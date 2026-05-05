Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η προστασία και η ανάδειξη του Μυστρά και όλων των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας, που διοργάνωσε τη το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλου.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, με θέμα τα Διαχειριστικά σχέδια για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στα οποία περιλαμβάνεται από το 1989 η βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη στρατηγική και στο όραμα του υπουργείου για την προστασία και την ανθεκτικότητα των μνημείων με σύγχρονους όρους.

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται, επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας, ως χώρων υψηλής επισκεψιμότητας.

Ουσιαστική ανάδειξη του Μυστρά σε χώρο παγκόσμιας ακτινοβολίας

Ερωτηθείς σχετικά, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, αναφέρθηκε στο άριστο επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ο οποίος και απηύθυνε την πρόσκληση για τη διεξαγωγή της ημερίδας, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι οι συνέργειες που προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία, αποτελούν την εγγύηση για την ουσιαστική ανάδειξη του Μυστρά σε χώρο παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Όπως είπε ο κ. Βακαλόπουλος, στόχο δεν αποτελεί μόνο η διαφύλαξη των μνημείων του Μυστρά για τις επόμενες γενιές, αλλά η ενσωμάτωσή τους στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία ως ζωντανών ιστορικών χώρων.