας κυκλοφορίας για τα οχήματα και μηχανήματα που ανήκουν σε εθελοντικές ομάδες ώστε να είναι διακριτές από τις πινακίδες που φέρουν τα ιδιωτικά οχήματα και μηχανήματα.

Μετά την ρύθμιση που απαλλάσσει τα οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας των Εθελοντικών Ομάδων από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ζητάμε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και τα δημοτικά οχήματα που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις Εθελοντικές Ομάδες.

2. Επαναφέρουμε τη πρότασή μας να προβλεφθεί ρύθμιση που να δίνει τη δυνατότητα οι συμβάσεις πυρασφαλείας που συνάπτουν οι Δήμοι κατ’ έτος να είναι αντί της σημερινής ισχύουσας 5μηνης διάρκειας να μετατραπούν σε 6μηνης διάρκειας, ώστε να συμπίπτουν με το χρονικό εύρος της αντιπυρικής περιόδου.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να μην ισχύει για τη κατηγορία αυτή των συμβασιούχων η μεσολάβηση χρονικού διαστήματος 12 μηνών για τη σύναψη νέας σύμβασης γιατί με το τρόπο αυτό οι φορείς της αυτοδιοίκησης στερούνται έμπειρο και δοκιμασμένο επιχειρησιακά ανθρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη προηγούμενη αντιπυρική περίοδο.

3. Σε συνδυασμό με το πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για την αύξηση του ποσού της ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας να μετατραπεί σε ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας και να κατανείμεται σε δύο δόσεις. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού 6μηνης επίσης διάρκειας που θα συνδέονται με τη β’ δόση της κατανομής της ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας και θα καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και άλλες φυσικές καταστροφές.

4. Για να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν οι Δήμοι στη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, του παρόντος νόμου αλλά και στην εκπόνηση των νέων επιχειρησιακών σχεδίων που προβλέπονται, απαιτείται η πρόβλεψη ενός ειδικού προγράμματος υποστήριξης της εφαρμογής του νόμου που θα συνοδεύονται από κοστολογημένες δράσεις , με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ και το Πράσινο Ταμείο.

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού και της εφαρμογής των σχεδίων και των προβλέψεων του νόμου στο σύνολο των Δήμων γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε Δήμους διαφορετικών ταχυτήτων υποστελεχωμένους και με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ΚΕΔΕ, ΙΤΑ και ΠΕΤΑ.

Κλείνοντας τονίζω ότι η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να συνεχιστεί και στη διαδικασία των δευτερογενών ρυθμίσεων και θεωρούμε δεδομένο ότι θα μας δοθεί επαρκής χρόνος και ρόλος στα θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων και λειτουργιών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατά τη διαδικασία σύνταξής και οριστικοποίησης των κειμένων των δευτερογενών ρυθμίσεων στα πεδία που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου».