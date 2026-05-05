Ο δήμος Δυτικής Λέσβου στον δίαυλο θρησκευτικού τουρισμού με τη Ρουμανία

Εκπρόσωποι των Πατριαρχείων Ρουμανίας, Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας που παρέστησαν το περασμένο σαββατοκύριακο στη Λέσβο, στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων της Μητρόπολης Μυτιλήνης που κορυφώθηκαν με τη μεγάλη λιτανεία του Ιερού λειψάνου του Πολιούχου της Μυτιλήνης Αγίου Θεοδώρου, επισκέφτηκαν χτες το Δήμο Δυτικής Λέσβου και συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο.

Με επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον Υπεύθυνο κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και διεθνών σχέσεων της Μητρόπολης Μυτιλήνης Στράτο Κουτσκουδή και με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί -με την καθοριστική συμβολή του Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου- μεταξύ του Δήμου και του Ρουμάνικου Πατριαρχείου, ο Δήμαρχος υποδέχτηκε στην Καλλονή τον Αρχιεπίσκοπο Τόμιδος του Πατριαρχείου Ρουμανίας Θεοδόσιο, τον Επίσκοπο Σοφίτας του Πατριαρχείου Αντιόχειας, Δημήτριο και τον Μητροπολίτη Διοσπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, Εμμανουήλ.

Αδελφοποίηση του Δήμου Δυτικής Λέσβου με τον Δήμο Jurilovca

Πέραν του εθιμοτυπικού της ιδιαίτερης συνάντησης για τον Δήμο, ο Δήμαρχος συζήτησε με τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Κουτσκουδή και τον Αρχιεπίσκοπο Τόμιδο της Κωστάντζας της Ρουμανίας για τις τελευταίες λεπτομέρειες της εν εξελίξει αδελφοποίησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου με τον Δήμο Jurilovca (Ζουριλόφκα) της περιφέρειας της Δοβρουτσάς στη Ρουμανία.

Η αδελφοποίηση αυτή, όπως προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που θα οριστικοποιηθεί με την επικείμενη επίσκεψη του Δημάρχου στη Ρουμανία, γίνεται εξάλλου και λόγω της στενής σχέσης που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Μητρόπολης Μυτιλήνης και του Πατριαρχείου της Ρουμανίας και έχει διανοίξει ένα σημαντικό ρεύμα θρησκευτικού τουρισμού στο νησί.

Με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, να φιλοδοξεί να ενισχύσει με τη δική του δυνατότητα τη σχέση αυτή των Εκκλησιών, προχωρώντας σε μία ακόμη αδελφοποίηση (μετά από εκείνη με το Μπροντ της Βοσνίας) με δήμο των Βαλκανίων και να συμβάλει στον προσκυνηματικό τουρισμό.