Η ΚΕΔΕ δηλώνει «παρών» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με θέσεις και προτάσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε με σαφή τρόπο στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ένα ξεκάθαρο «ναι» στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά και ένα εξίσου ξεκάθαρο «όχι» σε διαδικασίες κλειστών θυρών που αγνοούν την Αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2026,χαρακτήρισε ως «σημαντικό βήμα μπροστά, για τον αναγκαίο θεσμικό εκσυγχρονισμό του Κράτους μας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του», την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ξεκινήσει τη διαδικασία εθνικού διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Είναι μια πρωτοβουλία που ταυτίζεται με αυτό που η ΚΕΔΕ επισημαίνει εδώ και χρόνια. Την ανάγκη να υπάρξει μια βαθιά μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Αυτή η μεταρρύθμιση που ζητάμε πρέπει να υπηρετεί ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης της χώρας.

Στην έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης, ο κ. Κυρίζογλου παρουσίασε το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης της ΚΕΔΕ για τις πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των πολιτικών κομμάτων. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν είναι θεατής, αλλά θεσμικός πυλώνας της Δημοκρατίας και οφείλει να έχει ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο πρόσφατο παρελθόν επιχειρήθηκε ο αποκλεισμός της Αυτοδιοίκησης από αντίστοιχη επιτροπή διαβούλευσης, εκφράζοντας την προσδοκία αλλά και την απαίτηση το λάθος αυτό να μην επαναληφθεί.

Όπως τόνισε, προϋπόθεση για μια αναθεώρηση με βάθος και προοπτική είναι ένας ανοιχτός, θεσμικός και πολυεπίπεδος εθνικός διάλογος, που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και στις σύνθετες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η ΚΕΔΕ θέτει το πολιτικό και επιστημονικό της δυναμικό στην υπηρεσία της Πατρίδας και δηλώνει παρούσα με συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλιών. Προτείνει τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαβούλευσης κοινωνικών και πολιτικών φορέων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης ειδικής θεματικής ημερίδας με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων και συνταγματολόγων και, με απόφαση του ΔΣ της, ενεργοποιεί την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών για την έναρξη οργανωμένης διαβούλευσης με το αυτοδιοικητικό πολιτικό προσωπικό των Δήμων, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων.

Η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί τον ρόλο που της ανήκει στη συνταγματική αναθεώρηση και συμβάλλει υπεύθυνα στη διαμόρφωση του θεσμικού μέλλοντος της χώρας.

Έτοιμος ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε, επίσης, το Σώμα για τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο. Ο Κώδικας έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην ΚΕΔΕ σε προ-διαβούλευση πριν την επίσημη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπερίληψη των προτάσεων της ΚΕΔΕ, ενώ αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή έως το Πάσχα.

Αναφορικά με το άρθρο 259, χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η διάταξη για τους πόρους των Δήμων θα μείνει ως έχει και η ποσοστικοποίηση ανά τομέα δεν θα αλλάξει, ενώ η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 259 ποσών.

Παράλληλα, μετά την ψήφιση του Κώδικα προβλέπεται η διάθεση 500 εκατ. ευρώ (200 + 300 εκατ.) για την εξυγίανση οφειλών των ΔΕΥΑ προς τη ΔΕΗ, με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έως και 50% για τους Δήμους.

Ρύθμιση κρίσιμων ζητημάτων για δημοτικά ακίνητα και σχολικές υποδομές

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε το Σώμα για τις διατάξεις που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ σχετικά με την τακτοποίηση ακινήτων που δεν διαθέτουν πλήρη αδειοδότηση.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς χωρίς την τακτοποίησή τους δεν μπορούν να ενταχθούν έργα στη Β’ φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ούτε σε Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ΕΣΠΑ και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία για συντηρήσεις και αναβαθμίσεις.

Ειδικότερα, οι διατάξεις αφορούν:

Ακίνητα με χρήση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μεταβιβάζονται ή ανήκουν στους Δήμους

Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Προνοιακές δομές που ανήκουν σε Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι διατάξεις που επιτρέπουν την εκτέλεση επισκευών και συντηρήσεων σε μισθωμένα σχολικά κτίρια, και την παράταση για τρία (3) έτη των μισθώσεων που έχουν λήξει ή λήγουν ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών και κοινωνικών δομών.

Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε ότι πρόκειται για ρυθμίσεις τακτοποιητικού χαρακτήρα αλλά στρατηγικής σημασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο καίριο ζήτημα των αυξήσεων στα τιμολόγια ύδρευσης των Δήμων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στις αυξήσεις στην τιμή του νερού που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55+

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55+, ο κ. Κυρίζογλου επανέφερε το αίτημα συνέχισης και ενίσχυσης του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55+ για τα έτη 2026–2027, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πολίτες με εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, τη στιγμή μάλιστα που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους Δήμους όπου απασχολούνται και προανήγγειλε τον προγραμματισμό συνάντησης της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εργασίας για την εξεύρεση λύσης.

Αξιοποίηση ακινήτων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε ακόμη το Σώμα για την συνάντηση που είχε με τη Διεύθυνση Ακινήτων της ΟΤΕ Telecom, κατά την οποία συμφωνήθηκε η πιλοτική διάθεση ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου σε Δήμους, με χαμηλό μίσθωμα, για κοινωνικές και αναπτυξιακές χρήσεις (ιατρεία, κατοικίες ιατρών ή εκπαιδευτικών κ.ά.).

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε στον θάνατο του Βασίλη Τζίγκου- Δημάρχου Φιλιατών, και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.