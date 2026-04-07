Πανελλαδικές 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει φέτος η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Πότε ξεκινούν τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ημέρα 30/5/2026:

Νέα Ελληνικά

Ημέρα 2/6/2026:

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ημέρα 4/6/2026:

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Ημέρα 6/6/2026:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ημέρα 9/6/2026:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Ημέρα 11/6/2026:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Ημέρα 13/6/2026:

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Ημέρα 15/6/2026:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και

εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ημέρα 16/6/2026:

Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Ημέρα 17/6/2026:

Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 18/6/2026:

Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 19/6/2026:

Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 20/6/2026:

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Ημέρα 22/6/2026:

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Ημέρα 23/6/2026:

Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 24/6/2026:

Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 25/6/2026:

Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ

Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.