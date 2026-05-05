Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2026 απόφασης, με στόχο την επέκταση της καταβολής επιδόματος σε τέσσερις (4) μόνιμους ιατρούς που υπηρετούν στο νησί και δεν διαθέτουν κατοικία στην Πάρο.
Συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πάρου:
«Επεκτείνεται η καταβολή μηνιαίου επιδόματος ύψους 500 ευρώ σε τέσσερις (4) μόνιμους ιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου. Διευκρινίζεται ότι ιατροί που φιλοξενούνται ή πρόκειται να φιλοξενηθούν στα δημοτικά ιατρεία Νάουσας, Λευκών, Μάρπησσας, Μαρμάρων, Κώστου και Καμαρίου δεν θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος.
Υπενθυμίζεται ότι, με προηγούμενες ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2025 και τον Φεβρουάριο του 2026, είχε εγκριθεί η καταβολή επιδόματος στέγασης και σίτισης σε ιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου, ως εξής:
- Τον Μάρτιο του 2025, η ενίσχυση αφορούσε έξι (6) ιατρούς (δύο επικουρικούς και τέσσερις ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου), με συνολική δαπάνη 24.000 ευρώ ετησίως.
- Τον Φεβρουάριο του 2026, οι δικαιούχοι αυξήθηκαν σε δέκα (10) ιατρούς (δύο επικουρικούς και οκτώ ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου), με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ετησίως.
Με τη νέα απόφαση, οι δικαιούχοι ανέρχονται συνολικά σε δεκατέσσερις (14) ιατρούς (τέσσερις μόνιμους, δύο επικουρικούς και οκτώ ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου), με τη συνολική ετήσια δαπάνη να διαμορφώνεται σε 60.000 ευρώ».
Σε δήλωσή του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε:
«Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια της σταθερής προσπάθειάς μας να στηρίξουμε ουσιαστικά τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία πραγματικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού, διευρύνοντας σταδιακά τόσο τους δικαιούχους όσο και τους διαθέσιμους πόρους.
Γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιατροί στις νησιωτικές περιοχές, ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγασης. Αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκουμε να τους στηρίζουμε έμπρακτα και να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Η υγεία των πολιτών αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί την τοπική μας κοινωνία».
