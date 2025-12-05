newspaper
05.12.2025
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Την ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ζητάει ο Δήμος Πάρου
Αυτοδιοίκηση 05 Δεκεμβρίου 2025

Την ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ζητάει ο Δήμος Πάρου

Επιστολή του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Άμεση Ανάγκη Ίδρυσης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή παραρτήματος στην Πάρο.

Ο Δήμος Πάρου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επανερχόμενος στο αίτημα για την κατεπείγουσα ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή παραρτήματός του στην Πάρο.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «με την επιστολή διαβιβάστηκε και το πρόσφατο έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου, συνοδευόμενο από υπογραφές δημοτών και γονέων, με το οποίο τεκμηριώνεται η ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη δημιουργίας της δομής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες».

Προτεινόμενος χώρος

Ως χώρος στέγασης προτείνεται το κτίριο «Σπίτι του Δασκάλου» στην Παροικία, το οποίο έχει ήδη ελεγχθεί και κριθεί κατάλληλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου, τις προβλεπόμενες διαδικασίες ίδρυσης ή λειτουργίας παραρτήματος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τις προθέσεις του Υπουργείου για την επέκταση του δικτύου στις Κυκλάδες, καθώς και τα επόμενα βήματα συνεργασίας.

Τέλος, η ανακοίνωση προσθέτει ότι, ο Δήμος Πάρου δήλωσε ότι παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την παροχή κάθε απαραίτητης συνδρομής, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο νησί κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αρθούν οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις απαιτούμενες υπηρεσίες διάγνωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης.



Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
