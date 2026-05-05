Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.
«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Φιλιατών, ο Δήμος Φιλιατών, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την υπαγωγή των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων της περιοχής στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής 2% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Φιλιατών και προσθέτει:
«Με έγγραφό του προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Φιλιατών Παρασκευάς Βλάχος ζητά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ώστε οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Λυκείων της περιοχής να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι έκτακτες αυτές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολλοί μαθητές αντιμετώπισαν υλικές ζημιές στις κατοικίες τους, γεγονός που δυσχέρανε την προετοιμασία τους, ενώ παράλληλα υπήρξαν προβλήματα στην πρόσβαση και λειτουργία σχολικών μονάδων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ψυχολογική επιβάρυνση των υποψηφίων, οι οποίοι κλήθηκαν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και έντονης ανησυχίας, εξαιτίας των συνεπειών των φυσικών φαινομένων.
Ο Δήμος Φιλιατών ζητά από την Πολιτεία να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ισότητας των ευκαιριών, αναγνωρίζοντας ότι οι μαθητές της περιοχής διαγωνίζονται υπό συνθήκες αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τους υποψηφίους της υπόλοιπης χώρας.
Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική και δίκαιη κίνηση στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους, με στόχο να μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα παιδιά που ήδη δοκιμάστηκαν από τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών».
